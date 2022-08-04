https://ria.ru/20220804/pelosi-1807266479.html

Пелоси прибыла в Японию

Пелоси прибыла в Японию - РИА Новости, 04.08.2022

Пелоси прибыла в Японию

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Японию, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:18

2022-08-04T16:18

2022-08-04T16:48

нэнси пелоси

в мире

япония

сша

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ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Японию, сообщило агентство Киодо.Спецрейс со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в Японии в рамках своего азиатского турне. Они прибыла в Японию после визита в Южную Корею. На пятницу запланирована ее встреча с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.Азиатское турне Пелоси включает в себя визиты в Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию. Первыми остановками стали Сингапур и Малайзия, откуда она вылетела на Тайвань, вопреки решительным протестам со стороны властей Китая.Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя во вторник. Визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама. В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807152579.html

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нэнси пелоси, в мире, япония, сша