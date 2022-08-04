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ВКС двумя ударами уничтожили более 500 украинских боевиков - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/spetsoperatsiya-1807190172.html
ВКС двумя ударами уничтожили более 500 украинских боевиков
ВКС двумя ударами уничтожили более 500 украинских боевиков - РИА Новости, 04.08.2022
ВКС двумя ударами уничтожили более 500 украинских боевиков
ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 130 украинских националистов 92-й механизированной бригады в районе Харькова, а также до 400 военнослужащих в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:31
2022-08-04T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 130 украинских националистов 92-й механизированной бригады в районе Харькова, а также до 400 военнослужащих в пункте дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России."В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники", - говорится в сводке.
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харьков
донецкая народная республика
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Минобороны о ликвидации более 500 украинских боевиков в районе Харькова и в ДНР
ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 130 украинских националистов 92-й механизированной бригады в районе Харькова, а также до 400 военнослужащих в пункте дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России. "В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники", - говорится в сводке.
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в мире, харьков, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины
12:31 04.08.2022 (обновлено: 14:29 04.08.2022)
 
ВКС двумя ударами уничтожили более 500 украинских боевиков

Минобороны: ВКС уничтожили более 500 украинских боевиков в районе Харькова и в ДНР

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 130 украинских националистов 92-й механизированной бригады в районе Харькова, а также до 400 военнослужащих в пункте дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России.
"В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники", - говорится в сводке.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
12:28Специальная военная операция на Украине
Три украинские бригады в ДНР утратили боеспособность из-за потерь
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
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