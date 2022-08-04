https://ria.ru/20220804/podmoskove-1807136688.html

Воробьев призвал привлекать технологии в сельское хозяйство

Воробьев призвал привлекать технологии в сельское хозяйство - РИА Новости, 04.08.2022

Воробьев призвал привлекать технологии в сельское хозяйство

Перед Московской областью, хоть и не являющейся аграрным регионом, стоит задача максимально привлекать технологии в индустрии сельского хозяйства, заявил... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T09:12

2022-08-04T09:12

2022-08-04T09:12

экономика

михаил мишустин

россия

андрей воробьев

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Перед Московской областью, хоть и не являющейся аграрным регионом, стоит задача максимально привлекать технологии в индустрии сельского хозяйства, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Я вижу задачу, в том числе и для Подмосковья, хотя мы не аграрный регион, вносить свою лепту и максимально привлекать технологии для работы в сельхозиндустрии", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Губернатор отметил, что он получил согласие от премьер-министра РФ Михаила Мишустина по поводу проведения специальной программы по закупке высокотехнологичного оборудования для производства собственных семян. Воробьев также выразил надежду, что это позволит региону производить "много своих семян и иметь еще экспортный потенциал для их реализации"."Если мы говорим о лидерстве, я, честно говоря, не вижу проблем, потому что, к счастью, наша страна себя может без проблем и напоить, и прокормить", - добавил он.

https://ria.ru/20220804/syr-1807133598.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, михаил мишустин, россия, андрей воробьев