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Украинские войска оборудовали опорный пункт в лицее под Харьковом - РИА Новости, 04.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска оборудовали опорный пункт в лицее под Харьковом
Украинские войска оборудовали опорный пункт в лицее под Харьковом - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска оборудовали опорный пункт в лицее под Харьковом
Украинские военные оборудовали опорный пункт в лицее Новой Водолаги (Харьковская область), заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T21:34
2022-08-04T21:34
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
украина
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные оборудовали опорный пункт в лицее Новой Водолаги (Харьковская область), заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Новой Водолаге Харьковской области, в здании лицея №3 (улица Григория Донца), оборудован опорный пункт ВСУ, а на подступах к образовательному учреждению развернуты блокпосты и огневые точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась", - сказал он.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, украина
21:34 04.08.2022
 
Украинские войска оборудовали опорный пункт в лицее под Харьковом

Минобороны: украинские войска оборудовали опорный пункт в лицее в Харьковской области

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий в Харьковской области
Украинский военнослужащий в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные оборудовали опорный пункт в лицее Новой Водолаги (Харьковская область), заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Новой Водолаге Харьковской области, в здании лицея №3 (улица Григория Донца), оборудован опорный пункт ВСУ, а на подступах к образовательному учреждению развернуты блокпосты и огневые точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась", - сказал он.
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22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФУкраина
 
 
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