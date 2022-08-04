https://ria.ru/20220804/programma-1807166713.html

Спортивная программа ВЭФ-2022 пройдет под брендом Vladivostok Open

Спортивная программа ВЭФ-2022 пройдет под брендом Vladivostok Open - РИА Новости, 04.08.2022

Спортивная программа ВЭФ-2022 пройдет под брендом Vladivostok Open

Спортивно-зрелищная программа VII Восточного экономического форума пройдет под брендом Vladivostok Open и объединит мероприятия по 10 видам спорта, сообщает... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:21

2022-08-04T11:21

2022-08-04T11:21

восточный экономический форум (вэф)

россия

фонд "росконгресс"

антон кобяков

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Спортивно-зрелищная программа VII Восточного экономического форума пройдет под брендом Vladivostok Open и объединит мероприятия по 10 видам спорта, сообщает Фонд "Росконгресс"."Спортивная программа является традиционной площадкой для развития международной кооперации, в том числе студенческих обменов, презентации новых форматов зрелищных турниров, продвижения массового и корпоративного спорта. Развитие Дальнего Востока как современного спортивного центра с учетом новых вызовов также станет одной из тем в деловой программе форума", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ-2022 Антона Кобякова.Программа Vladivostok Open сформирована Фондом "Росконгресс" во взаимодействии с всероссийскими спортивными федерациями при поддержке Минспорта РФ.Первый день ВЭФ-2022 откроет утренний забег Vladivostok Run по острову Русский, который также станет заключительным мероприятием Международного форума по сохранению тигра. Участники ВЭФ, звезды спорта и жители города выйдут на дистанцию 5 километров. Забег посвящен амурскому тигру, все вырученные средства пойдут на сохранение популяции одного из символов Дальнего Востока.Значительная часть спортивной программы получит международное звучание. Вечер бокса на "Арена Спорт" во Владивостоке пройдет в формате матча сборных России и Азии. На "Улице Дальнего Востока" состоится турнир по мас-рестлингу, в котором примут участие атлеты из 18 стран, включая Индию, Монголию, Иран, Бразилию, Анголу.Международная Владивостокская регата по академической гребле соберет на острове Русский сильнейшие студенческие команды из России, Белоруссии, Китая и других стран. Также пройдет турнир среди профессиональных команд. Под эгидой ВЭФ-2022 состоится дебют SUP Surf League – нового формата международных соревнований по сапсерфингу, который объединит более 250 участников из 10 стран. В акватории Амурского залива состоится и традиционная парусная регата на Кубок ВЭФ в классе яхт "Плату-25".Гроссмейстеры из России, включая все субъекты ДФО, и стран АТР сразятся за Кубок ВЭФ по шахматам. В рамках форума пройдут первый чемпионат ДФО по скейтбордингу в олимпийской дисциплине "улица", а также Игры ГТО в индивидуальном и командном зачетах с участием профессиональных спортсменов.

https://ria.ru/20220725/razvitie-1804795199.html

https://realty.ria.ru/20220608/dvfu-1793907091.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

восточный экономический форум (вэф), россия, фонд "росконгресс", антон кобяков