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Городские службы завершили расчистку русла реки Чурлихи на юге Москвы - РИА Новости, 04.08.2022
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Городские службы завершили расчистку русла реки Чурлихи на юге Москвы
Городские службы завершили расчистку русла реки Чурлихи на юге Москвы - РИА Новости, 04.08.2022
Городские службы завершили расчистку русла реки Чурлихи на юге Москвы
Городские службы завершили расчистку русла реки Чурлихи на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:42
2022-08-04T17:42
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городское хозяйство москвы
ювао (москва)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Городские службы завершили расчистку русла реки Чурлихи на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Завершили расчистку русла реки Чурилихи в парке "Кузьминки-Люблино" ЮВАО. Часть реки протекает под землей. В открытое русло из подземных коллекторов течением приносит иловый осадок. Из-за этого река постоянно заболачивалась и летом зарастала водной растительностью. Благодаря проведенным работам восстановили водопропускную способность реки", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что за 10 месяцев специалисты очистили от ила и грунта около 1,2 километра открытого русла реки – от Волгоградского проспекта до Верхнего Кузьминского пруда, восстановили водоотводные канавы и привели в порядок водовыпуск водосточного коллектора, провели дноуглубление – средняя глубина реки увеличилась с 0,5 метро до 1,6 метров, восстановили отдельные участки берегоукрепления, высадили водные растения: сусак зонтичный и ирис болотный.
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городское хозяйство москвы, ювао (москва)
17:42 04.08.2022
 

Городские службы завершили расчистку русла реки Чурлихи на юге Москвы

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыРека Чурилиха в парке "Кузьминки-Люблино" после расчистки русла
Река Чурилиха в парке Кузьминки-Люблино после расчистки русла - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Река Чурилиха в парке "Кузьминки-Люблино" после расчистки русла
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Городские службы завершили расчистку русла реки Чурлихи на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Завершили расчистку русла реки Чурилихи в парке "Кузьминки-Люблино" ЮВАО. Часть реки протекает под землей. В открытое русло из подземных коллекторов течением приносит иловый осадок. Из-за этого река постоянно заболачивалась и летом зарастала водной растительностью. Благодаря проведенным работам восстановили водопропускную способность реки", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что за 10 месяцев специалисты очистили от ила и грунта около 1,2 километра открытого русла реки – от Волгоградского проспекта до Верхнего Кузьминского пруда, восстановили водоотводные канавы и привели в порядок водовыпуск водосточного коллектора, провели дноуглубление – средняя глубина реки увеличилась с 0,5 метро до 1,6 метров, восстановили отдельные участки берегоукрепления, высадили водные растения: сусак зонтичный и ирис болотный.
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