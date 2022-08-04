https://ria.ru/20220804/puteshestviya-1806740851.html
Туристы перечислили самые неприятные привычки авиапассажиров
Туристы перечислили самые неприятные привычки авиапассажиров - РИА Новости, 04.08.2022
Туристы перечислили самые неприятные привычки авиапассажиров
Авиапутешественники определили самые неприятные привычки попутчиков на борту, сообщает Mirror. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T04:47
2022-08-04T04:47
2022-08-04T04:47
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Авиапутешественники определили самые неприятные привычки попутчиков на борту, сообщает Mirror.Оказалось, что больше всего раздражают шумные туристы. Путешественница Эмма рассказала, что во время утреннего рейса в Малагу она села рядом с буйной молодежью, которая "пришла в аэропорт прямо из ночного клуба". Перелет был беспокойным.Второе место по частоте упоминаний заняла привычка спать на плече у соседа.Также злит многих пассажиров откровенное проявление чувств. Туристка Ребекка рассказала, что, когда она летела в Лондон с Санторини, "рядом оказалась пара, которая целовалась все четыре часа полета". Привычка ковырять в носу, обкусывать ногти и плеваться раздражает почти всех окружающих. Другой пассажир пожаловался на попутчицу, сидящую перед ним, которая постоянно откидывала длинные волосы на спинку своего кресла, и они закрывали экран, мешая просмотру фильма.В перечень неприятных вошла привычка снимать обувь. Запах пота и алкоголя, откидывание спинки сиденья и попытка напеть песню или хлопать также порицались пользователями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, малага, лондон, пассажиры, великобритания
Туристы перечислили самые неприятные привычки авиапассажиров
Туристы назвали самыми неприятными пассажирами тех, кто шумит и засыпает на плече соседа
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости
. Авиапутешественники определили самые неприятные привычки попутчиков на борту, сообщает
Mirror.
Оказалось, что больше всего раздражают шумные туристы. Путешественница Эмма рассказала, что во время утреннего рейса в Малагу она села рядом с буйной молодежью, которая "пришла в аэропорт прямо из ночного клуба". Перелет был беспокойным.
Второе место по частоте упоминаний заняла привычка спать на плече у соседа.
Также злит многих пассажиров откровенное проявление чувств. Туристка Ребекка рассказала, что, когда она летела в Лондон с Санторини, "рядом оказалась пара, которая целовалась все четыре часа полета".
Привычка ковырять в носу, обкусывать ногти и плеваться раздражает почти всех окружающих. Другой пассажир пожаловался на попутчицу, сидящую перед ним, которая постоянно откидывала длинные волосы на спинку своего кресла, и они закрывали экран, мешая просмотру фильма.
В перечень неприятных вошла привычка снимать обувь. Запах пота и алкоголя, откидывание спинки сиденья и попытка напеть песню или хлопать также порицались пользователями.