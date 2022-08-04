https://ria.ru/20220804/puteshestviya-1807214977.html
На Кубани до 6 августа продлено штормовое предупреждение
На Кубани до 6 августа продлено штормовое предупреждение - РИА Новости, 04.08.2022
На Кубани до 6 августа продлено штормовое предупреждение
В Кранодарском крае объявлено штормовое предупреждение до 6 августа, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:56
2022-08-04T14:56
2022-08-04T14:56
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КРАСНОДАР, 4 авг — РИА Новости. В Кранодарском крае объявлено штормовое предупреждение до 6 августа, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону."До конца суток 4 августа, а также 5 и 6 августа местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду", — предупреждают синоптики.Кроме этого, есть вероятность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри. Спасатели рекомендуют горожанам и туристам воздержаться от отдыха у воды, а также не выходить в море на плавательных средствах во время непогоды.
https://ria.ru/20220729/otdykh-1805685909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, анапа, новости - туризм, краснодарский край
На Кубани до 6 августа продлено штормовое предупреждение
МЧС объявило на Кубани штормовое предупреждение до 6 августа из-за ливней
КРАСНОДАР, 4 авг — РИА Новости. В Кранодарском крае объявлено штормовое предупреждение до 6 августа, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону.
"До конца суток 4 августа, а также 5 и 6 августа местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду", — предупреждают синоптики.
Кроме этого, есть вероятность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри.
Спасатели рекомендуют горожанам и туристам воздержаться от отдыха у воды, а также не выходить в море на плавательных средствах во время непогоды.