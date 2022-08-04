Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия уничтожила в ЛНР 24 оператора украинских беспилотников - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/rosgvardiya-1807296409.html
Росгвардия уничтожила в ЛНР 24 оператора украинских беспилотников
Росгвардия уничтожила в ЛНР 24 оператора украинских беспилотников - РИА Новости, 04.08.2022
Росгвардия уничтожила в ЛНР 24 оператора украинских беспилотников
Военные Росгвардии за три дня в ЛНР выявили и уничтожили 24 оператора украинских беспилотников, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:48
2022-08-04T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
швеция
вооруженные силы украины
javelin (птрк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789687586_0:51:3076:1781_1920x0_80_0_0_21b7c629875dbc6e279506b85dd7d67c.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военные Росгвардии за три дня в ЛНР выявили и уничтожили 24 оператора украинских беспилотников, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что росгвардейцы нашли, в частности, два противотанковых ракетных комплекса Javelin, 17 гранатометов, в том числе ручные противотанковые гранатометы производства Швеции."При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнем артиллерии", - говорится в сообщении.Более того, на специальный эвакуационный пункт росгвардейцы доставили 15 человек, в том числе пять детей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789687586_344:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_61c9e46b3079aef9d1139f41db9c38ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, швеция, вооруженные силы украины, javelin (птрк)
17:48 04.08.2022
 
Росгвардия уничтожила в ЛНР 24 оператора украинских беспилотников

Военные Росгвардии в ЛНР за три дня выявили и уничтожили 24 оператора беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военные Росгвардии за три дня в ЛНР выявили и уничтожили 24 оператора украинских беспилотников, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что росгвардейцы нашли, в частности, два противотанковых ракетных комплекса Javelin, 17 гранатометов, в том числе ручные противотанковые гранатометы производства Швеции.
"При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнем артиллерии", - говорится в сообщении.
Более того, на специальный эвакуационный пункт росгвардейцы доставили 15 человек, в том числе пять детей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииШвецияВооруженные силы УкраиныJavelin (ПТРК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала