https://ria.ru/20220804/spetsoperatsiya-1807192654.html

Российская ПВО сбила четыре украинских дрона

Российская ПВО сбила четыре украинских дрона - РИА Новости, 04.08.2022

Российская ПВО сбила четыре украинских дрона

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в ДНР и Харьковской области, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:36

2022-08-04T12:36

2022-08-04T12:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

изюм (город)

херсонская область

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника в ДНР и Харьковской области, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Андреевка, Дружное Донецкой Народной Республики, Изюм и Дмитровка Харьковской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за суки российская ПВО перехватила пять снарядов реактивных систем залпового огня в ДНР и Херсонской области.

https://ria.ru/20220804/grad-1807191551.html

донецкая народная республика

изюм (город)

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, изюм (город), херсонская область