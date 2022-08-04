https://ria.ru/20220804/puteshestviya-1807163812.html
Эксперты назвали страны, в которых россияне активнее всего бронируют отели
Эксперты назвали страны, в которых россияне активнее всего бронируют отели - РИА Новости, 04.08.2022
Эксперты назвали страны, в которых россияне активнее всего бронируют отели
Определены страны, в которых россияне наиболее активно бронируют отели этим летом, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:39
2022-08-04T11:39
2022-08-04T11:39
туризм
туризм
новости - туризм
белоруссия
финляндия
литва
куда поехать в выходные
куда можно лететь
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Определены страны, в которых россияне наиболее активно бронируют отели этим летом, сообщает Ostrovok.ru.Эксперты онлайн-сервиса проанализировали данные пользователей, выбирающих проживание в гостиницах в два первых месяца лета и выяснили, что снятие ограничений на пересечение российской границы, вступившее в силу 15 июля, позитивно сказалось на динамике спроса туристов на зарубежные поездки.Количество оплат номеров в июле увеличилось в полтора раза по сравнению с июнем, а основной рост пришелся на европейские направления.Самый заметный скачок числа бронирований — в четыре раза — зафиксирован в отелях Финляндии. Проживание в Литве и Эстонии в июле россияне выбирали в два раза чаще, чем в июне, а интерес к Латвии вырос на 65 процентов.Абсолютным лидером среди зарубежных направлений стала Белоруссия — на ее долю приходится 39 процентов от всех зарубежных бронирований июля, что на четверть выше показателя предыдущего месяца.Аналитики отмечают, что средняя продолжительность проживания в отелях Белоруссии, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии не превышает двух ночей. Это говорит о том, что данные направления, скорее всего, могут быть промежуточной остановкой в поездках в дальнее зарубежье.Среди прочих европейских маршрутов по итогам июля заметно увеличилось количество бронирований в Германии (в два раза), в Австрии (на 80 процентов), Португалии (на 60 процентов), Италии (на 45 процентов), Польше (на 40 процентов), Греции (на 40 процентов), Испании (на 30 процентов), Франции (на 25 процентов).Десятка лидеров по количеству оплаченных отелей в июле и августе 2022 выглядит следующим образом: Белоруссия, Турция, Италия, Абхазия, Франция, Испания, Армения, Грузия, Казахстан и ОАЭ.Средний чек бронирования гостиницы за рубежом с датами заезда в июле составил 22,4 тысячи рублей за три ночи.
https://ria.ru/20220802/oteli-1806502756.html
белоруссия
финляндия
литва
латвия
эстония
испания
италия
франция
германия
португалия
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, белоруссия, финляндия, литва, куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, латвия, эстония, отели, гостиницы, испания, италия, франция, германия, португалия, турция
Эксперты назвали страны, в которых россияне активнее всего бронируют отели
Ostrovok.ru: самостоятельные туристы активнее всего бронируют отели в Белоруссии
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Определены страны, в которых россияне наиболее активно бронируют отели этим летом, сообщает Ostrovok.ru.
Эксперты онлайн-сервиса проанализировали данные пользователей, выбирающих проживание в гостиницах в два первых месяца лета и выяснили, что снятие ограничений на пересечение российской границы, вступившее в силу 15 июля, позитивно сказалось на динамике спроса туристов на зарубежные поездки.
Количество оплат номеров в июле увеличилось в полтора раза по сравнению с июнем, а основной рост пришелся на европейские направления.
Самый заметный скачок числа бронирований — в четыре раза — зафиксирован в отелях Финляндии. Проживание в Литве и Эстонии в июле россияне выбирали в два раза чаще, чем в июне, а интерес к Латвии вырос на 65 процентов.
Абсолютным лидером среди зарубежных направлений стала Белоруссия — на ее долю приходится 39 процентов от всех зарубежных бронирований июля, что на четверть выше показателя предыдущего месяца.
Аналитики отмечают, что средняя продолжительность проживания в отелях Белоруссии, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии не превышает двух ночей. Это говорит о том, что данные направления, скорее всего, могут быть промежуточной остановкой в поездках в дальнее зарубежье.
Среди прочих европейских маршрутов по итогам июля заметно увеличилось количество бронирований в Германии (в два раза), в Австрии (на 80 процентов), Португалии (на 60 процентов), Италии (на 45 процентов), Польше (на 40 процентов), Греции (на 40 процентов), Испании (на 30 процентов), Франции (на 25 процентов).
Десятка лидеров по количеству оплаченных отелей в июле и августе 2022 выглядит следующим образом: Белоруссия, Турция, Италия, Абхазия, Франция, Испания, Армения, Грузия, Казахстан и ОАЭ.
Средний чек бронирования гостиницы за рубежом с датами заезда в июле составил 22,4 тысячи рублей за три ночи.