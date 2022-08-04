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Банк Англии спрогнозировал рецессию британской экономики - РИА Новости, 04.08.2022
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Банк Англии спрогнозировал рецессию британской экономики
Банк Англии спрогнозировал рецессию британской экономики - РИА Новости, 04.08.2022
Банк Англии спрогнозировал рецессию британской экономики
Банк Англии ожидает, что экономика Великобритании по итогам 2022 года вырастет - на 3,5%, но уже с четвертого квартала войдет в рецессию, сообщил центробанк. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:13
2022-08-04T15:06
экономика
великобритания
в мире
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Банк Англии ожидает, что экономика Великобритании по итогам 2022 года вырастет - на 3,5%, но уже с четвертого квартала войдет в рецессию, сообщил центробанк."Великобритания, как теперь прогнозируется, войдет в рецессию с четвертого квартала этого года", - указывается в релизе.Согласно докладу, прогноз по росту ВВП Великобритании регулятор понизил до 3,5% с 3,75%. Прогноз на 2023 год также ухудшен - теперь Банк Англии ожидает более сильный спад экономики, на 1,5% вместо 0,25%.Центробанк указывает на то, что, "если абстрагироваться от временных факторов", рост ВВП страны замедлился, и что экономика Великобритании, по прогнозу, войдет в рецессию позднее в этом году. А производство, на его взгляд, будет падать каждый квартал с четвертого квартала 2022 года по четвертый квартал 2023 года, то есть пять кварталов подряд.Затем экономику ждет "очень слабый рост по историческим меркам", и всё это отражает негативное влияние резкого увеличения цен на энергоносители, говорится в докладе.
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экономика, великобритания, в мире
14:13 04.08.2022 (обновлено: 15:06 04.08.2022)
 
Банк Англии спрогнозировал рецессию британской экономики

Банк Англии спрогнозировал рецессию британской экономики с четвертого квартала

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкБанк Англии в Лондоне
Банк Англии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Банк Англии ожидает, что экономика Великобритании по итогам 2022 года вырастет - на 3,5%, но уже с четвертого квартала войдет в рецессию, сообщил центробанк.
"Великобритания, как теперь прогнозируется, войдет в рецессию с четвертого квартала этого года", - указывается в релизе.
Согласно докладу, прогноз по росту ВВП Великобритании регулятор понизил до 3,5% с 3,75%. Прогноз на 2023 год также ухудшен - теперь Банк Англии ожидает более сильный спад экономики, на 1,5% вместо 0,25%.
Центробанк указывает на то, что, "если абстрагироваться от временных факторов", рост ВВП страны замедлился, и что экономика Великобритании, по прогнозу, войдет в рецессию позднее в этом году. А производство, на его взгляд, будет падать каждый квартал с четвертого квартала 2022 года по четвертый квартал 2023 года, то есть пять кварталов подряд.
Затем экономику ждет "очень слабый рост по историческим меркам", и всё это отражает негативное влияние резкого увеличения цен на энергоносители, говорится в докладе.
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