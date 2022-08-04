https://ria.ru/20220804/puteshestviya-1807139650.html

Эксперты назвали стоимость горнолыжных туров в России в 2023 году

Эксперты назвали стоимость горнолыжных туров в России в 2023 году - РИА Новости, 04.08.2022

Эксперты назвали стоимость горнолыжных туров в России в 2023 году

Туроператоры открыли продажи путевок на российские горнолыжные курорты на зимний сезон и назвали стоимость такого отдыха, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:14

2022-08-04T10:14

2022-08-04T10:14

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туризм

новости - туризм

красная поляна

европа

ассоциация туроператоров россии (атор)

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Туроператоры открыли продажи путевок на российские горнолыжные курорты на зимний сезон и назвали стоимость такого отдыха, сообщает АТОР.По прогнозам участников рынка, такие каникулы, в зависимости от направления, подорожают в предстоящем зимнем сезоне в среднем на десять, а где-то и на 20 процентов.Спрос пока не высок, поскольку отдыхающие задумываются об отпуске в горах не раньше октября, отмечают эксперты. Многие рассчитывают забронировать поездку в рамках очередного этапа программы туристического кешбэка, хотя сроки акции пока Ростуризм не назвал.У многих гостиниц динамическое ценообразование. Они будут корректировать стоимость по мере роста спроса, который традиционно начинается осенью. Поэтому выгоднее всего покупать зимний отдых именно летом.Несмотря на открытие многих стран и снятия ковидных ограничений, спрос на отечественные горнолыжные курорты останется высоким. На пике сезона загрузка отелей составит 100 процентов, утверждают туроператоры.Как полагают эксперты, доля тех, кто променяет склоны Красной Поляны, Приэльбрусья или Шерегеша на альпийские трассы, не превысит шести процентов. Основные барьеры — сложная логистика перелетов в Европу, трудности с получением шенгенских виз, а также ограниченность в способах оплаты отелей и услуг на зарубежных курортах.Провести новогодние каникулы на горнолыжных склонах Сочи можно будет, заплатив за проживание в отеле категории три звезды не менее 90 тысяч рублей на двоих. "Четверки" стоят не менее 100 тысяч рублей, "пятерки" — около 200 тысяч. Во второй половине января стоимость номеров уменьшается в два раза.Провести вдвоем новогодние каникулы на Шерегеше можно за 43 тысячи рублей, питание и дорогу придется оплатить отдельно. В феврале цены также снижаются в два раза. Поездка на Домбай в первую декаду января стоит от 28 тысяч рублей на двоих. К этой сумме нужно прибавить расходы на перелет и питание.

https://ria.ru/20220701/gory-1799391315.html

https://ria.ru/20220718/sochi-1803196907.html

https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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