https://ria.ru/20220804/retsessiya-1807224939.html

Банк Англии спрогнозировал рецессию британской экономики

Банк Англии спрогнозировал рецессию британской экономики - РИА Новости, 04.08.2022

Банк Англии спрогнозировал рецессию британской экономики

Банк Англии ожидает, что экономика Великобритании по итогам 2022 года вырастет - на 3,5%, но уже с четвертого квартала войдет в рецессию, сообщил центробанк. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:13

2022-08-04T14:13

2022-08-04T15:06

экономика

великобритания

в мире

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Банк Англии ожидает, что экономика Великобритании по итогам 2022 года вырастет - на 3,5%, но уже с четвертого квартала войдет в рецессию, сообщил центробанк."Великобритания, как теперь прогнозируется, войдет в рецессию с четвертого квартала этого года", - указывается в релизе.Согласно докладу, прогноз по росту ВВП Великобритании регулятор понизил до 3,5% с 3,75%. Прогноз на 2023 год также ухудшен - теперь Банк Англии ожидает более сильный спад экономики, на 1,5% вместо 0,25%.Центробанк указывает на то, что, "если абстрагироваться от временных факторов", рост ВВП страны замедлился, и что экономика Великобритании, по прогнозу, войдет в рецессию позднее в этом году. А производство, на его взгляд, будет падать каждый квартал с четвертого квартала 2022 года по четвертый квартал 2023 года, то есть пять кварталов подряд.Затем экономику ждет "очень слабый рост по историческим меркам", и всё это отражает негативное влияние резкого увеличения цен на энергоносители, говорится в докладе.

https://ria.ru/20220623/retsessiya-1797457167.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, великобритания, в мире