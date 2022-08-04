Рейтинг@Mail.ru
В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220804/puteshestviya-1807171551.html
В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России
В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России - РИА Новости, 04.08.2022
В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России
В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России с маршрутами для путешествий, сообщает Ростуризм. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:55
2022-08-04T11:56
туризм
туризм
новости - туризм
россия
москва
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ано "национальные приоритеты"
фонд "росконгресс"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798215297_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_29fb921cf128907f55ac6a628e8f7f90.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России с маршрутами для путешествий, сообщает Ростуризм.Ведомство совместно с АНО "Национальные приоритеты" на асфальте разместило 3D карту РФ размером в 560 квадратных метров на площади Промышленности.Необычный объект стрит-арта знакомит посетителей с крупными городами и 26 объектами национальных туристических маршрутов. У каждого города и объекта размещен QR-код, при переходе на который можно увидеть полное описание и особенности маршрута на Russia.Travel.Большая карта России стала ключевым арт-объектом российского туристического форума "Путешествуй!", который проходит с 4 по 7 августа в Москве.Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, соорганизаторы — Ростуризм и ВДНХ. Форум проходит при поддержке национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", Русского географического общества и АТОР.
https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798215297_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_1c4f3d8d42ec4a8410b13b4c69fd04bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, россия, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ано "национальные приоритеты", фонд "росконгресс", ассоциация туроператоров россии (атор), вднх
11:55 04.08.2022 (обновлено: 11:56 04.08.2022)
 
В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России

В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России с туристическими достопримечательностями

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛюди возле центрального входа на ВДНХ в Москве
Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Москве на ВДНХ появилась необычная карта России с маршрутами для путешествий, сообщает Ростуризм.
Ведомство совместно с АНО "Национальные приоритеты" на асфальте разместило 3D карту РФ размером в 560 квадратных метров на площади Промышленности.
Необычный объект стрит-арта знакомит посетителей с крупными городами и 26 объектами национальных туристических маршрутов. У каждого города и объекта размещен QR-код, при переходе на который можно увидеть полное описание и особенности маршрута на Russia.Travel.
Большая карта России стала ключевым арт-объектом российского туристического форума "Путешествуй!", который проходит с 4 по 7 августа в Москве.
Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, соорганизаторы — Ростуризм и ВДНХ. Форум проходит при поддержке национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", Русского географического общества и АТОР.
Мышкин. Вид на окрестности с балкона усадьбы купца Чистова - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 08:00Туризм
Уютный город на Волге. Как провести выходные в Мышкине
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияМоскваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)АНО "Национальные приоритеты"Фонд "Росконгресс"Ассоциация туроператоров России (АТОР)ВДНХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала