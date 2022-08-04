https://ria.ru/20220804/rassledovanie-1807253902.html

Исследования проб украинских военных передадут в российский СК

Исследования проб украинских военных передадут в российский СК - РИА Новости, 04.08.2022

Исследования проб украинских военных передадут в российский СК

Российские военные изучают поступающие пробы украинских военнослужащих на наличие в них сильнодействующих стимуляторов, следы которых могут сохраняться в... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:39

2022-08-04T15:39

2022-08-04T15:49

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские военные изучают поступающие пробы украинских военнослужащих на наличие в них сильнодействующих стимуляторов, следы которых могут сохраняться в волосах и тканях человека до шести месяцев, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Результаты анализов будут переданы в Следственный комитет и использованы в качестве доказательств при проведении расследований военных преступлений, совершаемых киевским режимом", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220609/pentagon-1794413013.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины