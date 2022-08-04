Суперкубок УЕФА: матч "Реал Мадрид" – "Айнтрахт" покажут на большом экране
© Фото предоставлено пресс-службой объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино"Зал кинотеатра "Формула Кино" в ТЦ "Океания"
© Фото предоставлено пресс-службой объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино"
МОСКВА, 4 авг - Пресс-служба объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". "Матч ТВ" и сеть кинотеатров "Синема Парк" и Формула Кино" представляют матч за первый официальный европейский трофей нового сезона!
Смотрите прямую трансляцию в кинотеатрах.
10 августа в матче за Суперкубок УЕФА встретятся мадридский "Реал" и франкфуртский "Айнтрахт". Действующие победители двух самых престижных футбольных турниров Старого Света – Лиги чемпионов и Лиги Европы – дадут официальный старт новому европейскому сезону.
Смотрите битву лучших футбольных команд Европы и погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждаясь динамикой и красотой игры в отличном качестве на большом экране!
Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" – крупнейший в России оператор кинотеатров. В состав сети входит 76 кинотеатров в 30 городах России. Являясь технологическим лидером кинорынка России, объединенная киносеть реализует все современные технологические решения для того, чтобы зритель получил уникальный пользовательский опыт. Так, помимо классических 2D и 3D форматов, в сети представлены 12 детских залов "Мувик", 6 залов Kids, 44 зала повышенной комфортности "Премиум", на данный момент в активе кинооператора 655 залов. Во всех кинотеатрах сети принимается "Пушкинская карта" и работает сервис Системы быстрых платежей при покупке билета через сайт. В 2021 году был успешно реализован проект "Кино как дома".
Смотрите битву лучших футбольных команд Европы и погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждаясь динамикой и красотой игры в отличном качестве на большом экране!
Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" – крупнейший в России оператор кинотеатров. В состав сети входит 76 кинотеатров в 30 городах России. Являясь технологическим лидером кинорынка России, объединенная киносеть реализует все современные технологические решения для того, чтобы зритель получил уникальный пользовательский опыт. Так, помимо классических 2D и 3D форматов, в сети представлены 12 детских залов "Мувик", 6 залов Kids, 44 зала повышенной комфортности "Премиум", на данный момент в активе кинооператора 655 залов. Во всех кинотеатрах сети принимается "Пушкинская карта" и работает сервис Системы быстрых платежей при покупке билета через сайт. В 2021 году был успешно реализован проект "Кино как дома".
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