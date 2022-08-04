https://ria.ru/20220804/sotrudnichestvo-1807294108.html

Предприниматели Адыгеи и Белоруссии обсудят направления сотрудничества

Предприниматели Адыгеи и Белоруссии обсудят направления сотрудничества - РИА Новости, 04.08.2022

Предприниматели Адыгеи и Белоруссии обсудят направления сотрудничества

Власти и бизнес Адыгеи и Белоруссии в ходе очередной встречи в Майкопе обсудят новые направления двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:40

2022-08-04T17:40

2022-08-04T17:40

республика адыгея

белоруссия

россия

белгоспищепром

мурат кумпилов

республика адыгея

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МАЙКОП, 4 АВГ – РИА Новости. Власти и бизнес Адыгеи и Белоруссии в ходе очередной встречи в Майкопе обсудят новые направления двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.Правительство Беларуси и кабмин Адыгеи в 2021 году заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Стороны разработали план взаимодействия и, по данным, минэкономразвития и торговли Адыгеи, между предприятиями российской и белорусской республик установились прочные торгово-экономические отношения и даже совершались взаимные бизнес-миссии.В четверг состоялся очередной визит в Адыгею белорусской стороны. В состав делегации вошли представители минпромышленности и минсельхоза Беларуси, Национального агентства инвестиций и приватизации, Торгового дома МТЗ-Северо-Запад, холдинга "Белавтомаз" и ряда других компаний, возглавил миссию заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц."В ходе рабочей встречи главы республики Адыгея Мурата Кумпилова и руководителя делегации Александра Яковчица будут обсуждены основные аспекты взаимодействия. После этого членов делегации познакомят с реализуемыми в республике мерами поддержки предпринимательства, работой бизнес-центра. Там же состоится совещание с участием членов делегации и кабинета министров Адыгеи. В ходе текущей поездки стороны намерены конкретизировать взаимодействие, предметно обсудить дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества. С этой целью планируется посещение ряда предприятий, изучение экономического и инвестиционного потенциала региона, проведение бизнес-встреч", - говорится в сообщении.Уточняется, в программу визита белорусской делегации входит посещение молочного завода "Гиагинский", ООО "Мамруко", Майкопского машиностроительного завода, пивоваренного завода Майкопский, а также других предприятий и объектов туристской отрасли Адыгеи.

https://ria.ru/20220705/adygeya-1800310658.html

белоруссия

россия

республика адыгея

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, белгоспищепром, мурат кумпилов, республика адыгея