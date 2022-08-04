https://ria.ru/20220804/svalka-1807270236.html

Нижегородский губернатор оценил ход рекультивации Шуваловской свалки

Нижегородский губернатор оценил ход рекультивации Шуваловской свалки - РИА Новости, 04.08.2022

Нижегородский губернатор оценил ход рекультивации Шуваловской свалки

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил ход работ по рекультивации свалки промышленных и бытовых отходов на территории Шуваловской промзоны в... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:30

2022-08-04T16:30

2022-08-04T16:30

нижегородская область

общество

нижегородская область

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил ход работ по рекультивации свалки промышленных и бытовых отходов на территории Шуваловской промзоны в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.Шуваловская свалка считается официально закрытой с 1983 года. Ее территория занимает около 18 гектаров. Слой отходов - от 5 до 13 метров. В декабре 2020 года в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" начались мероприятия по ее рекультивации."Шуваловская свалка - один из самых проблемных объектов накопленного экологического вреда на территории областного центра. Еще пару лет назад поступали многочисленные сообщения о возгораниях на свалке, нижегородцы жаловались на едкий дым. Мы заявили проект рекультивации и получили поддержку правительства и Минприроды России. Работы ведутся круглосуточно. На сегодняшний день около 80% свалочных масс утилизируют в безопасный грунт-рекультивант, который возвращается в тело свалки. Но главное – больше никаких возгораний и едкого дыма", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Как пояснили в региональном Минэкологии, технология проекта предусматривает ликвидацию свалки путем сепарации и утилизации свалочных масс."В настоящее время на объекте круглосуточно работает 4 поста утилизации отходов, задействовано 44 единицы строительной техники, трудятся около 200 человек. Выполнена сепарация всего объема свалочных масс, идет засыпка грунта-рекультиванта на площади 9,3 гектара. Доля отходов, вывезенных на полигон, составила 20% вместо 25%, предусмотренных по проекту, что показывает большую экологическую эффективность", - говорится в сообщении.Всего в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" предусмотрена ликвидация 7 крупных несанкционированных свалок в границах городов Нижегородской области.

https://ria.ru/20220727/kredity-1805390555.html

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, нижегородская область, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)