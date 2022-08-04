https://ria.ru/20220804/pandemiya-1807303010.html

В Кремле заявили, что научились работать в условиях пандемии

В Кремле заявили, что научились работать в условиях пандемии - РИА Новости, 04.08.2022

В Кремле заявили, что научились работать в условиях пандемии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России научились работать в условиях пандемии, формат мероприятий главы государства может меняться,... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:09

2022-08-04T18:09

2022-08-04T18:09

распространение коронавируса

здоровье - общество

политика

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России научились работать в условиях пандемии, формат мероприятий главы государства может меняться, но их суть - нет."Мы научились достаточно эффективно работать в условиях пандемии за прошедшие два года. Чуть-чуть меняется формат мероприятий, но не меняется их суть", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможных корректировках в графике президента России Владимира Путина в случае резкого роста заболеваемости коронавирусом.На вопрос о ревакцинации главы государства он ответил, что не располагает информацией, но подчеркнул, что "все, что положено, естественно, будет сделано".

https://ria.ru/20220728/koronavirus-1805542343.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, политика, владимир путин, дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19