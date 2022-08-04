https://ria.ru/20220804/podderzhka-1807168588.html

Глава Заксобрания Вологодской области рассказал о мерах поддержки семей

Глава Заксобрания Вологодской области рассказал о мерах поддержки семей - РИА Новости, 04.08.2022

Глава Заксобрания Вологодской области рассказал о мерах поддержки семей

Более четырех тысяч вологодских родителей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, получают пособие, сообщил председатель... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:27

2022-08-04T11:27

2022-08-04T11:27

вологодская область

законодательное собрание вологодской области

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 4 авг - РИА Новости. Более четырех тысяч вологодских родителей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, получают пособие, сообщил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.В пресс-службе Заксобрания напомнили, что с этого года пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается отделениями Пенсионного фонда РФ. Выплата начисляется неработающему родителю со дня рождения малыша или с первого дня отпуска по уходу и заканчивается днем, когда ребенку исполняется полтора года. Размер пособия с учетом районного коэффициента в Вологде и области составляет 8829 рублей 48 копеек, в Череповце – 9597 рублей 26 копеек. По данным на 2 августа, в регионе такую выплату получают 4 023 человека."Поддержка семей с детьми – одно из важнейших направлений законотворческой деятельности Законодательного Собрания Вологодской области. С просьбой разъяснить, на какие меры поддержки гражданин имеет право, ко мне часто обращаются вологжане на личных приемах, через сайт и социальные сети. В этом году мы законодательно расширили понятие многодетной семьи. В ее состав теперь включены пасынки и падчерицы. Статус многодетной семьи позволит гражданам пользоваться всеми установленными мерами поддержки", - привели в пресс-службе слова Луценко.С 1 мая этого года вологжане имеют возможность при определенных условиях получать пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на душу населения, установленного в Вологодской области на дату обращения за назначением выплаты. Базовый размер выплаты составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие назначается в размере 75 % от регионального прожиточного минимума. Если при назначении пособия в этом размере доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума.

https://ria.ru/20220728/izveschateli-1805589935.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

законодательное собрание вологодской области, андрей луценко