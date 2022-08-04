https://ria.ru/20220804/stoltenberg-1807257173.html
Медведев заявил о плохой памяти у Столтенберга
Медведев заявил о плохой памяти у Столтенберга - РИА Новости, 04.08.2022
Медведев заявил о плохой памяти у Столтенберга
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о недопустимости победы России в конфликте с Украиной, заявил, что... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:50
2022-08-04T15:50
2022-08-04T15:50
специальная военная операция на украине
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россия
украина
нато
дмитрий медведев
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о недопустимости победы России в конфликте с Украиной, заявил, что западный политик забыл, кто победил во Второй мировой войне, и история повторится."У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Ранее Столтенберг назвал конфликт на Украине самым опасным моментом для Европы со времён Второй мировой войны, и заявил о том, что Западу нельзя допустить победы России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798729656.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, нато, дмитрий медведев, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
Медведев заявил о плохой памяти у Столтенберга
Медведев: Столтенберг забыл, кто победил во Второй мировой войне, история повторяется