https://ria.ru/20220804/podmoskove-1807155111.html

Глава Подмосковья рассказал о строительстве овощехранилищ в регионе

Глава Подмосковья рассказал о строительстве овощехранилищ в регионе - РИА Новости, 04.08.2022

Глава Подмосковья рассказал о строительстве овощехранилищ в регионе

Около 20 проектов по строительству овощехранилищ реализуются в Московской области, сообщил в интервью радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:42

2022-08-04T10:42

2022-08-04T10:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789386095_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_4050c55709c8b7c72b5001e5ea8f3127.jpg

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Около 20 проектов по строительству овощехранилищ реализуются в Московской области, сообщил в интервью радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Сейчас у нас реализуются в Подмосковье 20 проектов на 160 тысяч тонн хранения, то есть плюсом. Это значит, что производства, которые имеют землю, имеют защиту растений, имеют семена, имеют технику для сбора, строят овощехранилища, которые позволят поставить на рынок совершенно качественные овощи уже именно в этот сложный период: январь, февраль, март, апрель", - сказал Воробьев.В 2023 году введут в строй еще 11 картофелехранилищ общей мощностью 88 тысяч тонн. Это современные комплексы с вентиляцией и холодильной техникой, которые позволяют сохранять продукцию продолжительное время.

https://ria.ru/20220804/festival-1807146648.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев