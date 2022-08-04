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Папа Франциск назначил личного медицинского ассистента - РИА Новости, 04.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220804/papa-1807311379.html
Папа Франциск назначил личного медицинского ассистента
Папа Франциск назначил личного медицинского ассистента - РИА Новости, 04.08.2022
Папа Франциск назначил личного медицинского ассистента
Папа Римский Франциск назначил своим личным медицинским ассистентом медбрата-координатора санитарно-гигиенической дирекции Ватикана Массимилиано Страппетти,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:33
2022-08-04T18:33
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
канада
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ВАТИКАН, 4 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск назначил своим личным медицинским ассистентом медбрата-координатора санитарно-гигиенической дирекции Ватикана Массимилиано Страппетти, сообщила в четверг служба печати Святого престола.В последние месяцы папа Франциск страдает от сильных болей в коленном суставе, из-за чего он вынужден пользоваться креслом-коляской. Такая ситуация вызвала необходимость более интенсивной помощи понтифику со стороны среднего медицинского персонала. Теперь Страппетти станет "правой рукой" личного папского врача профессора Роберто Бернабеи, который был назначен на этот пост в феврале 2021 года, и будет отвечать за постоянное оказание папе Римскому всей необходимой медицинской помощи.Как отмечают источники, близкие к Святому престолу, Страппетти, который работает в ватиканской медслужбе около 30 лет, пользуется большим доверием понтифика. В одном из недавних интервью папа Франциск подчеркнул, что медбрат спас ему жизнь, когда летом прошлого года решался вопрос о проведении хирургической операции понтифику. По его словам, тогда некоторые медики предлагали ему обойтись без хирургического вмешательства, однако Страппети настоял на необходимости операции, которая завершилась успехом.В прошлую субботу во время традиционной пресс-конференции на борту самолета по окончании апостольской поездки в Канаду папа Франциск отметил, что проблемы со здоровьем, по-видимому, потребуют от него определенного сокращения программы зарубежных путешествий. При этом он указал, что не намерен делать операцию на колене, поскольку хочет избежать применения наркоза."Хирургическая операция в моем случае не подойдет. Врачи согласны, но существует проблема анестезии. В прошлом году я перенес более шести часов анестезии, и следы от этого до сих пор остаются. С этим не шутят, и поэтому считают, что операция не вполне подходит", - заявил тогда понтифик журналистам.Говоря о состоянии своего здоровья, папа Франциск заявил, что в его возрасте в сложившейся ситуации нужно либо поберечь силы, чтобы продолжить служение церкви, либо, напротив, оставить папский престол. "Это не катастрофа, папу Римского можно поменять, нет проблем!" - заключил он.В июле 2021 года в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Святой престол сообщил, что операция продолжалась около трех часов и потребовала "левосторонней гемиколэктомии", то есть резекции левой части толстого кишечника. Сообщалось также, что гистологический анализ подтвердил первоначальный диагноз "дивертикулярного стеноза с признаками склерозирующего дивертикулита". Папа Франциск провел в клинике "Агостино Джемелли" десять суток.
https://ria.ru/20220728/frantsisk-1805429059.html
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франциск (хорхе марио бергольо), канада
18:33 04.08.2022
 
Папа Франциск назначил личного медицинского ассистента

Папа Франциск назначил личного медассистента на фоне сообщений об ухудшении здоровья

© AP Photo / Eric GayПапа Франциск после встречи с коренными народами Канады в Эдмонтоне
Папа Франциск после встречи с коренными народами Канады в Эдмонтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Eric Gay
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ВАТИКАН, 4 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск назначил своим личным медицинским ассистентом медбрата-координатора санитарно-гигиенической дирекции Ватикана Массимилиано Страппетти, сообщила в четверг служба печати Святого престола.
В последние месяцы папа Франциск страдает от сильных болей в коленном суставе, из-за чего он вынужден пользоваться креслом-коляской. Такая ситуация вызвала необходимость более интенсивной помощи понтифику со стороны среднего медицинского персонала. Теперь Страппетти станет "правой рукой" личного папского врача профессора Роберто Бернабеи, который был назначен на этот пост в феврале 2021 года, и будет отвечать за постоянное оказание папе Римскому всей необходимой медицинской помощи.
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Как отмечают источники, близкие к Святому престолу, Страппетти, который работает в ватиканской медслужбе около 30 лет, пользуется большим доверием понтифика. В одном из недавних интервью папа Франциск подчеркнул, что медбрат спас ему жизнь, когда летом прошлого года решался вопрос о проведении хирургической операции понтифику. По его словам, тогда некоторые медики предлагали ему обойтись без хирургического вмешательства, однако Страппети настоял на необходимости операции, которая завершилась успехом.
В прошлую субботу во время традиционной пресс-конференции на борту самолета по окончании апостольской поездки в Канаду папа Франциск отметил, что проблемы со здоровьем, по-видимому, потребуют от него определенного сокращения программы зарубежных путешествий. При этом он указал, что не намерен делать операцию на колене, поскольку хочет избежать применения наркоза.
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"Хирургическая операция в моем случае не подойдет. Врачи согласны, но существует проблема анестезии. В прошлом году я перенес более шести часов анестезии, и следы от этого до сих пор остаются. С этим не шутят, и поэтому считают, что операция не вполне подходит", - заявил тогда понтифик журналистам.
Говоря о состоянии своего здоровья, папа Франциск заявил, что в его возрасте в сложившейся ситуации нужно либо поберечь силы, чтобы продолжить служение церкви, либо, напротив, оставить папский престол. "Это не катастрофа, папу Римского можно поменять, нет проблем!" - заключил он.
В июле 2021 года в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Святой престол сообщил, что операция продолжалась около трех часов и потребовала "левосторонней гемиколэктомии", то есть резекции левой части толстого кишечника. Сообщалось также, что гистологический анализ подтвердил первоначальный диагноз "дивертикулярного стеноза с признаками склерозирующего дивертикулита". Папа Франциск провел в клинике "Агостино Джемелли" десять суток.
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Канада
 
 
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