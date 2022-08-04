https://ria.ru/20220804/spetsoperatsiya-1807190172.html
ВКС двумя ударами уничтожили более 500 украинских боевиков
ВКС двумя ударами уничтожили более 500 украинских боевиков - РИА Новости, 04.08.2022
ВКС двумя ударами уничтожили более 500 украинских боевиков
ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 130 украинских националистов 92-й механизированной бригады в районе Харькова, а также до 400 военнослужащих в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:31
2022-08-04T12:31
2022-08-04T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807214110_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41d13357dfc91729637018f7bb56ed08.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 130 украинских националистов 92-й механизированной бригады в районе Харькова, а также до 400 военнослужащих в пункте дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России."В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20220804/brigady-1807188661.html
харьков
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807214110_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b4b1bc3225b0f254c537b15506474b6f.jpg
Минобороны о ликвидации более 500 украинских боевиков в районе Харькова и в ДНР
ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 130 украинских националистов 92-й механизированной бригады в районе Харькова, а также до 400 военнослужащих в пункте дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России. "В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники", - говорится в сводке.
2022-08-04T12:31
true
PT2M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины
12:31 04.08.2022 (обновлено: 14:29 04.08.2022)
ВКС двумя ударами уничтожили более 500 украинских боевиков
Минобороны: ВКС уничтожили более 500 украинских боевиков в районе Харькова и в ДНР