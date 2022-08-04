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Росгвардия уничтожила в ЛНР 24 оператора украинских беспилотников
Росгвардия уничтожила в ЛНР 24 оператора украинских беспилотников - РИА Новости, 04.08.2022
Росгвардия уничтожила в ЛНР 24 оператора украинских беспилотников
Военные Росгвардии за три дня в ЛНР выявили и уничтожили 24 оператора украинских беспилотников, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:48
2022-08-04T17:48
2022-08-04T17:48
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военные Росгвардии за три дня в ЛНР выявили и уничтожили 24 оператора украинских беспилотников, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что росгвардейцы нашли, в частности, два противотанковых ракетных комплекса Javelin, 17 гранатометов, в том числе ручные противотанковые гранатометы производства Швеции."При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнем артиллерии", - говорится в сообщении.Более того, на специальный эвакуационный пункт росгвардейцы доставили 15 человек, в том числе пять детей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, технологии, швеция, вооруженные силы украины, javelin (птрк)
Росгвардия уничтожила в ЛНР 24 оператора украинских беспилотников
Военные Росгвардии в ЛНР за три дня выявили и уничтожили 24 оператора беспилотников ВСУ