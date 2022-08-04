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Суперкубок УЕФА: матч "Реал Мадрид" – "Айнтрахт" покажут на большом экране

Суперкубок УЕФА: матч "Реал Мадрид" – "Айнтрахт" покажут на большом экране - РИА Новости, 04.08.2022

Суперкубок УЕФА: матч "Реал Мадрид" – "Айнтрахт" покажут на большом экране

"Матч ТВ" и сеть кинотеатров "Синема Парк" и Формула Кино" представляют матч за первый официальный европейский трофей нового сезона! РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:27

2022-08-04T10:27

2022-08-04T10:27

пресс-релизы

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МОСКВА, 4 авг - Пресс-служба объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". "Матч ТВ" и сеть кинотеатров "Синема Парк" и Формула Кино" представляют матч за первый официальный европейский трофей нового сезона!Смотрите прямую трансляцию в кинотеатрах.10 августа в матче за Суперкубок УЕФА встретятся мадридский "Реал" и франкфуртский "Айнтрахт". Действующие победители двух самых престижных футбольных турниров Старого Света – Лиги чемпионов и Лиги Европы – дадут официальный старт новому европейскому сезону.Смотрите битву лучших футбольных команд Европы и погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждаясь динамикой и красотой игры в отличном качестве на большом экране!Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" – крупнейший в России оператор кинотеатров. В состав сети входит 76 кинотеатров в 30 городах России. Являясь технологическим лидером кинорынка России, объединенная киносеть реализует все современные технологические решения для того, чтобы зритель получил уникальный пользовательский опыт. Так, помимо классических 2D и 3D форматов, в сети представлены 12 детских залов "Мувик", 6 залов Kids, 44 зала повышенной комфортности "Премиум", на данный момент в активе кинооператора 655 залов. Во всех кинотеатрах сети принимается "Пушкинская карта" и работает сервис Системы быстрых платежей при покупке билета через сайт. В 2021 году был успешно реализован проект "Кино как дома".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы