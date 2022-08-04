Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали стоимость горнолыжных туров в России в 2023 году - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220804/puteshestviya-1807139650.html
Эксперты назвали стоимость горнолыжных туров в России в 2023 году
Эксперты назвали стоимость горнолыжных туров в России в 2023 году - РИА Новости, 04.08.2022
Эксперты назвали стоимость горнолыжных туров в России в 2023 году
Туроператоры открыли продажи путевок на российские горнолыжные курорты на зимний сезон и назвали стоимость такого отдыха, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:14
2022-08-04T10:14
туризм
туризм
новости - туризм
красная поляна
европа
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591194338_0:39:2988:1720_1920x0_80_0_0_7eecc274948582fd572560ecaac57775.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Туроператоры открыли продажи путевок на российские горнолыжные курорты на зимний сезон и назвали стоимость такого отдыха, сообщает АТОР.По прогнозам участников рынка, такие каникулы, в зависимости от направления, подорожают в предстоящем зимнем сезоне в среднем на десять, а где-то и на 20 процентов.Спрос пока не высок, поскольку отдыхающие задумываются об отпуске в горах не раньше октября, отмечают эксперты. Многие рассчитывают забронировать поездку в рамках очередного этапа программы туристического кешбэка, хотя сроки акции пока Ростуризм не назвал.У многих гостиниц динамическое ценообразование. Они будут корректировать стоимость по мере роста спроса, который традиционно начинается осенью. Поэтому выгоднее всего покупать зимний отдых именно летом.Несмотря на открытие многих стран и снятия ковидных ограничений, спрос на отечественные горнолыжные курорты останется высоким. На пике сезона загрузка отелей составит 100 процентов, утверждают туроператоры.Как полагают эксперты, доля тех, кто променяет склоны Красной Поляны, Приэльбрусья или Шерегеша на альпийские трассы, не превысит шести процентов. Основные барьеры — сложная логистика перелетов в Европу, трудности с получением шенгенских виз, а также ограниченность в способах оплаты отелей и услуг на зарубежных курортах.Провести новогодние каникулы на горнолыжных склонах Сочи можно будет, заплатив за проживание в отеле категории три звезды не менее 90 тысяч рублей на двоих. "Четверки" стоят не менее 100 тысяч рублей, "пятерки" — около 200 тысяч. Во второй половине января стоимость номеров уменьшается в два раза.Провести вдвоем новогодние каникулы на Шерегеше можно за 43 тысячи рублей, питание и дорогу придется оплатить отдельно. В феврале цены также снижаются в два раза. Поездка на Домбай в первую декаду января стоит от 28 тысяч рублей на двоих. К этой сумме нужно прибавить расходы на перелет и питание.
https://ria.ru/20220701/gory-1799391315.html
https://ria.ru/20220718/sochi-1803196907.html
https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html
красная поляна
европа
россия
домбай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591194338_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_cd3917fd00c6f17ca65abddbaf58b9ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, красная поляна, европа, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), куда поехать в выходные, новый год, домбай, цены
10:14 04.08.2022
 
Эксперты назвали стоимость горнолыжных туров в России в 2023 году

АТОР: отдых на горнолыжных курортах России подорожает зимой минимум на десять процентов

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Туроператоры открыли продажи путевок на российские горнолыжные курорты на зимний сезон и назвали стоимость такого отдыха, сообщает АТОР.
По прогнозам участников рынка, такие каникулы, в зависимости от направления, подорожают в предстоящем зимнем сезоне в среднем на десять, а где-то и на 20 процентов.
Спрос пока не высок, поскольку отдыхающие задумываются об отпуске в горах не раньше октября, отмечают эксперты. Многие рассчитывают забронировать поездку в рамках очередного этапа программы туристического кешбэка, хотя сроки акции пока Ростуризм не назвал.
У многих гостиниц динамическое ценообразование. Они будут корректировать стоимость по мере роста спроса, который традиционно начинается осенью. Поэтому выгоднее всего покупать зимний отдых именно летом.
Роза Пик на курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 03:07Туризм
Названы лучшие горные курорты России
Несмотря на открытие многих стран и снятия ковидных ограничений, спрос на отечественные горнолыжные курорты останется высоким. На пике сезона загрузка отелей составит 100 процентов, утверждают туроператоры.
Как полагают эксперты, доля тех, кто променяет склоны Красной Поляны, Приэльбрусья или Шерегеша на альпийские трассы, не превысит шести процентов. Основные барьеры — сложная логистика перелетов в Европу, трудности с получением шенгенских виз, а также ограниченность в способах оплаты отелей и услуг на зарубежных курортах.
Девушка катается на велосипеде на набережной в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 14:45Туризм
Горные курорты Сочи объединят
Провести новогодние каникулы на горнолыжных склонах Сочи можно будет, заплатив за проживание в отеле категории три звезды не менее 90 тысяч рублей на двоих. "Четверки" стоят не менее 100 тысяч рублей, "пятерки" — около 200 тысяч. Во второй половине января стоимость номеров уменьшается в два раза.
Провести вдвоем новогодние каникулы на Шерегеше можно за 43 тысячи рублей, питание и дорогу придется оплатить отдельно. В феврале цены также снижаются в два раза. Поездка на Домбай в первую декаду января стоит от 28 тысяч рублей на двоих. К этой сумме нужно прибавить расходы на перелет и питание.
Мышкин. Вид на окрестности с балкона усадьбы купца Чистова - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 08:00Туризм
Уютный город на Волге. Как провести выходные в Мышкине
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКрасная ПолянаЕвропаАссоциация туроператоров России (АТОР)РоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)куда поехать в выходныеНовый годДомбайЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала