06:02 04.08.2022 (обновлено: 09:12 04.08.2022)
В Японии прокомментировали создание нового оператора проекта "Сахалин-2"
Глава минэкономики Японии Хагиуда: Токио настроен на сохранение интересов в "Сахалине-2"
© AP PhotoТанкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта "Сахалин-2"
© AP Photo
ТОКИО, 4 авг — РИА Новости. В Токио настроены на сохранение японского участия в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", об этом заявил глава Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, комментируя постановление правительства России о создании нового оператора проекта.
"Что касается проекта "Сахалин-2", то позиция на продолжение сохранения наших интересов не менялась", — сказал министр журналистам.
В свою очередь, генсек японского кабина Хирокадзу Мацуно заявил, что власти намерены продолжить тесное взаимодействие с частным сектором "для защиты интересов японских компаний и обеспечения бесперебойных поставок сжижженного природного газа".
В среду правительство России постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2"— ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Компания сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd.
Владимир Путин подписал указ о "Сахалине-2" 30 июня. Доли в уставном капитале оператора получат "Газпром Сахалин холдинг" и сама новая компания. При этом иностранные владельцы (Shell, Mitsui и Mitsubishi) также могут получить доли пропорционально тем, что имели в Sakhalin Energy. В прежнем операторе "Газпрому" принадлежат 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — десять процентов.
В середине июля сообщалось, что Токио настроен на сохранение доли в проекте и проводит согласования с японскими компаниями — участниками проекта. Тогда же состоялась и беседа между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и министром экономики и промышленности Коити Хагиудой, в ходе которой было подтверждено намерение сохранить долю в проекте. При этом подчеркивалось, что сохранение инвестирования зависит от решения российской стороны, поэтому еще неизвестно, удастся ли реализовать намерения Японии по сохранению доли в проекте.