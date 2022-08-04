https://ria.ru/20220804/podmoskove-1807156045.html

Воробьев: за 10 лет в Подмосковье построили 200 школ

Воробьев: за 10 лет в Подмосковье построили 200 школ - РИА Новости, 04.08.2022

Воробьев: за 10 лет в Подмосковье построили 200 школ

Около 200 школ построили в Подмосковье за последние 10 лет, сообщил в интервью радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:44

2022-08-04T10:44

2022-08-04T10:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

школы

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Около 200 школ построили в Подмосковье за последние 10 лет, сообщил в интервью радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев.По словам Воробьева, в этом году школы региона примут более 1 миллиона учащихся, из которых 40 тысяч - первоклассники."За 10 лет мы около 200 школ построили. Дальше продолжаем строить, еще где-то 150 построим школ. И, конечно, здесь важны и форма – современная школа со всем необходимым оборудованием, - и содержание", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20220804/podmoskove-1807155111.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, школы