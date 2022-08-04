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Суперкубок УЕФА: матч "Реал Мадрид" – "Айнтрахт" покажут на большом экране - РИА Новости, 04.08.2022
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Суперкубок УЕФА: матч "Реал Мадрид" – "Айнтрахт" покажут на большом экране
Суперкубок УЕФА: матч "Реал Мадрид" – "Айнтрахт" покажут на большом экране - РИА Новости, 04.08.2022
Суперкубок УЕФА: матч "Реал Мадрид" – "Айнтрахт" покажут на большом экране
"Матч ТВ" и сеть кинотеатров "Синема Парк" и Формула Кино" представляют матч за первый официальный европейский трофей нового сезона! РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:27
2022-08-04T10:27
пресс-релизы
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МОСКВА, 4 авг - Пресс-служба объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". "Матч ТВ" и сеть кинотеатров "Синема Парк" и Формула Кино" представляют матч за первый официальный европейский трофей нового сезона!Смотрите прямую трансляцию в кинотеатрах.10 августа в матче за Суперкубок УЕФА встретятся мадридский "Реал" и франкфуртский "Айнтрахт". Действующие победители двух самых престижных футбольных турниров Старого Света – Лиги чемпионов и Лиги Европы – дадут официальный старт новому европейскому сезону.Смотрите битву лучших футбольных команд Европы и погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждаясь динамикой и красотой игры в отличном качестве на большом экране!Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" – крупнейший в России оператор кинотеатров. В состав сети входит 76 кинотеатров в 30 городах России. Являясь технологическим лидером кинорынка России, объединенная киносеть реализует все современные технологические решения для того, чтобы зритель получил уникальный пользовательский опыт. Так, помимо классических 2D и 3D форматов, в сети представлены 12 детских залов "Мувик", 6 залов Kids, 44 зала повышенной комфортности "Премиум", на данный момент в активе кинооператора 655 залов. Во всех кинотеатрах сети принимается "Пушкинская карта" и работает сервис Системы быстрых платежей при покупке билета через сайт. В 2021 году был успешно реализован проект "Кино как дома".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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7 495 645-6601
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пресс-релизы
10:27 04.08.2022

Суперкубок УЕФА: матч "Реал Мадрид" – "Айнтрахт" покажут на большом экране

© Фото предоставлено пресс-службой объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино"Зал кинотеатра "Формула Кино" в ТЦ "Океания"
Зал кинотеатра Формула Кино в ТЦ Океания
© Фото предоставлено пресс-службой объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - Пресс-служба объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". "Матч ТВ" и сеть кинотеатров "Синема Парк" и Формула Кино" представляют матч за первый официальный европейский трофей нового сезона!
Смотрите прямую трансляцию в кинотеатрах.
10 августа в матче за Суперкубок УЕФА встретятся мадридский "Реал" и франкфуртский "Айнтрахт". Действующие победители двух самых престижных футбольных турниров Старого Света – Лиги чемпионов и Лиги Европы – дадут официальный старт новому европейскому сезону.

Смотрите битву лучших футбольных команд Европы и погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждаясь динамикой и красотой игры в отличном качестве на большом экране!

Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" – крупнейший в России оператор кинотеатров. В состав сети входит 76 кинотеатров в 30 городах России. Являясь технологическим лидером кинорынка России, объединенная киносеть реализует все современные технологические решения для того, чтобы зритель получил уникальный пользовательский опыт. Так, помимо классических 2D и 3D форматов, в сети представлены 12 детских залов "Мувик", 6 залов Kids, 44 зала повышенной комфортности "Премиум", на данный момент в активе кинооператора 655 залов. Во всех кинотеатрах сети принимается "Пушкинская карта" и работает сервис Системы быстрых платежей при покупке билета через сайт. В 2021 году был успешно реализован проект "Кино как дома".
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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