https://ria.ru/20220804/spetstekhnika-1807169792.html

Иркутская область передала городу Кировску в ЛНР коммунальную спецтехнику

Иркутская область передала городу Кировску в ЛНР коммунальную спецтехнику - РИА Новости, 04.08.2022

Иркутская область передала городу Кировску в ЛНР коммунальную спецтехнику

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал городу Кировску в ЛНР специализированную коммунальную технику, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:31

2022-08-04T11:31

2022-08-04T11:31

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ИРКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал городу Кировску в ЛНР специализированную коммунальную технику, сообщает пресс-служба правительства региона.Кобзев находится в республике с рабочим визитом, там он подписал соглашение о сотрудничестве. Иркутская область берет шефство над городом Кировск в ЛНР и будет помогать кадрами, техникой, оборудованием, материалами, а также содействовать в решении текущих проблем."После подписания соглашения о сотрудничестве губернатор Иркутской области вручил в Кировске ключи от современной спецтехники сотрудникам коммунальных предприятий. Город получил илососную машину, самосвал, оснащенный краном-манипулятором "КамАЗ", мусоровоз и малогабаритный погрузчик. Всего планируется передать 13 единиц техники", - говорится в сообщении.По словам Кобзева, совместно с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым и мэром Кировска Викторией Сергеевой, был определен план дальнейшего развития территории. В первую очередь в городе необходимо наладить водоснабжение, обследовав водозабор и оборудование. Также будет оказана поддержка при восстановлении социальной сферы, жилых домов, дорожного покрытия.Во время визита делегация российского региона также передала гуманитарную помощь для жителей Кировска.

https://ria.ru/20220802/rostselmash-1806732696.html

https://ria.ru/20220802/irkutsk-1806635675.html

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иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

кировск, иркутская область, луганская народная республика, в мире