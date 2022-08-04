https://ria.ru/20220804/primore-1807122866.html

В Приморье восстановили все нарушенные ливнями подъезды к селам

В Приморье восстановили все нарушенные ливнями подъезды к селам - РИА Новости, 04.08.2022

В Приморье восстановили все нарушенные ливнями подъезды к селам

Специалисты восстановили проезды во всех районах Приморья, где они были нарушены после циклонов, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T04:36

2022-08-04T04:36

2022-08-04T04:36

россия

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728199981_0:0:3559:2002_1920x0_80_0_0_d5c81b22fe5e254b2ad2ff6dcd959c8a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Специалисты восстановили проезды во всех районах Приморья, где они были нарушены после циклонов, сообщает краевое правительство.Ливни шли в Приморье почти неделю с ночи 15 июля. Около 100 участков дорог в крае размыло или затопило, ряд мостов поврежден, несколько сел отрезало. В селе Тимофеевка на жилые дома сошел сель, погиб двухлетний ребенок. В Ольгинском районе выпало 2,5 месячных нормы осадков. Село Фурманово было отрезано с 15 июля, туда был проезд только для большегрузов. В Приморье введен режим ЧС."Приморские дорожники наладили сообщение с селом Фурманово Ольгинского округа. Таким образом, проезды, нарушенные из-за дождей, восстановлены во всех муниципалитетах региона", - говорится в сообщении.Продолжаются работы по доведению дороги до нормативного состояния, в частности, отсыпка обочин. Например, техника трудится на дороге к селу Моряк-Рыболов.Бригады ремонтируют проезды в Лазовском округе, где последний циклон нарушил значительную часть дорожной инфраструктуры. Проезды по всем направлениям есть, идёт возведение временного моста в село Соколовка.

https://ria.ru/20220801/dozhdi-1806311421.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, приморский край