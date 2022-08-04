https://ria.ru/20220804/poezdki-1807074949.html

К 2035 году число поездок по Золотому кольцу составит 30 миллионов в год

К 2035 году число поездок по Золотому кольцу составит 30 миллионов в год - РИА Новости, 04.08.2022

К 2035 году число поездок по Золотому кольцу составит 30 миллионов в год

Количество турпоездок по маршрутам Большого Золотого кольца к 2035 году может достичь 30 миллионов ежегодно, сообщила руководитель проектного офиса ООО... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:05

2022-08-04T12:05

2022-08-04T12:05

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Количество турпоездок по маршрутам Большого Золотого кольца к 2035 году может достичь 30 миллионов ежегодно, сообщила руководитель проектного офиса ООО "ПроГород (группа ВЭБ.РФ) Ксения Титова на презентации туристического мастер-плана "Большое Золотое кольцо".Ростуризм, "ПроГород" и "КБ Стрелка" работают над созданием туристического мастер-плана региона "Большое Золотое кольцо". В его состав входят территории Калужской, Ярославской, Тульской, Владимирской, Костромской, Тверской, Московской, Рязанской и Ивановской областей. Мастер-план – это комплексная стратегия пространственного развития туризма на территории макрорегиона. Разработка плана состоит из 4-х этапов и завершится в декабре 2022 года.В создании мастер-плана принимает участие экспертное сообщество. Так, в рамках первого этапа двухдневные стратегические сессии прошли во всех региональных центрах Большого Золотого кольца, в них приняли участие 338 представителей власти и туриндустрии.Для определения проблем отрасли было проведено 51 глубинное интервью с представителями туриндустрии. При проектировании учитывается позиция местных жителей и туристов: проект стартовал с масштабного социологического исследования, в котором приняли участие более 2 тысяч респондентов, и запуска краудсорсинговой платформы большое-золотое-кольцо.рф, на которой было собрано 496 идей.

https://ria.ru/20220610/kurorty-1794382695.html

https://realty.ria.ru/20220222/infrastruktura-1774254022.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), маршруты - туризм, туризм, новости - туризм, отдых, культура