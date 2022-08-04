https://ria.ru/20220804/spetsoperatsiya-1807190172.html

ВКС двумя ударами уничтожили более 500 украинских боевиков

ВКС двумя ударами уничтожили более 500 украинских боевиков - РИА Новости, 04.08.2022

ВКС двумя ударами уничтожили более 500 украинских боевиков

ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 130 украинских националистов 92-й механизированной бригады в районе Харькова, а также до 400 военнослужащих в... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:31

2022-08-04T12:31

2022-08-04T14:29

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

донецкая народная республика

константиновка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 130 украинских националистов 92-й механизированной бригады в районе Харькова, а также до 400 военнослужащих в пункте дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России."В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20220804/brigady-1807188661.html

харьков

донецкая народная республика

константиновка

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Минобороны о ликвидации более 500 украинских боевиков в районе Харькова и в ДНР ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 130 украинских националистов 92-й механизированной бригады в районе Харькова, а также до 400 военнослужащих в пункте дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны России. "В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники", - говорится в сводке. 2022-08-04T12:31 true PT2M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины