https://ria.ru/20220804/rosgvardiya-1807296409.html

Росгвардия уничтожила в ЛНР 24 оператора украинских беспилотников

Росгвардия уничтожила в ЛНР 24 оператора украинских беспилотников - РИА Новости, 04.08.2022

Росгвардия уничтожила в ЛНР 24 оператора украинских беспилотников

Военные Росгвардии за три дня в ЛНР выявили и уничтожили 24 оператора украинских беспилотников, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:48

2022-08-04T17:48

2022-08-04T17:48

специальная военная операция на украине

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технологии

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вооруженные силы украины

javelin (птрк)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военные Росгвардии за три дня в ЛНР выявили и уничтожили 24 оператора украинских беспилотников, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что росгвардейцы нашли, в частности, два противотанковых ракетных комплекса Javelin, 17 гранатометов, в том числе ручные противотанковые гранатометы производства Швеции."При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнем артиллерии", - говорится в сообщении.Более того, на специальный эвакуационный пункт росгвардейцы доставили 15 человек, в том числе пять детей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

швеция

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в мире, технологии, швеция, вооруженные силы украины, javelin (птрк)