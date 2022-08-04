Алла Бут выразила сочувствие родным Грайнер из-за приговора
Жена Виктора Бута выразила сочувствие родным баскетболистки Грайнер из-за приговора
Алла Бут. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Алла Бут, супруга россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в США, в разговоре с РИА Новости выразила сочувствие родным американской баскетболистки Бриттни Грайнер в связи с судебным приговором.
Ранее в четверг Грайнер была приговорена Химкинским судом к девяти годам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.
"По поводу приговора могу только сказать, что искренне сочувствую родным Грайнер. Сочувствие не имеет гражданства и национальности, это общечеловеческая эмоция", - сказала Алла Бут.
"Дай Бог, чтобы наши страны договорились и те, кого ждут родные, вернулись домой", - добавила она.
Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.
По информации телеканала CNN, которая была опубликована со ссылкой на анонимные источники в госдепартаменте США, в ходе российско-американских переговоров об обмене заключенными американская сторона выдвинула предложение об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер и осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана.