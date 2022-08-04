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Украинская тероборона заняла музыкальную школу под Николаевом
Украинская тероборона заняла музыкальную школу под Николаевом - РИА Новости, 04.08.2022
Украинская тероборона заняла музыкальную школу под Николаевом
Подразделения территориальной обороны Украины заняли музыкальную школу в Варваровке Николаевской области, заминировав к ней подходы, заявил начальник... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T21:46
2022-08-04T21:46
2022-08-04T21:53
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Подразделения территориальной обороны Украины заняли музыкальную школу в Варваровке Николаевской области, заминировав к ней подходы, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Варваровке Николаевской области в детской музыкальной школе (Одесское шоссе) дислоцируются подразделения территориальной обороны, оборудован склад боеприпасов, подходы к учебному заведению заминированы, но население об этом умышленно не уведомлено", - сказал он на брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины, украина
21:46 04.08.2022 (обновлено: 21:53 04.08.2022)
Украинская тероборона заняла музыкальную школу под Николаевом
Минобороны: бойцы украинской теробороны заняли музыкальную школу в Варваровке