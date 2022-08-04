https://ria.ru/20220804/spetsoperatsiya-1807192654.html
Российская ПВО сбила четыре украинских дрона
Российская ПВО сбила четыре украинских дрона - РИА Новости, 04.08.2022
Российская ПВО сбила четыре украинских дрона
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в ДНР и Харьковской области, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:36
2022-08-04T12:36
2022-08-04T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
изюм (город)
херсонская область
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в ДНР и Харьковской области, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Андреевка, Дружное Донецкой Народной Республики, Изюм и Дмитровка Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за суки российская ПВО перехватила пять снарядов реактивных систем залпового огня в ДНР и Херсонской области.
https://ria.ru/20220804/grad-1807191551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, изюм (город), херсонская область
Российская ПВО сбила четыре украинских дрона
Минобороны: российская ПВО сбила четыре украинских дрона в ДНР и Харьковской области