https://ria.ru/20220804/svalka-1807270236.html
Нижегородский губернатор оценил ход рекультивации Шуваловской свалки
Нижегородский губернатор оценил ход рекультивации Шуваловской свалки - РИА Новости, 04.08.2022
Нижегородский губернатор оценил ход рекультивации Шуваловской свалки
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил ход работ по рекультивации свалки промышленных и бытовых отходов на территории Шуваловской промзоны в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:30
2022-08-04T16:30
2022-08-04T16:30
нижегородская область
общество
нижегородская область
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил ход работ по рекультивации свалки промышленных и бытовых отходов на территории Шуваловской промзоны в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.Шуваловская свалка считается официально закрытой с 1983 года. Ее территория занимает около 18 гектаров. Слой отходов - от 5 до 13 метров. В декабре 2020 года в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" начались мероприятия по ее рекультивации."Шуваловская свалка - один из самых проблемных объектов накопленного экологического вреда на территории областного центра. Еще пару лет назад поступали многочисленные сообщения о возгораниях на свалке, нижегородцы жаловались на едкий дым. Мы заявили проект рекультивации и получили поддержку правительства и Минприроды России. Работы ведутся круглосуточно. На сегодняшний день около 80% свалочных масс утилизируют в безопасный грунт-рекультивант, который возвращается в тело свалки. Но главное – больше никаких возгораний и едкого дыма", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Как пояснили в региональном Минэкологии, технология проекта предусматривает ликвидацию свалки путем сепарации и утилизации свалочных масс."В настоящее время на объекте круглосуточно работает 4 поста утилизации отходов, задействовано 44 единицы строительной техники, трудятся около 200 человек. Выполнена сепарация всего объема свалочных масс, идет засыпка грунта-рекультиванта на площади 9,3 гектара. Доля отходов, вывезенных на полигон, составила 20% вместо 25%, предусмотренных по проекту, что показывает большую экологическую эффективность", - говорится в сообщении.Всего в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" предусмотрена ликвидация 7 крупных несанкционированных свалок в границах городов Нижегородской области.
https://ria.ru/20220727/kredity-1805390555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, нижегородская область, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Нижегородский губернатор оценил ход рекультивации Шуваловской свалки
Нижегородский губернатор Никитин оценил ход рекультивации Шуваловской свалки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил ход работ по рекультивации свалки промышленных и бытовых отходов на территории Шуваловской промзоны в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Шуваловская свалка считается официально закрытой с 1983 года. Ее территория занимает около 18 гектаров. Слой отходов - от 5 до 13 метров. В декабре 2020 года в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" начались мероприятия по ее рекультивации.
"Шуваловская свалка - один из самых проблемных объектов накопленного экологического вреда на территории областного центра. Еще пару лет назад поступали многочисленные сообщения о возгораниях на свалке, нижегородцы жаловались на едкий дым. Мы заявили проект рекультивации и получили поддержку правительства и Минприроды России
. Работы ведутся круглосуточно. На сегодняшний день около 80% свалочных масс утилизируют в безопасный грунт-рекультивант, который возвращается в тело свалки. Но главное – больше никаких возгораний и едкого дыма", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Как пояснили в региональном Минэкологии, технология проекта предусматривает ликвидацию свалки путем сепарации и утилизации свалочных масс.
"В настоящее время на объекте круглосуточно работает 4 поста утилизации отходов, задействовано 44 единицы строительной техники, трудятся около 200 человек. Выполнена сепарация всего объема свалочных масс, идет засыпка грунта-рекультиванта на площади 9,3 гектара. Доля отходов, вывезенных на полигон, составила 20% вместо 25%, предусмотренных по проекту, что показывает большую экологическую эффективность", - говорится в сообщении.
Всего в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" предусмотрена ликвидация 7 крупных несанкционированных свалок в границах городов Нижегородской области
.