15:58 04.08.2022 (обновлено: 17:10 04.08.2022)
Санкции мешают разрешению ситуации с двигателями Siemens, заявил "Газпром"
"Газпром": санкции мешают разрешению ситуации с двигателями Siemens для "Северного потока"
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Действующие антироссийские санкции препятствуют разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом двигателей Siemens для компрессорной станции "Портовая", сообщил "Газпром".
"В настоящее время на КС "Портовая" в рабочем состоянии находится только один из шести основных газоперекачивающих агрегатов (а также горячий резерв такой же мощности)", - говорится в заявлении в официальном Telegram-канале.
По информации компании, в сутки станция может перекачивать не более 33 миллионов кубометров газа.
Согласно графику техобслуживания, установленному производителем, необходимо обязательно проводить капитальный ремонт в заводских условиях после выработки 25 тысяч часов.
"Тем не менее, в связи с канадскими санкциями и без согласия "Газпрома" двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта. Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом, компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту", — подчеркнули в российской корпорации.
В случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения. В свою очередь, это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей КС "Портовая", отметил "Газпром".
Кроме того, от стран, наложивших санкции на Россию, нет официальных разъяснений по вопросу транспортировки агрегатов для "Северного потока", что создает ненужные риски, которые распространяются и на другие двигатели.
В свою очередь, Siemens утверждает, что получила все необходимые экспортные документы для транспортировки в Россию турбины для газопровода, но ждет разрешения из России на ее импорт. В компании считают, что такой документ можно получить только от "Газпрома". Немецкий производитель также указал, что турбина "полностью подготовлена" к транспортировке, которую можно начинать незамедлительно.
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"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — сейчас работает на 20 процентов от своей проектной мощности. Это связано с ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens для компрессорной станции "Портовая".
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной снижения поставок газа. В свою очередь, российская сторона подчеркивает, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.
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