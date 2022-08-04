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К 2035 году число поездок по Золотому кольцу составит 30 миллионов в год - РИА Новости, 04.08.2022
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Туризм
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К 2035 году число поездок по Золотому кольцу составит 30 миллионов в год
К 2035 году число поездок по Золотому кольцу составит 30 миллионов в год - РИА Новости, 04.08.2022
К 2035 году число поездок по Золотому кольцу составит 30 миллионов в год
Количество турпоездок по маршрутам Большого Золотого кольца к 2035 году может достичь 30 миллионов ежегодно, сообщила руководитель проектного офиса ООО... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:05
2022-08-04T12:05
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Количество турпоездок по маршрутам Большого Золотого кольца к 2035 году может достичь 30 миллионов ежегодно, сообщила руководитель проектного офиса ООО "ПроГород (группа ВЭБ.РФ) Ксения Титова на презентации туристического мастер-плана "Большое Золотое кольцо".Ростуризм, "ПроГород" и "КБ Стрелка" работают над созданием туристического мастер-плана региона "Большое Золотое кольцо". В его состав входят территории Калужской, Ярославской, Тульской, Владимирской, Костромской, Тверской, Московской, Рязанской и Ивановской областей. Мастер-план – это комплексная стратегия пространственного развития туризма на территории макрорегиона. Разработка плана состоит из 4-х этапов и завершится в декабре 2022 года.В создании мастер-плана принимает участие экспертное сообщество. Так, в рамках первого этапа двухдневные стратегические сессии прошли во всех региональных центрах Большого Золотого кольца, в них приняли участие 338 представителей власти и туриндустрии.Для определения проблем отрасли было проведено 51 глубинное интервью с представителями туриндустрии. При проектировании учитывается позиция местных жителей и туристов: проект стартовал с масштабного социологического исследования, в котором приняли участие более 2 тысяч респондентов, и запуска краудсорсинговой платформы большое-золотое-кольцо.рф, на которой было собрано 496 идей.
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россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), маршруты - туризм, туризм, новости - туризм, отдых, культура
12:05 04.08.2022
 

К 2035 году число поездок по Золотому кольцу составит 30 миллионов в год

© Фото : предоставлено пресс-службой ООО "ПроГород"Руководитель проектного офиса ООО "ПроГород (группа ВЭБ.РФ) Ксения Титова
Руководитель проектного офиса ООО ПроГород (группа ВЭБ.РФ) Ксения Титова - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой ООО "ПроГород"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Количество турпоездок по маршрутам Большого Золотого кольца к 2035 году может достичь 30 миллионов ежегодно, сообщила руководитель проектного офиса ООО "ПроГород (группа ВЭБ.РФ) Ксения Титова на презентации туристического мастер-плана "Большое Золотое кольцо".
"Сегодня Большое Золотое кольцо - второе по популярности направление, которое к 2035 году может обеспечить одну пятую от туристического потока всей страны. В этом направлении заключается огромный потенциал. Это совокупность исторических достопримечательностей и природных уникальных территорий. Это готовность жителей быть задействованными в туристическом бизнесе, в туристической инфраструктуре. Для городов это возможность повышения инвестиционной привлекательности, обновление и развитие инфраструктуры", - пояснила Титова.
Золотое кольцо России. Суздаль - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 03:09Туризм
В России выберут курорты Большого Золотого кольца
Ростуризм, "ПроГород" и "КБ Стрелка" работают над созданием туристического мастер-плана региона "Большое Золотое кольцо". В его состав входят территории Калужской, Ярославской, Тульской, Владимирской, Костромской, Тверской, Московской, Рязанской и Ивановской областей. Мастер-план – это комплексная стратегия пространственного развития туризма на территории макрорегиона. Разработка плана состоит из 4-х этапов и завершится в декабре 2022 года.
В создании мастер-плана принимает участие экспертное сообщество. Так, в рамках первого этапа двухдневные стратегические сессии прошли во всех региональных центрах Большого Золотого кольца, в них приняли участие 338 представителей власти и туриндустрии.
Для определения проблем отрасли было проведено 51 глубинное интервью с представителями туриндустрии. При проектировании учитывается позиция местных жителей и туристов: проект стартовал с масштабного социологического исследования, в котором приняли участие более 2 тысяч респондентов, и запуска краудсорсинговой платформы большое-золотое-кольцо.рф, на которой было собрано 496 идей.
Никитский мужской монастырь в городе Переславль-Залесский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 09:57
В России будут развивать инфраструктуру Большого Золотого кольца
 
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