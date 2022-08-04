Рейтинг@Mail.ru
Пелоси прибыла в Японию - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220804/pelosi-1807266479.html
Пелоси прибыла в Японию
Пелоси прибыла в Японию - РИА Новости, 04.08.2022
Пелоси прибыла в Японию
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Японию, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:18
2022-08-04T16:48
нэнси пелоси
в мире
япония
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807275632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a6dd0c1407d22e2d730155690d74362.jpg
ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Японию, сообщило агентство Киодо.Спецрейс со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в Японии в рамках своего азиатского турне. Они прибыла в Японию после визита в Южную Корею. На пятницу запланирована ее встреча с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.Азиатское турне Пелоси включает в себя визиты в Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию. Первыми остановками стали Сингапур и Малайзия, откуда она вылетела на Тайвань, вопреки решительным протестам со стороны властей Китая.Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя во вторник. Визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама. В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220804/tayvan-1807152579.html
https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807275632_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_9c3158428200f4c99fe5abe0adcd7281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нэнси пелоси, в мире, япония, сша
16:18 04.08.2022 (обновлено: 16:48 04.08.2022)
 
Пелоси прибыла в Японию

Агентство Киодо сообщило о прибытии спикера Палаты представителей США Пелоси в Японию

© AP Photo / Shuji KajiyamaСпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и посол США в Японии Рама Эмануэль встречаются на американской авиабазе Йокота, расположенной на окраине Токио
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и посол США в Японии Рама Эмануэль встречаются на американской авиабазе Йокота, расположенной на окраине Токио - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Shuji Kajiyama
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и посол США в Японии Рама Эмануэль встречаются на американской авиабазе Йокота, расположенной на окраине Токио
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Японию, сообщило агентство Киодо.
Спецрейс со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в Японии в рамках своего азиатского турне. Они прибыла в Японию после визита в Южную Корею. На пятницу запланирована ее встреча с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
10:32
Китай отменил встречу с главой МИД Японии из-за заявления G7 по Тайваню
Азиатское турне Пелоси включает в себя визиты в Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию. Первыми остановками стали Сингапур и Малайзия, откуда она вылетела на Тайвань, вопреки решительным протестам со стороны властей Китая.
Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя во вторник. Визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама. В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 08:00
США хотят, но не могут перестать хамить Китаю
 
Нэнси ПелосиВ миреЯпонияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала