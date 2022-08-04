https://ria.ru/20220804/podmoskove-1807136688.html
Воробьев призвал привлекать технологии в сельское хозяйство
Воробьев призвал привлекать технологии в сельское хозяйство - РИА Новости, 04.08.2022
Воробьев призвал привлекать технологии в сельское хозяйство
Перед Московской областью, хоть и не являющейся аграрным регионом, стоит задача максимально привлекать технологии в индустрии сельского хозяйства, заявил... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:12
2022-08-04T09:12
2022-08-04T09:12
экономика
михаил мишустин
россия
андрей воробьев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Перед Московской областью, хоть и не являющейся аграрным регионом, стоит задача максимально привлекать технологии в индустрии сельского хозяйства, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Я вижу задачу, в том числе и для Подмосковья, хотя мы не аграрный регион, вносить свою лепту и максимально привлекать технологии для работы в сельхозиндустрии", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Губернатор отметил, что он получил согласие от премьер-министра РФ Михаила Мишустина по поводу проведения специальной программы по закупке высокотехнологичного оборудования для производства собственных семян. Воробьев также выразил надежду, что это позволит региону производить "много своих семян и иметь еще экспортный потенциал для их реализации"."Если мы говорим о лидерстве, я, честно говоря, не вижу проблем, потому что, к счастью, наша страна себя может без проблем и напоить, и прокормить", - добавил он.
https://ria.ru/20220804/syr-1807133598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, андрей воробьев
Воробьев призвал привлекать технологии в сельское хозяйство
Губернатор Воробьев: Подмосковье должно привлекать технологии в сельское хозяйство