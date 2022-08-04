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Глава Подмосковья рассказал о строительстве овощехранилищ в регионе - РИА Новости, 04.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220804/podmoskove-1807155111.html
Глава Подмосковья рассказал о строительстве овощехранилищ в регионе
Глава Подмосковья рассказал о строительстве овощехранилищ в регионе - РИА Новости, 04.08.2022
Глава Подмосковья рассказал о строительстве овощехранилищ в регионе
Около 20 проектов по строительству овощехранилищ реализуются в Московской области, сообщил в интервью радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:42
2022-08-04T10:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Около 20 проектов по строительству овощехранилищ реализуются в Московской области, сообщил в интервью радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Сейчас у нас реализуются в Подмосковье 20 проектов на 160 тысяч тонн хранения, то есть плюсом. Это значит, что производства, которые имеют землю, имеют защиту растений, имеют семена, имеют технику для сбора, строят овощехранилища, которые позволят поставить на рынок совершенно качественные овощи уже именно в этот сложный период: январь, февраль, март, апрель", - сказал Воробьев.В 2023 году введут в строй еще 11 картофелехранилищ общей мощностью 88 тысяч тонн. Это современные комплексы с вентиляцией и холодильной техникой, которые позволяют сохранять продукцию продолжительное время.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
10:42 04.08.2022
 

Глава Подмосковья рассказал о строительстве овощехранилищ в регионе

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Около 20 проектов по строительству овощехранилищ реализуются в Московской области, сообщил в интервью радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Сейчас у нас реализуются в Подмосковье 20 проектов на 160 тысяч тонн хранения, то есть плюсом. Это значит, что производства, которые имеют землю, имеют защиту растений, имеют семена, имеют технику для сбора, строят овощехранилища, которые позволят поставить на рынок совершенно качественные овощи уже именно в этот сложный период: январь, февраль, март, апрель", - сказал Воробьев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время интервью на радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
10:12Новости Подмосковья
Глава Подмосковья: 50 регионов примут участие в фестивале "Сыр.Пир.Мир"
В 2023 году введут в строй еще 11 картофелехранилищ общей мощностью 88 тысяч тонн. Это современные комплексы с вентиляцией и холодильной техникой, которые позволяют сохранять продукцию продолжительное время.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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