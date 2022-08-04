Рейтинг@Mail.ru
Иркутская область передала городу Кировску в ЛНР коммунальную спецтехнику - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область
Иркутская область
https://ria.ru/20220804/spetstekhnika-1807169792.html
Иркутская область передала городу Кировску в ЛНР коммунальную спецтехнику
Иркутская область передала городу Кировску в ЛНР коммунальную спецтехнику - РИА Новости, 04.08.2022
Иркутская область передала городу Кировску в ЛНР коммунальную спецтехнику
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал городу Кировску в ЛНР специализированную коммунальную технику, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:31
2022-08-04T11:31
иркутская область
кировск
иркутская область
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737671552_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_435d5bf1e84de25c6d138ead8cc53a77.jpg
ИРКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал городу Кировску в ЛНР специализированную коммунальную технику, сообщает пресс-служба правительства региона.Кобзев находится в республике с рабочим визитом, там он подписал соглашение о сотрудничестве. Иркутская область берет шефство над городом Кировск в ЛНР и будет помогать кадрами, техникой, оборудованием, материалами, а также содействовать в решении текущих проблем."После подписания соглашения о сотрудничестве губернатор Иркутской области вручил в Кировске ключи от современной спецтехники сотрудникам коммунальных предприятий. Город получил илососную машину, самосвал, оснащенный краном-манипулятором "КамАЗ", мусоровоз и малогабаритный погрузчик. Всего планируется передать 13 единиц техники", - говорится в сообщении.По словам Кобзева, совместно с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым и мэром Кировска Викторией Сергеевой, был определен план дальнейшего развития территории. В первую очередь в городе необходимо наладить водоснабжение, обследовав водозабор и оборудование. Также будет оказана поддержка при восстановлении социальной сферы, жилых домов, дорожного покрытия.Во время визита делегация российского региона также передала гуманитарную помощь для жителей Кировска.
https://ria.ru/20220802/rostselmash-1806732696.html
https://ria.ru/20220802/irkutsk-1806635675.html
кировск
иркутская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737671552_0:0:2259:1694_1920x0_80_0_0_aa939ec1e46ca3072da5134c46fde0be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировск, иркутская область, луганская народная республика, в мире
11:31 04.08.2022
 
Иркутская область передала городу Кировску в ЛНР коммунальную спецтехнику

Иркутская область передала городу Кировску в ЛНР коммунальную спецтехнику

© Depositphotos / MaykovNikitaИркутск
Иркутск - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Depositphotos / MaykovNikita
Иркутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев передал городу Кировску в ЛНР специализированную коммунальную технику, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кобзев находится в республике с рабочим визитом, там он подписал соглашение о сотрудничестве. Иркутская область берет шефство над городом Кировск в ЛНР и будет помогать кадрами, техникой, оборудованием, материалами, а также содействовать в решении текущих проблем.
Завод Россельмаш - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 17:17Иркутская область
"Ростсельмаш" поставит сельхозпредприятиям Иркутской области запчасти
"После подписания соглашения о сотрудничестве губернатор Иркутской области вручил в Кировске ключи от современной спецтехники сотрудникам коммунальных предприятий. Город получил илососную машину, самосвал, оснащенный краном-манипулятором "КамАЗ", мусоровоз и малогабаритный погрузчик. Всего планируется передать 13 единиц техники", - говорится в сообщении.
По словам Кобзева, совместно с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым и мэром Кировска Викторией Сергеевой, был определен план дальнейшего развития территории. В первую очередь в городе необходимо наладить водоснабжение, обследовав водозабор и оборудование. Также будет оказана поддержка при восстановлении социальной сферы, жилых домов, дорожного покрытия.
Во время визита делегация российского региона также передала гуманитарную помощь для жителей Кировска.
Панорама Иркутска - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 13:04Иркутская область
В Иркутской области вырос индекс промпроизводства
 
Иркутская областьКировскИркутская областьЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала