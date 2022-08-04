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Лесопожарные службы потушили 39 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы потушили 39 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 04.08.2022
Лесопожарные службы потушили 39 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 39 природных пожаров на площади более 6068 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T02:24
2022-08-04T02:24
2022-08-04T02:24
россия
происшествия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 39 природных пожаров на площади более 6068 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 03.08.2022 года в России ликвидировано 39 лесных пожаров на площади 6068 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 4 августа в стране действовало 116 лесных пожаров на площади 102 088 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действуют 16 пожаров на площади 45 514 гектаров.
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россия, происшествия
Лесопожарные службы потушили 39 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы потушили 39 природных пожаров в России за сутки