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Глава Подмосковья рассказал о строительстве овощехранилищ в регионе
Глава Подмосковья рассказал о строительстве овощехранилищ в регионе - РИА Новости, 04.08.2022
Глава Подмосковья рассказал о строительстве овощехранилищ в регионе
Около 20 проектов по строительству овощехранилищ реализуются в Московской области, сообщил в интервью радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:42
2022-08-04T10:42
2022-08-04T10:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Около 20 проектов по строительству овощехранилищ реализуются в Московской области, сообщил в интервью радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Сейчас у нас реализуются в Подмосковье 20 проектов на 160 тысяч тонн хранения, то есть плюсом. Это значит, что производства, которые имеют землю, имеют защиту растений, имеют семена, имеют технику для сбора, строят овощехранилища, которые позволят поставить на рынок совершенно качественные овощи уже именно в этот сложный период: январь, февраль, март, апрель", - сказал Воробьев.В 2023 году введут в строй еще 11 картофелехранилищ общей мощностью 88 тысяч тонн. Это современные комплексы с вентиляцией и холодильной техникой, которые позволяют сохранять продукцию продолжительное время.
https://ria.ru/20220804/festival-1807146648.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев