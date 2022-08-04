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Липецкая область реализует соцпроекты в рамках инфраструктурных кредитов - РИА Новости, 04.08.2022
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Липецкая область
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Липецкая область реализует соцпроекты в рамках инфраструктурных кредитов
Липецкая область реализует соцпроекты в рамках инфраструктурных кредитов - РИА Новости, 04.08.2022
Липецкая область реализует соцпроекты в рамках инфраструктурных кредитов
В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, выделенных Липецкой области Минстроем РФ в размере 3,6 млрд рублей, в регионе до конца 2023 года будет реализован... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:11
2022-08-04T18:11
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
общество
жилье
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ЛИПЕЦК, 4 авг – РИА Новости. В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, выделенных Липецкой области Минстроем РФ в размере 3,6 млрд рублей, в регионе до конца 2023 года будет реализован ряд важных социальных проектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, в рамках одобренного лимита в Липецке предполагается строительство инженерных сетей и коммуникаций, дошкольных учреждений, поликлиники. В Ельце при комплексном развитии территории микрорайона "Черная слобода" построят объекты инженерной инфраструктуры, в микрорайоне "Северо-Восточный" в Усмани планируется строительство сетей водоснабжения, водоотведения, коммуникаций по электроснабжению, а также детского сада на 200 мест. Работы, направленные на реализацию проектов, уже ведутся.Кроме этого, готовы проекты строительства детских садов в микрорайонах Университетский и Звездный в Липецке, которые смогут посещать в общей сложности более 560 детей от 1,5 до 7 лет. На данный момент проекты проходят экспертизу, после чего будут объявлены торги на поиск подрядчиков, которые возведут объекты."Выделенные средства позволят нам реализовать социальные проекты, которые улучшат жизнь липчан и помогут решить актуальные проблемы, такие как строительство детских садов в новых микрорайонах", - подчеркнул Артамонов.Ожидается, что работы по возведению дошкольных образовательных учреждений будут завершены в конце 2023 года.
https://ria.ru/20220802/modernizatsiya-1806651326.html
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липецкая область, игорь артамонов, общество, жилье
18:11 04.08.2022
 

Липецкая область реализует соцпроекты в рамках инфраструктурных кредитов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 4 авг – РИА Новости. В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов, выделенных Липецкой области Минстроем РФ в размере 3,6 млрд рублей, в регионе до конца 2023 года будет реализован ряд важных социальных проектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, в рамках одобренного лимита в Липецке предполагается строительство инженерных сетей и коммуникаций, дошкольных учреждений, поликлиники. В Ельце при комплексном развитии территории микрорайона "Черная слобода" построят объекты инженерной инфраструктуры, в микрорайоне "Северо-Восточный" в Усмани планируется строительство сетей водоснабжения, водоотведения, коммуникаций по электроснабжению, а также детского сада на 200 мест. Работы, направленные на реализацию проектов, уже ведутся.
Кроме этого, готовы проекты строительства детских садов в микрорайонах Университетский и Звездный в Липецке, которые смогут посещать в общей сложности более 560 детей от 1,5 до 7 лет. На данный момент проекты проходят экспертизу, после чего будут объявлены торги на поиск подрядчиков, которые возведут объекты.
"Выделенные средства позволят нам реализовать социальные проекты, которые улучшат жизнь липчан и помогут решить актуальные проблемы, такие как строительство детских садов в новых микрорайонах", - подчеркнул Артамонов.
Ожидается, что работы по возведению дошкольных образовательных учреждений будут завершены в конце 2023 года.
Работы по модернизации водоснабжения в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 13:40Липецкая область
В Липецкой области модернизируют сети водоснабжения
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновОбществоЖилье
 
 
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