https://ria.ru/20220804/rekonstruktsiya-1807220158.html

На реконструкцию набережной Тамбова направят 531,5 млн рублей из ФНБ

На реконструкцию набережной Тамбова направят 531,5 млн рублей из ФНБ - РИА Новости, 04.08.2022

На реконструкцию набережной Тамбова направят 531,5 млн рублей из ФНБ

На реконструкцию коллектор набережной Тамбова направят 664,5 миллиона рублей, из которых 134 миллиона инвестирует концессионер, а 531,5 миллиона регион получит... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:08

2022-08-04T14:08

2022-08-04T14:08

тамбовская область

тамбов

максим егоров

общество

тамбовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807222667_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7afd50db427b7db2064c75d152ffaf3f.jpg

ТАМБОВ, 4 авг – РИА Новости. На реконструкцию коллектор набережной Тамбова направят 664,5 миллиона рублей, из которых 134 миллиона инвестирует концессионер, а 531,5 миллиона регион получит из Фонда национального благосостояния, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.В правительстве одобрена заявка области на предоставление займа для работ, которые начнутся уже в октябре этого года.Врио главы администрации области Максим Егоров провёл в среду круглый стол с активистами общественного движения "Тамбовская земля", представителями администрации региона и города Тамбова. Главной темой обсуждения стало благоустройство набережной и ремонт коллектора, который проходит по ее территории.На встрече был представлен проект будущей набережной в Тамбове. Благоустройство затронет оба берега реки. Здесь до 2024 года появятся каналы в голландском стиле, площадки для концертов, зоны для спокойного отдыха, детские площадки, велодорожки и пешеходные зоны, будет приведен в порядок пляж. Вместе с тем, прежде, чем начать благоустройство набережной, необходимо реконструировать коллектор, который построен более 80 лет назад.Врио главы администрации отметил, что власть решает главную задачу: повышение качества жизни населения и сокращение оттока жителей из региона. Он предложил обсуждать каждый этап благоустройства набережной не только с архитекторами и урбанистами, но и с горожанами."Масштабные преобразования проводятся во благо всех тамбовчан. Поэтому каждый имеет возможность поучаствовать в этом проекте. Только вместе мы сделаем набережную красивой, функциональной и комфортной для отдыхающих в любое время года и в любую погоду", - сказал Егоров.

https://ria.ru/20220616/kollektor-1795723628.html

тамбов

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбов, максим егоров, общество, тамбовская область