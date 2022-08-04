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Украинская тероборона заняла музыкальную школу под Николаевом

Украинская тероборона заняла музыкальную школу под Николаевом - РИА Новости, 04.08.2022

Украинская тероборона заняла музыкальную школу под Николаевом

Подразделения территориальной обороны Украины заняли музыкальную школу в Варваровке Николаевской области, заминировав к ней подходы, заявил начальник... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T21:46

2022-08-04T21:46

2022-08-04T21:53

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подразделения территориальной обороны Украины заняли музыкальную школу в Варваровке Николаевской области, заминировав к ней подходы, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Варваровке Николаевской области в детской музыкальной школе (Одесское шоссе) дислоцируются подразделения территориальной обороны, оборудован склад боеприпасов, подходы к учебному заведению заминированы, но население об этом умышленно не уведомлено", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, николаевская область, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины, украина