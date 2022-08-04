https://ria.ru/20220804/siemens-1807258264.html

Санкции мешают разрешению ситуации с двигателями Siemens, заявил "Газпром"

Санкции мешают разрешению ситуации с двигателями Siemens, заявил "Газпром" - РИА Новости, 04.08.2022

Санкции мешают разрешению ситуации с двигателями Siemens, заявил "Газпром"

Действующие антироссийские санкции препятствуют разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом двигателей Siemens для компрессорной станции "Портовая",... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:58

2022-08-04T15:58

2022-08-04T17:10

экономика

siemens

газпром

северный поток

россия

германия

канада

евросоюз

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Действующие антироссийские санкции препятствуют разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом двигателей Siemens для компрессорной станции "Портовая", сообщил "Газпром".По информации компании, в сутки станция может перекачивать не более 33 миллионов кубометров газа.Согласно графику техобслуживания, установленному производителем, необходимо обязательно проводить капитальный ремонт в заводских условиях после выработки 25 тысяч часов.Для таких процедур "Газпром" заключил контракт на ремонт на заводе в Канаде с британской компанией Industrial Turbine Company (UK) Limited (входит в группу компаний Siemens Energy). В мае ей передали один из двигателей.В случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения. В свою очередь, это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей КС "Портовая", отметил "Газпром".Кроме того, от стран, наложивших санкции на Россию, нет официальных разъяснений по вопросу транспортировки агрегатов для "Северного потока", что создает ненужные риски, которые распространяются и на другие двигатели.В свою очередь, Siemens утверждает, что получила все необходимые экспортные документы для транспортировки в Россию турбины для газопровода, но ждет разрешения из России на ее импорт. В компании считают, что такой документ можно получить только от "Газпрома". Немецкий производитель также указал, что турбина "полностью подготовлена" к транспортировке, которую можно начинать незамедлительно."Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — сейчас работает на 20 процентов от своей проектной мощности. Это связано с ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens для компрессорной станции "Портовая".В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной снижения поставок газа. В свою очередь, российская сторона подчеркивает, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.

https://ria.ru/20220803/potok-1806917133.html

https://ria.ru/20220804/gaz-1807217437.html

https://ria.ru/20220802/evropa-1806511585.html

https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html

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германия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, siemens, газпром, северный поток, россия, германия, канада, евросоюз, санкции в отношении россии