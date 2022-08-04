https://ria.ru/20220804/spetsoperatsiya-1807359630.html

Украинские войска оборудовали опорный пункт в лицее под Харьковом

Украинские войска оборудовали опорный пункт в лицее под Харьковом - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские войска оборудовали опорный пункт в лицее под Харьковом

Украинские военные оборудовали опорный пункт в лицее Новой Водолаги (Харьковская область), заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T21:34

2022-08-04T21:34

2022-08-04T21:34

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

украина

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные оборудовали опорный пункт в лицее Новой Водолаги (Харьковская область), заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Новой Водолаге Харьковской области, в здании лицея №3 (улица Григория Донца), оборудован опорный пункт ВСУ, а на подступах к образовательному учреждению развернуты блокпосты и огневые точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, украина