16:18 04.08.2022 (обновлено: 16:48 04.08.2022)
Пелоси прибыла в Японию
Агентство Киодо сообщило о прибытии спикера Палаты представителей США Пелоси в Японию
© AP Photo / Shuji KajiyamaСпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и посол США в Японии Рама Эмануэль встречаются на американской авиабазе Йокота, расположенной на окраине Токио
© AP Photo / Shuji Kajiyama
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и посол США в Японии Рама Эмануэль встречаются на американской авиабазе Йокота, расположенной на окраине Токио
ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Японию, сообщило агентство Киодо.
Спецрейс со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в Японии в рамках своего азиатского турне. Они прибыла в Японию после визита в Южную Корею. На пятницу запланирована ее встреча с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя во вторник. Визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама. В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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