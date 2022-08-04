https://ria.ru/20220804/pogoda-1807119679.html

Синоптик рассказал о "температурном форсаже" в августе

Синоптик рассказал о "температурном форсаже" в августе - РИА Новости, 04.08.2022

Синоптик рассказал о "температурном форсаже" в августе

Лето в Центральной России не собирается сдавать свои позиции, отметил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik он дал РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T02:10

2022-08-04T02:10

2022-08-04T02:10

общество

евгений тишковец

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799768028_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_c39bc8abe311e26cbec6ab2d37c20091.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лето в Центральной России не собирается сдавать свои позиции, отметил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik он дал прогноз, какой будет погода во второй половине этой недели.Наступил заключительный летний месяц, так называемый климатический экватор уже пересечен, однако первые дни августа выдались очень теплыми и температура продолжит расти, предупредил специалист.По его оценке, в ближайшие дни воздух может прогреться до 32 градусов."На конец первой недели августа температурный фон в Центральной России выйдет на показатели 27-32 градуса. Столбики термометров пятого и шестого августа будут штурмовать тридцатиградусную отметку", – уточнил Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.Такой температурный режим как минимум на четыре-пять градусов превышает климатическую норму, пояснил специалист.

https://ria.ru/20220803/pogoda-1806882209.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, евгений тишковец, погода