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Синоптик рассказал о "температурном форсаже" в августе - РИА Новости, 04.08.2022
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Синоптик рассказал о "температурном форсаже" в августе
Синоптик рассказал о "температурном форсаже" в августе - РИА Новости, 04.08.2022
Синоптик рассказал о "температурном форсаже" в августе
Лето в Центральной России не собирается сдавать свои позиции, отметил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik он дал РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T02:10
2022-08-04T02:10
общество
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лето в Центральной России не собирается сдавать свои позиции, отметил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik он дал прогноз, какой будет погода во второй половине этой недели.Наступил заключительный летний месяц, так называемый климатический экватор уже пересечен, однако первые дни августа выдались очень теплыми и температура продолжит расти, предупредил специалист.По его оценке, в ближайшие дни воздух может прогреться до 32 градусов."На конец первой недели августа температурный фон в Центральной России выйдет на показатели 27-32 градуса. Столбики термометров пятого и шестого августа будут штурмовать тридцатиградусную отметку", – уточнил Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.Такой температурный режим как минимум на четыре-пять градусов превышает климатическую норму, пояснил специалист.
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общество, евгений тишковец, погода
02:10 04.08.2022
 
Синоптик рассказал о "температурном форсаже" в августе

Синоптик "Фобоса" Тишковец предупредил о жаре в 32 градуса до конца недели

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГородские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы, что помогает охладить дорожное полотно и воздух в жаркую погоду. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лето в Центральной России не собирается сдавать свои позиции, отметил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik он дал прогноз, какой будет погода во второй половине этой недели.
Наступил заключительный летний месяц, так называемый климатический экватор уже пересечен, однако первые дни августа выдались очень теплыми и температура продолжит расти, предупредил специалист.
"На старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до 27-29 градусов, дальше будет больше", – сказал Тишковец.
По его оценке, в ближайшие дни воздух может прогреться до 32 градусов.
"На конец первой недели августа температурный фон в Центральной России выйдет на показатели 27-32 градуса. Столбики термометров пятого и шестого августа будут штурмовать тридцатиградусную отметку", – уточнил Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.
Такой температурный режим как минимум на четыре-пять градусов превышает климатическую норму, пояснил специалист.
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ОбществоЕвгений ТишковецПогода
 
 
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