https://ria.ru/20220804/puteshestviya-1807171551.html
В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России
В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России - РИА Новости, 04.08.2022
В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России
В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России с маршрутами для путешествий, сообщает Ростуризм. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:55
2022-08-04T11:55
2022-08-04T11:56
туризм
туризм
новости - туризм
россия
москва
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ано "национальные приоритеты"
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России с маршрутами для путешествий, сообщает Ростуризм.Ведомство совместно с АНО "Национальные приоритеты" на асфальте разместило 3D карту РФ размером в 560 квадратных метров на площади Промышленности.Необычный объект стрит-арта знакомит посетителей с крупными городами и 26 объектами национальных туристических маршрутов. У каждого города и объекта размещен QR-код, при переходе на который можно увидеть полное описание и особенности маршрута на Russia.Travel.Большая карта России стала ключевым арт-объектом российского туристического форума "Путешествуй!", который проходит с 4 по 7 августа в Москве.Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, соорганизаторы — Ростуризм и ВДНХ. Форум проходит при поддержке национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", Русского географического общества и АТОР.
https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ано "национальные приоритеты", фонд "росконгресс", ассоциация туроператоров россии (атор), вднх
11:55 04.08.2022 (обновлено: 11:56 04.08.2022)
В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России
В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России с туристическими достопримечательностями
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России с маршрутами для путешествий, сообщает Ростуризм.
Ведомство совместно с АНО "Национальные приоритеты" на асфальте разместило 3D карту РФ размером в 560 квадратных метров на площади Промышленности.
Необычный объект стрит-арта знакомит посетителей с крупными городами и 26 объектами национальных туристических маршрутов. У каждого города и объекта размещен QR-код, при переходе на который можно увидеть полное описание и особенности маршрута на Russia.Travel.
Большая карта России стала ключевым арт-объектом российского туристического форума "Путешествуй!", который проходит с 4 по 7 августа в Москве.
Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, соорганизаторы — Ростуризм и ВДНХ. Форум проходит при поддержке национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", Русского географического общества и АТОР.