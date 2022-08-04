https://ria.ru/20220804/raschistka-1807294851.html

Городские службы завершили расчистку русла реки Чурлихи на юге Москвы

Городские службы завершили расчистку русла реки Чурлихи на юге Москвы - РИА Новости, 04.08.2022

Городские службы завершили расчистку русла реки Чурлихи на юге Москвы

Городские службы завершили расчистку русла реки Чурлихи на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:42

2022-08-04T17:42

2022-08-04T17:42

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городское хозяйство москвы

ювао (москва)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Городские службы завершили расчистку русла реки Чурлихи на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Завершили расчистку русла реки Чурилихи в парке "Кузьминки-Люблино" ЮВАО. Часть реки протекает под землей. В открытое русло из подземных коллекторов течением приносит иловый осадок. Из-за этого река постоянно заболачивалась и летом зарастала водной растительностью. Благодаря проведенным работам восстановили водопропускную способность реки", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что за 10 месяцев специалисты очистили от ила и грунта около 1,2 километра открытого русла реки – от Волгоградского проспекта до Верхнего Кузьминского пруда, восстановили водоотводные канавы и привели в порядок водовыпуск водосточного коллектора, провели дноуглубление – средняя глубина реки увеличилась с 0,5 метро до 1,6 метров, восстановили отдельные участки берегоукрепления, высадили водные растения: сусак зонтичный и ирис болотный.

https://ria.ru/20220728/prud-1805630962.html

ювао (москва)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, ювао (москва)