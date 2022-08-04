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Турция рассчитывает на переговоры в Сочи по самолетам-амфибиям - РИА Новости, 04.08.2022
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Турция рассчитывает на переговоры в Сочи по самолетам-амфибиям
Турция рассчитывает на переговоры в Сочи по самолетам-амфибиям - РИА Новости, 04.08.2022
Турция рассчитывает на переговоры в Сочи по самолетам-амфибиям
Президент Турции Тайип Эрдоган поднимет на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу в Сочи вопрос покупки самолетов-амфибий для тушения... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:20
2022-08-04T19:20
сочи
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поднимет на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу в Сочи вопрос покупки самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи."Как вы знаете, завтра мы едем в Сочи. У нашего президента встреча с господином Путиным. Будет выведен на определенную стадию вопрос о покупке самолетов (самолетов-амфибий) у России. Поскольку есть вопросы, которые можно легко преодолеть в двусторонних отношениях, этот вопрос, вероятно, будет в повестке дня и на этой встрече", - приводит слова министра агентство Anadolu.
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сочи, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
19:20 04.08.2022
 
Турция рассчитывает на переговоры в Сочи по самолетам-амфибиям

Министр Киришчи: Эрдоган на переговорах с Путиным обсудит покупку самолетов-амфибий

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС. Архивное фото
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АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поднимет на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу в Сочи вопрос покупки самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи.
"Как вы знаете, завтра мы едем в Сочи. У нашего президента встреча с господином Путиным. Будет выведен на определенную стадию вопрос о покупке самолетов (самолетов-амфибий) у России. Поскольку есть вопросы, которые можно легко преодолеть в двусторонних отношениях, этот вопрос, вероятно, будет в повестке дня и на этой встрече", - приводит слова министра агентство Anadolu.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
17:08
Пресс-конференции Путина и Эрдогана не будет из-за графика турецкой стороны
 
СочиРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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