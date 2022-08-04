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Спортивная программа ВЭФ-2022 пройдет под брендом Vladivostok Open - РИА Новости, 04.08.2022
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Спортивная программа ВЭФ-2022 пройдет под брендом Vladivostok Open
Спортивная программа ВЭФ-2022 пройдет под брендом Vladivostok Open - РИА Новости, 04.08.2022
Спортивная программа ВЭФ-2022 пройдет под брендом Vladivostok Open
Спортивно-зрелищная программа VII Восточного экономического форума пройдет под брендом Vladivostok Open и объединит мероприятия по 10 видам спорта, сообщает... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:21
2022-08-04T11:21
восточный экономический форум (вэф)
россия
фонд "росконгресс"
антон кобяков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спортивно-зрелищная программа VII Восточного экономического форума пройдет под брендом Vladivostok Open и объединит мероприятия по 10 видам спорта, сообщает Фонд "Росконгресс"."Спортивная программа является традиционной площадкой для развития международной кооперации, в том числе студенческих обменов, презентации новых форматов зрелищных турниров, продвижения массового и корпоративного спорта. Развитие Дальнего Востока как современного спортивного центра с учетом новых вызовов также станет одной из тем в деловой программе форума", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ-2022 Антона Кобякова.Программа Vladivostok Open сформирована Фондом "Росконгресс" во взаимодействии с всероссийскими спортивными федерациями при поддержке Минспорта РФ.Первый день ВЭФ-2022 откроет утренний забег Vladivostok Run по острову Русский, который также станет заключительным мероприятием Международного форума по сохранению тигра. Участники ВЭФ, звезды спорта и жители города выйдут на дистанцию 5 километров. Забег посвящен амурскому тигру, все вырученные средства пойдут на сохранение популяции одного из символов Дальнего Востока.Значительная часть спортивной программы получит международное звучание. Вечер бокса на "Арена Спорт" во Владивостоке пройдет в формате матча сборных России и Азии. На "Улице Дальнего Востока" состоится турнир по мас-рестлингу, в котором примут участие атлеты из 18 стран, включая Индию, Монголию, Иран, Бразилию, Анголу.Международная Владивостокская регата по академической гребле соберет на острове Русский сильнейшие студенческие команды из России, Белоруссии, Китая и других стран. Также пройдет турнир среди профессиональных команд. Под эгидой ВЭФ-2022 состоится дебют SUP Surf League – нового формата международных соревнований по сапсерфингу, который объединит более 250 участников из 10 стран. В акватории Амурского залива состоится и традиционная парусная регата на Кубок ВЭФ в классе яхт "Плату-25".Гроссмейстеры из России, включая все субъекты ДФО, и стран АТР сразятся за Кубок ВЭФ по шахматам. В рамках форума пройдут первый чемпионат ДФО по скейтбордингу в олимпийской дисциплине "улица", а также Игры ГТО в индивидуальном и командном зачетах с участием профессиональных спортсменов.
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восточный экономический форум (вэф), россия, фонд "росконгресс", антон кобяков
11:21 04.08.2022
 

Спортивная программа ВЭФ-2022 пройдет под брендом Vladivostok Open

© Фото : Фонд "Росконгресс"Спортивная программа ВЭФ-2022
Спортивная программа ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Фонд "Росконгресс"
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спортивно-зрелищная программа VII Восточного экономического форума пройдет под брендом Vladivostok Open и объединит мероприятия по 10 видам спорта, сообщает Фонд "Росконгресс".
"Спортивная программа является традиционной площадкой для развития международной кооперации, в том числе студенческих обменов, презентации новых форматов зрелищных турниров, продвижения массового и корпоративного спорта. Развитие Дальнего Востока как современного спортивного центра с учетом новых вызовов также станет одной из тем в деловой программе форума", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ-2022 Антона Кобякова.
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Программа Vladivostok Open сформирована Фондом "Росконгресс" во взаимодействии с всероссийскими спортивными федерациями при поддержке Минспорта РФ.
Первый день ВЭФ-2022 откроет утренний забег Vladivostok Run по острову Русский, который также станет заключительным мероприятием Международного форума по сохранению тигра. Участники ВЭФ, звезды спорта и жители города выйдут на дистанцию 5 километров. Забег посвящен амурскому тигру, все вырученные средства пойдут на сохранение популяции одного из символов Дальнего Востока.
Значительная часть спортивной программы получит международное звучание. Вечер бокса на "Арена Спорт" во Владивостоке пройдет в формате матча сборных России и Азии. На "Улице Дальнего Востока" состоится турнир по мас-рестлингу, в котором примут участие атлеты из 18 стран, включая Индию, Монголию, Иран, Бразилию, Анголу.
Международная Владивостокская регата по академической гребле соберет на острове Русский сильнейшие студенческие команды из России, Белоруссии, Китая и других стран. Также пройдет турнир среди профессиональных команд. Под эгидой ВЭФ-2022 состоится дебют SUP Surf League – нового формата международных соревнований по сапсерфингу, который объединит более 250 участников из 10 стран. В акватории Амурского залива состоится и традиционная парусная регата на Кубок ВЭФ в классе яхт "Плату-25".
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Гроссмейстеры из России, включая все субъекты ДФО, и стран АТР сразятся за Кубок ВЭФ по шахматам. В рамках форума пройдут первый чемпионат ДФО по скейтбордингу в олимпийской дисциплине "улица", а также Игры ГТО в индивидуальном и командном зачетах с участием профессиональных спортсменов.
 
Восточный экономический форум (ВЭФ)РоссияФонд "Росконгресс"Антон Кобяков
 
 
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