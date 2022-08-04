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В ДНР считают ликвидацию украинских пленных выгодной для Киева и Запада

В ДНР считают ликвидацию украинских пленных выгодной для Киева и Запада - РИА Новости, 04.08.2022

В ДНР считают ликвидацию украинских пленных выгодной для Киева и Запада

Ликвидация украинских военнопленных в Еленовке была выгодна только Киеву и его западным партнерам, она готовилась заранее, считает депутат Народного совета... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:35

2022-08-04T18:35

2022-08-04T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

антониу гутерреш

россия

донецкая народная республика

киев

оон

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Ликвидация украинских военнопленных в Еленовке была выгодна только Киеву и его западным партнерам, она готовилась заранее, считает депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Ирина Попова.Как сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации, в Белом доме считают, что РФ готовится фальсифицировать улики, чтобы обвинить украинские войска в ударе по колонии в Еленовке. По словам представителя администрации США, у Вашингтона есть "основания полагать, что Россия зайдет так далеко, что перед прибытием журналистов создаст впечатление, что всему виной украинские HIMARS"."Устранение украинских военнопленных было выгодно только Украине и ее западным партнерам. Не допустить нового Нюрнбергского процесса, заставить навсегда замолчать свидетелей кровавых преступлений против человечества и попутно обвинить в причастности к данному обстрелу ДНР и Российскую Федерацию, поплакаться перед всем западным миром и в очередной раз поклянчить оружие – вот цели, которые ставил перед собой преступный киевский режим", - сказала РИА Новости Попова.Она уверена, что эта провокация готовилась заранее, именно Киев настаивал на содержании украинских военнопленных в СИЗО в Еленовке.Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова", начали давать показания.В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали на днях в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.

https://ria.ru/20220804/elenovka-1807218553.html

https://ria.ru/20220803/elenovka-1807087630.html

россия

донецкая народная республика

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в мире, денис пушилин, антониу гутерреш, россия, донецкая народная республика, киев, оон, международный комитет красного креста (мккк)