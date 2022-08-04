https://ria.ru/20220804/peterburg-1807141896.html
В Петербурге оштрафовали обвиняемого в убийстве, съевшего явку с повинной
В Петербурге оштрафовали обвиняемого в убийстве, съевшего явку с повинной - РИА Новости, 04.08.2022
В Петербурге оштрафовали обвиняемого в убийстве, съевшего явку с повинной
Суд в Петербурге оштрафовал обвиняемого в убийстве на 40 тысяч рублей за то, что он съел в зале суда свою явку с повинной, сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:49
2022-08-04T09:49
2022-08-04T09:49
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Суд в Петербурге оштрафовал обвиняемого в убийстве на 40 тысяч рублей за то, что он съел в зале суда свою явку с повинной, сообщили в пресс-службе прокуратуры города."Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Александра Шереметьева, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Суд установил, что 22 декабря прошлого года обвиняемый в камере для заключенных под стражу в одном из залов Ленинградского областного суда при ознакомлении с материалами уголовного дела вырвал пять листов из первого тома с чистосердечным признанием и заявление, написанные им собственноручно. После этого мужчина порвал документы на мелкие кусочки и стал их есть со словами "Я этого не писал".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, шереметьево (аэропорт)
В Петербурге оштрафовали обвиняемого в убийстве, съевшего явку с повинной
В Петербурге оштрафовали обвиняемого в убийстве, съевшего свою явку с повинной в зале суда