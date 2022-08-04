https://ria.ru/20220804/sotsproekty-1807303751.html

Липецкая область реализует соцпроекты в рамках инфраструктурных кредитов

Липецкая область реализует соцпроекты в рамках инфраструктурных кредитов - РИА Новости, 04.08.2022

Липецкая область реализует соцпроекты в рамках инфраструктурных кредитов

В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, выделенных Липецкой области Минстроем РФ в размере 3,6 млрд рублей, в регионе до конца 2023 года будет реализован... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:11

2022-08-04T18:11

2022-08-04T18:11

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

общество

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_82c046c247e2b0857e2e653b631c43c5.jpg

ЛИПЕЦК, 4 авг – РИА Новости. В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, выделенных Липецкой области Минстроем РФ в размере 3,6 млрд рублей, в регионе до конца 2023 года будет реализован ряд важных социальных проектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, в рамках одобренного лимита в Липецке предполагается строительство инженерных сетей и коммуникаций, дошкольных учреждений, поликлиники. В Ельце при комплексном развитии территории микрорайона "Черная слобода" построят объекты инженерной инфраструктуры, в микрорайоне "Северо-Восточный" в Усмани планируется строительство сетей водоснабжения, водоотведения, коммуникаций по электроснабжению, а также детского сада на 200 мест. Работы, направленные на реализацию проектов, уже ведутся.Кроме этого, готовы проекты строительства детских садов в микрорайонах Университетский и Звездный в Липецке, которые смогут посещать в общей сложности более 560 детей от 1,5 до 7 лет. На данный момент проекты проходят экспертизу, после чего будут объявлены торги на поиск подрядчиков, которые возведут объекты."Выделенные средства позволят нам реализовать социальные проекты, которые улучшат жизнь липчан и помогут решить актуальные проблемы, такие как строительство детских садов в новых микрорайонах", - подчеркнул Артамонов.Ожидается, что работы по возведению дошкольных образовательных учреждений будут завершены в конце 2023 года.

https://ria.ru/20220802/modernizatsiya-1806651326.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, общество, жилье