https://ria.ru/20220804/puteshestviya-1806740851.html

Туристы перечислили самые неприятные привычки авиапассажиров

Туристы перечислили самые неприятные привычки авиапассажиров - РИА Новости, 04.08.2022

Туристы перечислили самые неприятные привычки авиапассажиров

Авиапутешественники определили самые неприятные привычки попутчиков на борту, сообщает Mirror. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T04:47

2022-08-04T04:47

2022-08-04T04:47

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Авиапутешественники определили самые неприятные привычки попутчиков на борту, сообщает Mirror.Оказалось, что больше всего раздражают шумные туристы. Путешественница Эмма рассказала, что во время утреннего рейса в Малагу она села рядом с буйной молодежью, которая "пришла в аэропорт прямо из ночного клуба". Перелет был беспокойным.Второе место по частоте упоминаний заняла привычка спать на плече у соседа.Также злит многих пассажиров откровенное проявление чувств. Туристка Ребекка рассказала, что, когда она летела в Лондон с Санторини, "рядом оказалась пара, которая целовалась все четыре часа полета". Привычка ковырять в носу, обкусывать ногти и плеваться раздражает почти всех окружающих. Другой пассажир пожаловался на попутчицу, сидящую перед ним, которая постоянно откидывала длинные волосы на спинку своего кресла, и они закрывали экран, мешая просмотру фильма.В перечень неприятных вошла привычка снимать обувь. Запах пота и алкоголя, откидывание спинки сиденья и попытка напеть песню или хлопать также порицались пользователями.

https://ria.ru/20220712/styuardessy-1801673069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, малага, лондон, пассажиры, великобритания