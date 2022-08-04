https://ria.ru/20220804/shkola-1807126146.html

Губернатор Приамурья оценил подготовку школы в Константиновке

Губернатор Приамурья оценил подготовку школы в Константиновке - РИА Новости, 04.08.2022

Губернатор Приамурья оценил подготовку школы в Константиновке

Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил подготовку к новому учебному году школ и колледжа в селе Константиновка. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T07:16

2022-08-04T07:16

2022-08-04T07:16

амурская область

общество

константиновка

василий орлов (губернатор)

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ХАБАРОВСК, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил подготовку к новому учебному году школ и колледжа в селе Константиновка."В Константиновке проверил, как идет подготовка школы и Амурского казачьего колледжа к началу учебного года. Администрация школы – активная и инициативная. В прошлом году капитально отремонтирован стадион. В этом году уже обновили отмостку и цоколь здания самой школы, завершается ремонт крыши. Планы большие - капитальный ремонт всей школы. Профильные ведомства уже разрабатывают проектно-сметную документацию", - написал Орлов в своем Telegram-канале.Как отчиталась перед губернатором начальник отдела образования района Елена Григорьева, подготовка к новому учебному году началась в учреждениях сразу после выпускных. На ремонт здания школы было выделено 23 миллиона рублей.По ее словам, константиновская школа в последние годы активно преображается. С 2019 года в ней работает "Точка роста" цифрового и гуманитарного профилей. В прошлом году сделан капитальный ремонт пришкольного стадиона на сумму 28 миллионов рублей. Проведены работы по благоустройству пришкольной территории. В планах сделать площадку ГТО и волейбольную площадку.В казачьем колледже главе области продемонстрировали новое оборудование, которое поступило в учреждение – это трактор John Deere, пресс-подборщик, два комбайна "Полесье", автомобиль Lada Granta и симулятор навигационной системы."В целом увиденным доволен", - отметил губернатор.Колледж активно участвует в жизни района, реализует собственную продукцию с учебного хозяйства, занимается переподготовкой кадров.Директор колледжа Станислав Каюков рассказал, что по поручению губернатора создается управляющий совет, в состав которого войдут представители крупных аграрных производств региона. Также руководитель учреждения поделился планами по развитию овощеводства."Ежегодно из этого отделения колледжа выпускается порядка 100 специалистов. Сегодня мы готовы перейти на новый уровень - начать заниматься овощами. Это направление востребовано, и мы готовы развить наши мощности. Планируем начать с картофеля, а после перейдем на другие культуры. Это даст толчок в обучении ребят и развитии колледжа. Однако для организации данного процесса необходимо овощехранилище", - сказал Каюков.Администрация района уже прорабатывает вопрос и готова предоставить помещение."Средства на модернизацию овощехранилища выделим. Тем более что овощи, выращенные студентами колледжа, будут поставляться в школы, детские сады и больницы района. Считаю, что к работе колледжа необходимо активно привлекать сельхозтоваропроизводителей. Аграрные предприятия нужно максимально интегрировать в процесс обучения, а также чаще проводить дни открытых дверей для потенциальных работодателей", - резюмировал Орлов.По данным областного правительства, всего в регионе 475 образовательных организаций ждет проверка перед новым учебным годом. Особое внимание комиссии уделят обеспечению безопасных условий. На подготовку образовательных организаций к новому учебному году из областного бюджета в 2022 году направлено свыше 1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220803/priamure-1806889317.html

https://ria.ru/20220801/priamure-1806421094.html

константиновка

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общество, константиновка, василий орлов (губернатор)