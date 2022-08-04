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В Приморье восстановили все нарушенные ливнями подъезды к селам
В Приморье восстановили все нарушенные ливнями подъезды к селам - РИА Новости, 04.08.2022
В Приморье восстановили все нарушенные ливнями подъезды к селам
Специалисты восстановили проезды во всех районах Приморья, где они были нарушены после циклонов, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T04:36
2022-08-04T04:36
2022-08-04T04:36
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Специалисты восстановили проезды во всех районах Приморья, где они были нарушены после циклонов, сообщает краевое правительство.Ливни шли в Приморье почти неделю с ночи 15 июля. Около 100 участков дорог в крае размыло или затопило, ряд мостов поврежден, несколько сел отрезало. В селе Тимофеевка на жилые дома сошел сель, погиб двухлетний ребенок. В Ольгинском районе выпало 2,5 месячных нормы осадков. Село Фурманово было отрезано с 15 июля, туда был проезд только для большегрузов. В Приморье введен режим ЧС."Приморские дорожники наладили сообщение с селом Фурманово Ольгинского округа. Таким образом, проезды, нарушенные из-за дождей, восстановлены во всех муниципалитетах региона", - говорится в сообщении.Продолжаются работы по доведению дороги до нормативного состояния, в частности, отсыпка обочин. Например, техника трудится на дороге к селу Моряк-Рыболов.Бригады ремонтируют проезды в Лазовском округе, где последний циклон нарушил значительную часть дорожной инфраструктуры. Проезды по всем направлениям есть, идёт возведение временного моста в село Соколовка.
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россия, приморский край
В Приморье восстановили все нарушенные ливнями подъезды к селам
Правительство Приморья сообщило о восстановлении всех нарушенных ливнями подъездов к селам
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости.
Специалисты восстановили проезды во всех районах Приморья, где они были нарушены после циклонов, сообщает
краевое правительство.
Ливни шли в Приморье
почти неделю с ночи 15 июля. Около 100 участков дорог в крае размыло или затопило, ряд мостов поврежден, несколько сел отрезало. В селе Тимофеевка на жилые дома сошел сель, погиб двухлетний ребенок. В Ольгинском районе выпало 2,5 месячных нормы осадков. Село Фурманово было отрезано с 15 июля, туда был проезд только для большегрузов. В Приморье введен режим ЧС.
"Приморские дорожники наладили сообщение с селом Фурманово Ольгинского округа. Таким образом, проезды, нарушенные из-за дождей, восстановлены во всех муниципалитетах региона", - говорится в сообщении.
Продолжаются работы по доведению дороги до нормативного состояния, в частности, отсыпка обочин. Например, техника трудится на дороге к селу Моряк-Рыболов.
Бригады ремонтируют проезды в Лазовском округе, где последний циклон нарушил значительную часть дорожной инфраструктуры. Проезды по всем направлениям есть, идёт возведение временного моста в село Соколовка.