https://ria.ru/20220804/rassledovanie-1807253902.html
Исследования проб украинских военных передадут в российский СК
Исследования проб украинских военных передадут в российский СК - РИА Новости, 04.08.2022
Исследования проб украинских военных передадут в российский СК
Российские военные изучают поступающие пробы украинских военнослужащих на наличие в них сильнодействующих стимуляторов, следы которых могут сохраняться в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:39
2022-08-04T15:39
2022-08-04T15:49
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские военные изучают поступающие пробы украинских военнослужащих на наличие в них сильнодействующих стимуляторов, следы которых могут сохраняться в волосах и тканях человека до шести месяцев, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Результаты анализов будут переданы в Следственный комитет и использованы в качестве доказательств при проведении расследований военных преступлений, совершаемых киевским режимом", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
15:39 04.08.2022 (обновлено: 15:49 04.08.2022)
Исследования проб украинских военных передадут в российский СК
Минобороны: исследования проб служащих ВСУ передадут в российский СК для расследования
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские военные изучают поступающие пробы украинских военнослужащих на наличие в них сильнодействующих стимуляторов, следы которых могут сохраняться в волосах и тканях человека до шести месяцев, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"С учетом имеющейся информации о применении военнослужащими ВСУ
сильнодействующих стимуляторов, нами проводится изучение поступающих проб на наличие данного класса соединений. Их следы сохраняются в органах и тканях человека длительное время, например, в волосах – до шести месяцев", - заявил Кириллов.
"Результаты анализов будут переданы в Следственный комитет и использованы в качестве доказательств при проведении расследований военных преступлений, совершаемых киевским режимом", - добавил он.