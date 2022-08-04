Иркутская область передала городу Кировску в ЛНР коммунальную спецтехнику
Иркутская область передала городу Кировску в ЛНР коммунальную спецтехнику
© Depositphotos / MaykovNikitaИркутск
© Depositphotos / MaykovNikita
Иркутск. Архивное фото
ИРКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал городу Кировску в ЛНР специализированную коммунальную технику, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кобзев находится в республике с рабочим визитом, там он подписал соглашение о сотрудничестве. Иркутская область берет шефство над городом Кировск в ЛНР и будет помогать кадрами, техникой, оборудованием, материалами, а также содействовать в решении текущих проблем.
"После подписания соглашения о сотрудничестве губернатор Иркутской области вручил в Кировске ключи от современной спецтехники сотрудникам коммунальных предприятий. Город получил илососную машину, самосвал, оснащенный краном-манипулятором "КамАЗ", мусоровоз и малогабаритный погрузчик. Всего планируется передать 13 единиц техники", - говорится в сообщении.
По словам Кобзева, совместно с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым и мэром Кировска Викторией Сергеевой, был определен план дальнейшего развития территории. В первую очередь в городе необходимо наладить водоснабжение, обследовав водозабор и оборудование. Также будет оказана поддержка при восстановлении социальной сферы, жилых домов, дорожного покрытия.
Во время визита делегация российского региона также передала гуманитарную помощь для жителей Кировска.