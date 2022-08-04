https://ria.ru/20220804/puteshestviya-1807214977.html

На Кубани до 6 августа продлено штормовое предупреждение

На Кубани до 6 августа продлено штормовое предупреждение - РИА Новости, 04.08.2022

На Кубани до 6 августа продлено штормовое предупреждение

В Кранодарском крае объявлено штормовое предупреждение до 6 августа, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:56

2022-08-04T14:56

2022-08-04T14:56

туризм

туризм

анапа

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 4 авг — РИА Новости. В Кранодарском крае объявлено штормовое предупреждение до 6 августа, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону."До конца суток 4 августа, а также 5 и 6 августа местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду", — предупреждают синоптики.Кроме этого, есть вероятность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри. Спасатели рекомендуют горожанам и туристам воздержаться от отдыха у воды, а также не выходить в море на плавательных средствах во время непогоды.

https://ria.ru/20220729/otdykh-1805685909.html

анапа

краснодарский край

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, анапа, новости - туризм, краснодарский край