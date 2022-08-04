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На реконструкцию набережной Тамбова направят 531,5 млн рублей из ФНБ - РИА Новости, 04.08.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220804/rekonstruktsiya-1807220158.html
На реконструкцию набережной Тамбова направят 531,5 млн рублей из ФНБ
На реконструкцию набережной Тамбова направят 531,5 млн рублей из ФНБ - РИА Новости, 04.08.2022
На реконструкцию набережной Тамбова направят 531,5 млн рублей из ФНБ
На реконструкцию коллектор набережной Тамбова направят 664,5 миллиона рублей, из которых 134 миллиона инвестирует концессионер, а 531,5 миллиона регион получит... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:08
2022-08-04T14:08
тамбовская область
тамбов
максим егоров
общество
тамбовская область
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ТАМБОВ, 4 авг – РИА Новости. На реконструкцию коллектор набережной Тамбова направят 664,5 миллиона рублей, из которых 134 миллиона инвестирует концессионер, а 531,5 миллиона регион получит из Фонда национального благосостояния, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.В правительстве одобрена заявка области на предоставление займа для работ, которые начнутся уже в октябре этого года.Врио главы администрации области Максим Егоров провёл в среду круглый стол с активистами общественного движения "Тамбовская земля", представителями администрации региона и города Тамбова. Главной темой обсуждения стало благоустройство набережной и ремонт коллектора, который проходит по ее территории.На встрече был представлен проект будущей набережной в Тамбове. Благоустройство затронет оба берега реки. Здесь до 2024 года появятся каналы в голландском стиле, площадки для концертов, зоны для спокойного отдыха, детские площадки, велодорожки и пешеходные зоны, будет приведен в порядок пляж. Вместе с тем, прежде, чем начать благоустройство набережной, необходимо реконструировать коллектор, который построен более 80 лет назад.Врио главы администрации отметил, что власть решает главную задачу: повышение качества жизни населения и сокращение оттока жителей из региона. Он предложил обсуждать каждый этап благоустройства набережной не только с архитекторами и урбанистами, но и с горожанами."Масштабные преобразования проводятся во благо всех тамбовчан. Поэтому каждый имеет возможность поучаствовать в этом проекте. Только вместе мы сделаем набережную красивой, функциональной и комфортной для отдыхающих в любое время года и в любую погоду", - сказал Егоров.
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тамбов, максим егоров, общество, тамбовская область
14:08 04.08.2022
 

На реконструкцию набережной Тамбова направят 531,5 млн рублей из ФНБ

CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области / Алексей Бучнев / Cropped imageНабережная в Тамбове
Набережная в Тамбове - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области / Алексей Бучнев / Cropped image
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 4 авг – РИА Новости. На реконструкцию коллектор набережной Тамбова направят 664,5 миллиона рублей, из которых 134 миллиона инвестирует концессионер, а 531,5 миллиона регион получит из Фонда национального благосостояния, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.
В правительстве одобрена заявка области на предоставление займа для работ, которые начнутся уже в октябре этого года.
Врио главы администрации области Максим Егоров провёл в среду круглый стол с активистами общественного движения "Тамбовская земля", представителями администрации региона и города Тамбова. Главной темой обсуждения стало благоустройство набережной и ремонт коллектора, который проходит по ее территории.
На встрече был представлен проект будущей набережной в Тамбове. Благоустройство затронет оба берега реки. Здесь до 2024 года появятся каналы в голландском стиле, площадки для концертов, зоны для спокойного отдыха, детские площадки, велодорожки и пешеходные зоны, будет приведен в порядок пляж. Вместе с тем, прежде, чем начать благоустройство набережной, необходимо реконструировать коллектор, который построен более 80 лет назад.
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Врио главы администрации отметил, что власть решает главную задачу: повышение качества жизни населения и сокращение оттока жителей из региона. Он предложил обсуждать каждый этап благоустройства набережной не только с архитекторами и урбанистами, но и с горожанами.
"Масштабные преобразования проводятся во благо всех тамбовчан. Поэтому каждый имеет возможность поучаствовать в этом проекте. Только вместе мы сделаем набережную красивой, функциональной и комфортной для отдыхающих в любое время года и в любую погоду", - сказал Егоров.
 
Тамбовская областьТамбовМаксим ЕгоровОбществоТамбовская область
 
 
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