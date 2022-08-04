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В ДНР считают ликвидацию украинских пленных выгодной для Киева и Запада - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/plennye-1807311891.html
В ДНР считают ликвидацию украинских пленных выгодной для Киева и Запада
В ДНР считают ликвидацию украинских пленных выгодной для Киева и Запада - РИА Новости, 04.08.2022
В ДНР считают ликвидацию украинских пленных выгодной для Киева и Запада
Ликвидация украинских военнопленных в Еленовке была выгодна только Киеву и его западным партнерам, она готовилась заранее, считает депутат Народного совета... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:35
2022-08-04T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
антониу гутерреш
россия
донецкая народная республика
киев
оон
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Ликвидация украинских военнопленных в Еленовке была выгодна только Киеву и его западным партнерам, она готовилась заранее, считает депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Ирина Попова.Как сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации, в Белом доме считают, что РФ готовится фальсифицировать улики, чтобы обвинить украинские войска в ударе по колонии в Еленовке. По словам представителя администрации США, у Вашингтона есть "основания полагать, что Россия зайдет так далеко, что перед прибытием журналистов создаст впечатление, что всему виной украинские HIMARS"."Устранение украинских военнопленных было выгодно только Украине и ее западным партнерам. Не допустить нового Нюрнбергского процесса, заставить навсегда замолчать свидетелей кровавых преступлений против человечества и попутно обвинить в причастности к данному обстрелу ДНР и Российскую Федерацию, поплакаться перед всем западным миром и в очередной раз поклянчить оружие – вот цели, которые ставил перед собой преступный киевский режим", - сказала РИА Новости Попова.Она уверена, что эта провокация готовилась заранее, именно Киев настаивал на содержании украинских военнопленных в СИЗО в Еленовке.Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова", начали давать показания.В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали на днях в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.
https://ria.ru/20220804/elenovka-1807218553.html
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донецкая народная республика
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в мире, денис пушилин, антониу гутерреш, россия, донецкая народная республика, киев, оон, международный комитет красного креста (мккк)
18:35 04.08.2022
 
В ДНР считают ликвидацию украинских пленных выгодной для Киева и Запада

В ДНР считают, что ликвидация пленных в Еленовке была выгодна только Киеву и Западу

© РИА НовостиМесто содержания пленных украинских боевиков в СИЗО в Еленовке
Место содержания пленных украинских боевиков в СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости
Место содержания пленных украинских боевиков в СИЗО в Еленовке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Ликвидация украинских военнопленных в Еленовке была выгодна только Киеву и его западным партнерам, она готовилась заранее, считает депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Ирина Попова.
Как сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации, в Белом доме считают, что РФ готовится фальсифицировать улики, чтобы обвинить украинские войска в ударе по колонии в Еленовке. По словам представителя администрации США, у Вашингтона есть "основания полагать, что Россия зайдет так далеко, что перед прибытием журналистов создаст впечатление, что всему виной украинские HIMARS".
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
13:49Специальная военная операция на Украине
В Кремле назвали вину ВСУ в произошедшем в Еленовке доказанной
"Устранение украинских военнопленных было выгодно только Украине и ее западным партнерам. Не допустить нового Нюрнбергского процесса, заставить навсегда замолчать свидетелей кровавых преступлений против человечества и попутно обвинить в причастности к данному обстрелу ДНР и Российскую Федерацию, поплакаться перед всем западным миром и в очередной раз поклянчить оружие – вот цели, которые ставил перед собой преступный киевский режим", - сказала РИА Новости Попова.
Она уверена, что эта провокация готовилась заранее, именно Киев настаивал на содержании украинских военнопленных в СИЗО в Еленовке.
"После трагедии украинские власти, как это обычно и происходит, сразу же поспешили обвинить в обстреле союзные войска. При этом имеющиеся у нас неопровержимые доказательства причастности к преступлению именно украинских вооруженных формирований их абсолютно не волнуют", - добавила Попова.
Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова", начали давать показания.
В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке. Как отмечали на днях в ООН, генсек Антониу Гутерреш получил запросы на расследование и от России, и от Украины. Возможность такого расследования, по заявлению представителя ООН, изучается.
Следственный изолятор в Еленовке, по которому ВСУ нанесли удар - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 20:29Специальная военная операция на Украине
ООН создаст миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинАнтониу ГутеррешРоссияДонецкая Народная РеспубликаКиевООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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