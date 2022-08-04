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В Японии прокомментировали создание нового оператора проекта "Сахалин-2" - РИА Новости, 04.08.2022
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В Японии прокомментировали создание нового оператора проекта "Сахалин-2"
В Японии прокомментировали создание нового оператора проекта "Сахалин-2" - РИА Новости, 04.08.2022
В Японии прокомментировали создание нового оператора проекта "Сахалин-2"
В Токио настроены на сохранение японского участия в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", об этом заявил глава Министерства экономики, торговли и промышленности... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T06:02
2022-08-04T09:12
экономика
в мире
владимир путин
россия
южно-сахалинск
сахалин-2
sakhalin energy
газпром
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ТОКИО, 4 авг — РИА Новости. В Токио настроены на сохранение японского участия в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", об этом заявил глава Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, комментируя постановление правительства России о создании нового оператора проекта.В свою очередь, генсек японского кабина Хирокадзу Мацуно заявил, что власти намерены продолжить тесное взаимодействие с частным сектором "для защиты интересов японских компаний и обеспечения бесперебойных поставок сжижженного природного газа".В среду правительство России постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2"— ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Компания сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd.Владимир Путин подписал указ о "Сахалине-2" 30 июня. Доли в уставном капитале оператора получат "Газпром Сахалин холдинг" и сама новая компания. При этом иностранные владельцы (Shell, Mitsui и Mitsubishi) также могут получить доли пропорционально тем, что имели в Sakhalin Energy. В прежнем операторе "Газпрому" принадлежат 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — десять процентов.В середине июля сообщалось, что Токио настроен на сохранение доли в проекте и проводит согласования с японскими компаниями — участниками проекта. Тогда же состоялась и беседа между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и министром экономики и промышленности Коити Хагиудой, в ходе которой было подтверждено намерение сохранить долю в проекте. При этом подчеркивалось, что сохранение инвестирования зависит от решения российской стороны, поэтому еще неизвестно, удастся ли реализовать намерения Японии по сохранению доли в проекте.
https://radiosputnik.ria.ru/20220803/sakhalin-1-1807107378.html
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экономика, в мире, владимир путин, россия, южно-сахалинск, сахалин-2, sakhalin energy, газпром
06:02 04.08.2022 (обновлено: 09:12 04.08.2022)
 
В Японии прокомментировали создание нового оператора проекта "Сахалин-2"

Глава минэкономики Японии Хагиуда: Токио настроен на сохранение интересов в "Сахалине-2"

© AP PhotoТанкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2"
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 авг — РИА Новости. В Токио настроены на сохранение японского участия в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", об этом заявил глава Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, комментируя постановление правительства России о создании нового оператора проекта.

"Что касается проекта "Сахалин-2", то позиция на продолжение сохранения наших интересов не менялась", — сказал министр журналистам.

В свою очередь, генсек японского кабина Хирокадзу Мацуно заявил, что власти намерены продолжить тесное взаимодействие с частным сектором "для защиты интересов японских компаний и обеспечения бесперебойных поставок сжижженного природного газа".
В среду правительство России постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2"— ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Компания сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd.
Платформа Лунская-А - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 22:28В России
ExxonMobil договаривается о передаче управления над "Сахалином-1"
Владимир Путин подписал указ о "Сахалине-2" 30 июня. Доли в уставном капитале оператора получат "Газпром Сахалин холдинг" и сама новая компания. При этом иностранные владельцы (Shell, Mitsui и Mitsubishi) также могут получить доли пропорционально тем, что имели в Sakhalin Energy. В прежнем операторе "Газпрому" принадлежат 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — десять процентов.
В середине июля сообщалось, что Токио настроен на сохранение доли в проекте и проводит согласования с японскими компаниями — участниками проекта. Тогда же состоялась и беседа между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и министром экономики и промышленности Коити Хагиудой, в ходе которой было подтверждено намерение сохранить долю в проекте. При этом подчеркивалось, что сохранение инвестирования зависит от решения российской стороны, поэтому еще неизвестно, удастся ли реализовать намерения Японии по сохранению доли в проекте.
На территории завода по производству сжиженного газа на Сахалине - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 21:22
Покупателей СПГ с "Сахалина — 2" попросили платить через российский банк
 
ЭкономикаВ миреВладимир ПутинРоссияЮжно-СахалинскСахалин-2Sakhalin EnergyГазпром
 
 
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