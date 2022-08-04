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СК назвал версии пожара на складе Ozon в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2022
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СК назвал версии пожара на складе Ozon в Подмосковье
СК назвал версии пожара на складе Ozon в Подмосковье - РИА Новости, 04.08.2022
СК назвал версии пожара на складе Ozon в Подмосковье
Следователи рассматривают несколько версий пожара на складе в Московской области, среди них короткое замыкание, сварка без соблюдения норм, неосторожность с... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:12
2022-08-04T14:42
происшествия
пожар на складе ozon в подмосковье
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Следователи рассматривают несколько версий пожара на складе в Московской области, среди них короткое замыкание, сварка без соблюдения норм, неосторожность с огнем, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК."Рассматривается несколько версий причин возгорания, среди них: короткое замыкание электричества; нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ; неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников", — говорится в записи.Источники в экстренных службах ранее говорили РИА Новости, что в качестве основной версии рассматривается поджог. В релизе Следственного комитета, однако, такое предположение не упоминается.По данным ГСУ СК, в ходе осмотров изъяты серверы, системные блоки, документация, связанная с противопожарной безопасностью, проектная документация на здания и другие документы.Прошли более 30 допросов. Назначены пожарно-техническая, оценочная и компьютерно-техническая экспертизы.
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происшествия, пожар на складе ozon в подмосковье
13:12 04.08.2022 (обновлено: 14:42 04.08.2022)
 
СК назвал версии пожара на складе Ozon в Подмосковье

СК: среди версий пожара на складе Ozon в Подмосковье — короткое замыкание и сварка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтолб дыма от пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья
Столб дыма от пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Столб дыма от пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Следователи рассматривают несколько версий пожара на складе в Московской области, среди них короткое замыкание, сварка без соблюдения норм, неосторожность с огнем, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК.
"Рассматривается несколько версий причин возгорания, среди них: короткое замыкание электричества; нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ; неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников", — говорится в записи.
Источники в экстренных службах ранее говорили РИА Новости, что в качестве основной версии рассматривается поджог. В релизе Следственного комитета, однако, такое предположение не упоминается.
По данным ГСУ СК, в ходе осмотров изъяты серверы, системные блоки, документация, связанная с противопожарной безопасностью, проектная документация на здания и другие документы.
Прошли более 30 допросов. Назначены пожарно-техническая, оценочная и компьютерно-техническая экспертизы.
Люди наблюдают за пожаром на складе OZON в Истринском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
11:22Сказано в эфире
В Ozon рассказали, как пожар на складе отразится на работе компании
 
ПроисшествияПожар на складе Ozon в Подмосковье
 
 
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