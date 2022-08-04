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Воробьев: за 10 лет в Подмосковье построили 200 школ - РИА Новости, 04.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220804/podmoskove-1807156045.html
Воробьев: за 10 лет в Подмосковье построили 200 школ
Воробьев: за 10 лет в Подмосковье построили 200 школ - РИА Новости, 04.08.2022
Воробьев: за 10 лет в Подмосковье построили 200 школ
Около 200 школ построили в Подмосковье за последние 10 лет, сообщил в интервью радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:44
2022-08-04T10:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
школы
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Около 200 школ построили в Подмосковье за последние 10 лет, сообщил в интервью радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев.По словам Воробьева, в этом году школы региона примут более 1 миллиона учащихся, из которых 40 тысяч - первоклассники."За 10 лет мы около 200 школ построили. Дальше продолжаем строить, еще где-то 150 построим школ. И, конечно, здесь важны и форма – современная школа со всем необходимым оборудованием, - и содержание", - сказал Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, школы
10:44 04.08.2022
 

Воробьев: за 10 лет в Подмосковье построили 200 школ

© Фото : Пресс-служба правительства ПодмосковьяГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Около 200 школ построили в Подмосковье за последние 10 лет, сообщил в интервью радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам Воробьева, в этом году школы региона примут более 1 миллиона учащихся, из которых 40 тысяч - первоклассники.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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"За 10 лет мы около 200 школ построили. Дальше продолжаем строить, еще где-то 150 построим школ. И, конечно, здесь важны и форма – современная школа со всем необходимым оборудованием, - и содержание", - сказал Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевШколы
 
 
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