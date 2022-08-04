https://ria.ru/20220804/pogoda-1807119679.html
Синоптик рассказал о "температурном форсаже" в августе
Синоптик рассказал о "температурном форсаже" в августе - РИА Новости, 04.08.2022
Синоптик рассказал о "температурном форсаже" в августе
Лето в Центральной России не собирается сдавать свои позиции, отметил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik он дал РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T02:10
2022-08-04T02:10
2022-08-04T02:10
общество
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лето в Центральной России не собирается сдавать свои позиции, отметил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik он дал прогноз, какой будет погода во второй половине этой недели.Наступил заключительный летний месяц, так называемый климатический экватор уже пересечен, однако первые дни августа выдались очень теплыми и температура продолжит расти, предупредил специалист.По его оценке, в ближайшие дни воздух может прогреться до 32 градусов."На конец первой недели августа температурный фон в Центральной России выйдет на показатели 27-32 градуса. Столбики термометров пятого и шестого августа будут штурмовать тридцатиградусную отметку", – уточнил Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.Такой температурный режим как минимум на четыре-пять градусов превышает климатическую норму, пояснил специалист.
https://ria.ru/20220803/pogoda-1806882209.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, евгений тишковец, погода
Синоптик рассказал о "температурном форсаже" в августе
Синоптик "Фобоса" Тишковец предупредил о жаре в 32 градуса до конца недели
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Лето в Центральной России не собирается сдавать свои позиции, отметил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik он дал прогноз
, какой будет погода во второй половине этой недели.
Наступил заключительный летний месяц, так называемый климатический экватор уже пересечен, однако первые дни августа выдались очень теплыми и температура продолжит расти, предупредил специалист.
"На старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до 27-29 градусов, дальше будет больше", – сказал Тишковец.
По его оценке, в ближайшие дни воздух может прогреться до 32 градусов.
"На конец первой недели августа температурный фон в Центральной России выйдет на показатели 27-32 градуса. Столбики термометров пятого и шестого августа будут штурмовать тридцатиградусную отметку", – уточнил Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.
Такой температурный режим как минимум на четыре-пять градусов превышает климатическую норму, пояснил специалист.