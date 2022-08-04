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Алла Бут выразила сочувствие родным Грайнер из-за приговора - РИА Новости, 04.08.2022
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Алла Бут выразила сочувствие родным Грайнер из-за приговора
Алла Бут выразила сочувствие родным Грайнер из-за приговора - РИА Новости, 04.08.2022
Алла Бут выразила сочувствие родным Грайнер из-за приговора
Алла Бут, супруга россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в США, в разговоре с РИА Новости выразила сочувствие родным американской баскетболистки... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T23:13
2022-08-04T23:13
в мире
виктор бут
бриттни грайнер
пол уилан
сша
нью-йорк (город)
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Алла Бут, супруга россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в США, в разговоре с РИА Новости выразила сочувствие родным американской баскетболистки Бриттни Грайнер в связи с судебным приговором.Ранее в четверг Грайнер была приговорена Химкинским судом к девяти годам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков."Дай Бог, чтобы наши страны договорились и те, кого ждут родные, вернулись домой", - добавила она.Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.По информации телеканала CNN, которая была опубликована со ссылкой на анонимные источники в госдепартаменте США, в ходе российско-американских переговоров об обмене заключенными американская сторона выдвинула предложение об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер и осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана.
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в мире, виктор бут, бриттни грайнер, пол уилан, сша, нью-йорк (город), россия
23:13 04.08.2022
 
Алла Бут выразила сочувствие родным Грайнер из-за приговора

Жена Виктора Бута выразила сочувствие родным баскетболистки Грайнер из-за приговора

© РИА Новости / Михаил ТургиевАлла Бут
Алла Бут - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Алла Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Алла Бут, супруга россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в США, в разговоре с РИА Новости выразила сочувствие родным американской баскетболистки Бриттни Грайнер в связи с судебным приговором.
Ранее в четверг Грайнер была приговорена Химкинским судом к девяти годам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.
"По поводу приговора могу только сказать, что искренне сочувствую родным Грайнер. Сочувствие не имеет гражданства и национальности, это общечеловеческая эмоция", - сказала Алла Бут.
"Дай Бог, чтобы наши страны договорились и те, кого ждут родные, вернулись домой", - добавила она.
Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральный суд вынес ему минимальный приговор по вменяемым статьям – 25 лет тюрьмы.
По информации телеканала CNN, которая была опубликована со ссылкой на анонимные источники в госдепартаменте США, в ходе российско-американских переговоров об обмене заключенными американская сторона выдвинула предложение об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер и осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 20:44
Трамп не считает удачной идеей российско-американский обмен Бута на Грайнер
 
В миреВиктор БутБриттни ГрайнерПол УиланСШАНью-Йорк (город)Россия
 
 
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