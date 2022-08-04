https://ria.ru/20220804/samarskiy_universitet-1807137627.html

В России разработали компактный планер для обучения азам пилотирования

В России разработали компактный планер для обучения азам пилотирования - РИА Новости, 04.08.2022

В России разработали компактный планер для обучения азам пилотирования

Студенты Самарского университета создали компактный разборный планер для обучения азам пилотирования, разработка в перспективе позволит импортозаместить часть... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:05

2022-08-04T10:05

2022-08-04T10:14

наука

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технологии

самарский университет

университетская наука

россия

самара

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САМАРА, 4 авг — РИА Новости. Студенты Самарского университета создали компактный разборный планер для обучения азам пилотирования, разработка в перспективе позволит импортозаместить часть зарубежной техники, сообщает пресс-служба вуза.По информации вуза, ожидается, что разработка позволит в перспективе импортозаместить часть зарубежной техники в отечественных авиаклубах, став неким подобием практического летающего "букваря" для будущих планеристов и летчиков."Отличительной особенностью данного планера является его разборная конструкция. Крылья легко "отстегиваются" и планер готов к перевозке на автомобильном транспорте. На месте планер собирается буквально за 20-25 минут. Вес пустого аппарата — всего 115 килограмм, максимальная допустимая эксплуатационная скорость полета — 150 километров в час. Это простой и надежный одноместный планер, предназначенный для первоначального обучения пилотированию, самым азам — взлету и посадке. Сейчас в большинстве отечественных аэроклубов для обучения, как правило, используются планеры зарубежного производства, и думаю, что наш планер сможет заинтересовать ДОСААФ и​ частные аэроклубы", — цитирует пресс-служба руководителя межкафедрального конструкторского бюро легкой авиации Самарского университета им. Королева Павла Пятницу.Отмечается, что благодаря небольшому весу планеру для взлета не понадобится самолет-буксировщик, такой аппарат можно запускать в небо с помощью лебедки или резинового шнура, что позволит, например, аэроклубу экономить на авиационном топливе. В числе плюсов планера — несложная конструкция, не требующая для изготовления дорогостоящего заводского оборудования, использование только отечественных материалов и комплектующих, простота и дешевизна ремонта и неплохие летные характеристики.Над проектом планера трудились семеро студентов-конструкторов, еще семеро участвуют в сборке аппарата. В конструкции корпуса используется легкий, но достаточно прочный композитный трехслойный материал — стеклоткань, пропитанная смолой с пенопластовым наполнителем между слоями стеклоткани. Техническое задание на планер сформировали сами студенты в ходе открытого обсуждения. Длина планера — до 6 метров, размах крыла — до 9 метров.В настоящее время завершается сборка первого экземпляра планера, ожидается, что он будет готов к полету в ближайшее время, уточнили в вузе.

https://ria.ru/20220705/samarskiy_universitet-1800276903.html

https://na.ria.ru/20220602/samarskiy_universitet-1792584951.html

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навигатор абитуриента, технологии, самарский университет, университетская наука, россия, самара