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СК завел дело против ВСУ о применении запрещенных методов ведения войны - РИА Новости, 04.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/sk-1807343573.html
СК завел дело против ВСУ о применении запрещенных методов ведения войны
СК завел дело против ВСУ о применении запрещенных методов ведения войны - РИА Новости, 04.08.2022
СК завел дело против ВСУ о применении запрещенных методов ведения войны
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны по факту обстрела Украиной гражданской... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T20:00
2022-08-04T20:10
донецк (днр)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны по факту обстрела Украиной гражданской инфраструктуры в Донецке.Боевики обстреляли центр Донецка в четверг утром. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в Ворошиловском районе погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения. Под обстрел попали здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса"."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 356 УК РФ, по факту обстрела украинскими националистами гражданской инфраструктуры в Донецке и гибели людей", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, 4 августа - не позднее 10.30 - представители украинских вооруженных формирований обстреляли из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в Ворошиловском районе Донецка. В результате обстрела повреждены здание Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра, здание гостиницы "Донбасс палас", два жилых дома по проспекту Театральному. Кроме того, находившиеся вблизи театра и гостиницы пять мирных жителей, в том числе ребенок, погибли, еще шесть человек получили ранения.СК устанавливает причастных к этому лиц, входящих в украинские вооруженные формирования, для их привлечения к уголовной ответственности, а также все обстоятельства преступления.
https://ria.ru/20220804/rassledovanie-1807253902.html
донецк (днр)
россия
донецкая народная республика
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донецк (днр), россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика
20:00 04.08.2022 (обновлено: 20:10 04.08.2022)
 
СК завел дело против ВСУ о применении запрещенных методов ведения войны

СК завел дело о применении запрещенных средств ведения войны из-за обстрелов Донецка

© РИА Новости / Константин ЧалабовАвтомобиль сотрудников Следственного комитета
Автомобиль сотрудников Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Автомобиль сотрудников Следственного комитета . Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны по факту обстрела Украиной гражданской инфраструктуры в Донецке.
Боевики обстреляли центр Донецка в четверг утром. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в Ворошиловском районе погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения. Под обстрел попали здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса".
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 356 УК РФ, по факту обстрела украинскими националистами гражданской инфраструктуры в Донецке и гибели людей", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.
По данным ведомства, 4 августа - не позднее 10.30 - представители украинских вооруженных формирований обстреляли из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в Ворошиловском районе Донецка. В результате обстрела повреждены здание Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра, здание гостиницы "Донбасс палас", два жилых дома по проспекту Театральному. Кроме того, находившиеся вблизи театра и гостиницы пять мирных жителей, в том числе ребенок, погибли, еще шесть человек получили ранения.
СК устанавливает причастных к этому лиц, входящих в украинские вооруженные формирования, для их привлечения к уголовной ответственности, а также все обстоятельства преступления.
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 15:39
Исследования проб украинских военных передадут в российский СК
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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