https://ria.ru/20220804/sakhalin-1807123895.html

В Японии прокомментировали создание нового оператора проекта "Сахалин-2"

В Японии прокомментировали создание нового оператора проекта "Сахалин-2" - РИА Новости, 04.08.2022

В Японии прокомментировали создание нового оператора проекта "Сахалин-2"

В Токио настроены на сохранение японского участия в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", об этом заявил глава Министерства экономики, торговли и промышленности... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T06:02

2022-08-04T06:02

2022-08-04T09:12

экономика

в мире

владимир путин

россия

южно-сахалинск

сахалин-2

sakhalin energy

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799875725_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_c57f712fd22b0a2ad0f87c1c76e0139d.jpg

ТОКИО, 4 авг — РИА Новости. В Токио настроены на сохранение японского участия в нефтегазовом проекте "Сахалин-2", об этом заявил глава Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, комментируя постановление правительства России о создании нового оператора проекта.В свою очередь, генсек японского кабина Хирокадзу Мацуно заявил, что власти намерены продолжить тесное взаимодействие с частным сектором "для защиты интересов японских компаний и обеспечения бесперебойных поставок сжижженного природного газа".В среду правительство России постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2"— ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Компания сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd.Владимир Путин подписал указ о "Сахалине-2" 30 июня. Доли в уставном капитале оператора получат "Газпром Сахалин холдинг" и сама новая компания. При этом иностранные владельцы (Shell, Mitsui и Mitsubishi) также могут получить доли пропорционально тем, что имели в Sakhalin Energy. В прежнем операторе "Газпрому" принадлежат 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процента минус одна акция, Mitsui — 12,5 процента, Mitsubishi — десять процентов.В середине июля сообщалось, что Токио настроен на сохранение доли в проекте и проводит согласования с японскими компаниями — участниками проекта. Тогда же состоялась и беседа между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и министром экономики и промышленности Коити Хагиудой, в ходе которой было подтверждено намерение сохранить долю в проекте. При этом подчеркивалось, что сохранение инвестирования зависит от решения российской стороны, поэтому еще неизвестно, удастся ли реализовать намерения Японии по сохранению доли в проекте.

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/sakhalin-1-1807107378.html

https://ria.ru/20220728/oplata-1805721790.html

россия

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, владимир путин, россия, южно-сахалинск, сахалин-2, sakhalin energy, газпром