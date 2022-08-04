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Украинские войска оборудовали опорный пункт в лицее под Харьковом
Украинские войска оборудовали опорный пункт в лицее под Харьковом - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска оборудовали опорный пункт в лицее под Харьковом
Украинские военные оборудовали опорный пункт в лицее Новой Водолаги (Харьковская область), заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T21:34
2022-08-04T21:34
2022-08-04T21:34
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
украина
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные оборудовали опорный пункт в лицее Новой Водолаги (Харьковская область), заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Новой Водолаге Харьковской области, в здании лицея №3 (улица Григория Донца), оборудован опорный пункт ВСУ, а на подступах к образовательному учреждению развернуты блокпосты и огневые точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, украина
Украинские войска оборудовали опорный пункт в лицее под Харьковом
Минобороны: украинские войска оборудовали опорный пункт в лицее в Харьковской области