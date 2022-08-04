https://ria.ru/20220804/puteshestviya-1807171551.html

В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России

В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России - РИА Новости, 04.08.2022

В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России

В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России с маршрутами для путешествий, сообщает Ростуризм. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:55

2022-08-04T11:55

2022-08-04T11:56

туризм

туризм

новости - туризм

россия

москва

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

ано "национальные приоритеты"

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России с маршрутами для путешествий, сообщает Ростуризм.Ведомство совместно с АНО "Национальные приоритеты" на асфальте разместило 3D карту РФ размером в 560 квадратных метров на площади Промышленности.Необычный объект стрит-арта знакомит посетителей с крупными городами и 26 объектами национальных туристических маршрутов. У каждого города и объекта размещен QR-код, при переходе на который можно увидеть полное описание и особенности маршрута на Russia.Travel.Большая карта России стала ключевым арт-объектом российского туристического форума "Путешествуй!", который проходит с 4 по 7 августа в Москве.Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, соорганизаторы — Ростуризм и ВДНХ. Форум проходит при поддержке национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", Русского географического общества и АТОР.

https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html

россия

москва

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ано "национальные приоритеты", фонд "росконгресс", ассоциация туроператоров россии (атор), вднх