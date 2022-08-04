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Алла Бут выразила сочувствие родным Грайнер из-за приговора

Алла Бут выразила сочувствие родным Грайнер из-за приговора - РИА Новости, 04.08.2022

Алла Бут выразила сочувствие родным Грайнер из-за приговора

Алла Бут, супруга россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в США, в разговоре с РИА Новости выразила сочувствие родным американской баскетболистки... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T23:13

2022-08-04T23:13

2022-08-04T23:13

в мире

виктор бут

бриттни грайнер

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Алла Бут, супруга россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в США, в разговоре с РИА Новости выразила сочувствие родным американской баскетболистки Бриттни Грайнер в связи с судебным приговором.Ранее в четверг Грайнер была приговорена Химкинским судом к девяти годам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков."Дай Бог, чтобы наши страны договорились и те, кого ждут родные, вернулись домой", - добавила она.Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.По информации телеканала CNN, которая была опубликована со ссылкой на анонимные источники в госдепартаменте США, в ходе российско-американских переговоров об обмене заключенными американская сторона выдвинула предложение об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер и осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана.

https://ria.ru/20220731/tramp-1806280446.html

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в мире, виктор бут, бриттни грайнер, пол уилан, сша, нью-йорк (город), россия