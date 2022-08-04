https://ria.ru/20220804/sk-1807343573.html

СК завел дело против ВСУ о применении запрещенных методов ведения войны

СК завел дело против ВСУ о применении запрещенных методов ведения войны - РИА Новости, 04.08.2022

СК завел дело против ВСУ о применении запрещенных методов ведения войны

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны по факту обстрела Украиной гражданской... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T20:00

2022-08-04T20:00

2022-08-04T20:10

донецк (днр)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны по факту обстрела Украиной гражданской инфраструктуры в Донецке.Боевики обстреляли центр Донецка в четверг утром. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в Ворошиловском районе погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения. Под обстрел попали здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса"."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 356 УК РФ, по факту обстрела украинскими националистами гражданской инфраструктуры в Донецке и гибели людей", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, 4 августа - не позднее 10.30 - представители украинских вооруженных формирований обстреляли из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в Ворошиловском районе Донецка. В результате обстрела повреждены здание Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра, здание гостиницы "Донбасс палас", два жилых дома по проспекту Театральному. Кроме того, находившиеся вблизи театра и гостиницы пять мирных жителей, в том числе ребенок, погибли, еще шесть человек получили ранения.СК устанавливает причастных к этому лиц, входящих в украинские вооруженные формирования, для их привлечения к уголовной ответственности, а также все обстоятельства преступления.

https://ria.ru/20220804/rassledovanie-1807253902.html

донецк (днр)

россия

донецкая народная республика

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донецк (днр), россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика