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Воробьев призвал привлекать технологии в сельское хозяйство - РИА Новости, 04.08.2022
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Воробьев призвал привлекать технологии в сельское хозяйство
Воробьев призвал привлекать технологии в сельское хозяйство - РИА Новости, 04.08.2022
Воробьев призвал привлекать технологии в сельское хозяйство
Перед Московской областью, хоть и не являющейся аграрным регионом, стоит задача максимально привлекать технологии в индустрии сельского хозяйства, заявил... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:12
2022-08-04T09:12
экономика
михаил мишустин
россия
андрей воробьев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Перед Московской областью, хоть и не являющейся аграрным регионом, стоит задача максимально привлекать технологии в индустрии сельского хозяйства, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Я вижу задачу, в том числе и для Подмосковья, хотя мы не аграрный регион, вносить свою лепту и максимально привлекать технологии для работы в сельхозиндустрии", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Губернатор отметил, что он получил согласие от премьер-министра РФ Михаила Мишустина по поводу проведения специальной программы по закупке высокотехнологичного оборудования для производства собственных семян. Воробьев также выразил надежду, что это позволит региону производить "много своих семян и иметь еще экспортный потенциал для их реализации"."Если мы говорим о лидерстве, я, честно говоря, не вижу проблем, потому что, к счастью, наша страна себя может без проблем и напоить, и прокормить", - добавил он.
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экономика, михаил мишустин, россия, андрей воробьев
09:12 04.08.2022
 
Воробьев призвал привлекать технологии в сельское хозяйство

Губернатор Воробьев: Подмосковье должно привлекать технологии в сельское хозяйство

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Перед Московской областью, хоть и не являющейся аграрным регионом, стоит задача максимально привлекать технологии в индустрии сельского хозяйства, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Я вижу задачу, в том числе и для Подмосковья, хотя мы не аграрный регион, вносить свою лепту и максимально привлекать технологии для работы в сельхозиндустрии", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
Губернатор отметил, что он получил согласие от премьер-министра РФ Михаила Мишустина по поводу проведения специальной программы по закупке высокотехнологичного оборудования для производства собственных семян. Воробьев также выразил надежду, что это позволит региону производить "много своих семян и иметь еще экспортный потенциал для их реализации".
"Если мы говорим о лидерстве, я, честно говоря, не вижу проблем, потому что, к счастью, наша страна себя может без проблем и напоить, и прокормить", - добавил он.
Адыгейский сыр - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
08:48
Подмосковье входит в тройку лидеров по производству сыра, заявил Воробьев
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияАндрей Воробьев
 
 
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