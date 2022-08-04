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Санкции мешают разрешению ситуации с двигателями Siemens, заявил "Газпром" - РИА Новости, 04.08.2022
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Санкции мешают разрешению ситуации с двигателями Siemens, заявил "Газпром"
Санкции мешают разрешению ситуации с двигателями Siemens, заявил "Газпром" - РИА Новости, 04.08.2022
Санкции мешают разрешению ситуации с двигателями Siemens, заявил "Газпром"
Действующие антироссийские санкции препятствуют разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом двигателей Siemens для компрессорной станции "Портовая",... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:58
2022-08-04T17:10
экономика
siemens
газпром
северный поток
россия
германия
канада
евросоюз
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Действующие антироссийские санкции препятствуют разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом двигателей Siemens для компрессорной станции "Портовая", сообщил "Газпром".По информации компании, в сутки станция может перекачивать не более 33 миллионов кубометров газа.Согласно графику техобслуживания, установленному производителем, необходимо обязательно проводить капитальный ремонт в заводских условиях после выработки 25 тысяч часов.Для таких процедур "Газпром" заключил контракт на ремонт на заводе в Канаде с британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited (входит в группу компаний Siemens Energy). В мае ей передали один из двигателей.В случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения. В свою очередь, это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей КС "Портовая", отметил "Газпром".Кроме того, от стран, наложивших санкции на Россию, нет официальных разъяснений по вопросу транспортировки агрегатов для "Северного потока", что создает ненужные риски, которые распространяются и на другие двигатели.В свою очередь, Siemens утверждает, что получила все необходимые экспортные документы для транспортировки в Россию турбины для газопровода, но ждет разрешения из России на ее импорт. В компании считают, что такой документ можно получить только от "Газпрома". Немецкий производитель также указал, что турбина "полностью подготовлена" к транспортировке, которую можно начинать незамедлительно."Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — сейчас работает на 20 процентов от своей проектной мощности. Это связано с ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens для компрессорной станции "Портовая".В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной снижения поставок газа. В свою очередь, российская сторона подчеркивает, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.
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экономика, siemens, газпром, северный поток, россия, германия, канада, евросоюз, санкции в отношении россии
15:58 04.08.2022 (обновлено: 17:10 04.08.2022)
 
Санкции мешают разрешению ситуации с двигателями Siemens, заявил "Газпром"

"Газпром": санкции мешают разрешению ситуации с двигателями Siemens для "Северного потока"

© AFP 2022 / Sascha SchuermannТурбина для газопровода "Северный поток-1" на заводе Siemens Energy
Турбина для газопровода Северный поток-1 на заводе Siemens Energy - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / Sascha Schuermann
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Действующие антироссийские санкции препятствуют разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом двигателей Siemens для компрессорной станции "Портовая", сообщил "Газпром".

"В настоящее время на КС "Портовая" в рабочем состоянии находится только один из шести основных газоперекачивающих агрегатов (а также горячий резерв такой же мощности)", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале.

По информации компании, в сутки станция может перекачивать не более 33 миллионов кубометров газа.
Согласно графику техобслуживания, установленному производителем, необходимо обязательно проводить капитальный ремонт в заводских условиях после выработки 25 тысяч часов.
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Для таких процедур "Газпром" заключил контракт на ремонт на заводе в Канаде с британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited (входит в группу компаний Siemens Energy). В мае ей передали один из двигателей.

"Тем не менее, в связи с канадскими санкциями и без согласия "Газпрома" двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта. Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом, компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту", — подчеркнули в российской корпорации.

В случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения. В свою очередь, это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей КС "Портовая", отметил "Газпром".
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Кроме того, от стран, наложивших санкции на Россию, нет официальных разъяснений по вопросу транспортировки агрегатов для "Северного потока", что создает ненужные риски, которые распространяются и на другие двигатели.
В свою очередь, Siemens утверждает, что получила все необходимые экспортные документы для транспортировки в Россию турбины для газопровода, но ждет разрешения из России на ее импорт. В компании считают, что такой документ можно получить только от "Газпрома". Немецкий производитель также указал, что турбина "полностью подготовлена" к транспортировке, которую можно начинать незамедлительно.
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В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной снижения поставок газа. В свою очередь, российская сторона подчеркивает, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.
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