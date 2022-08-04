https://ria.ru/20220804/samolety-amfibii-1807323505.html
Турция рассчитывает на переговоры в Сочи по самолетам-амфибиям
Турция рассчитывает на переговоры в Сочи по самолетам-амфибиям - РИА Новости, 04.08.2022
Турция рассчитывает на переговоры в Сочи по самолетам-амфибиям
Президент Турции Тайип Эрдоган поднимет на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу в Сочи вопрос покупки самолетов-амфибий для тушения... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:20
2022-08-04T19:20
2022-08-04T19:20
сочи
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 4 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган поднимет на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу в Сочи вопрос покупки самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи."Как вы знаете, завтра мы едем в Сочи. У нашего президента встреча с господином Путиным. Будет выведен на определенную стадию вопрос о покупке самолетов (самолетов-амфибий) у России. Поскольку есть вопросы, которые можно легко преодолеть в двусторонних отношениях, этот вопрос, вероятно, будет в повестке дня и на этой встрече", - приводит слова министра агентство Anadolu.
https://ria.ru/20220804/putin-1807283350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
Турция рассчитывает на переговоры в Сочи по самолетам-амфибиям
Министр Киришчи: Эрдоган на переговорах с Путиным обсудит покупку самолетов-амфибий