https://ria.ru/20220804/pandemiya-1807303010.html
В Кремле заявили, что научились работать в условиях пандемии
В Кремле заявили, что научились работать в условиях пандемии - РИА Новости, 04.08.2022
В Кремле заявили, что научились работать в условиях пандемии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России научились работать в условиях пандемии, формат мероприятий главы государства может меняться,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:09
2022-08-04T18:09
2022-08-04T18:09
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России научились работать в условиях пандемии, формат мероприятий главы государства может меняться, но их суть - нет."Мы научились достаточно эффективно работать в условиях пандемии за прошедшие два года. Чуть-чуть меняется формат мероприятий, но не меняется их суть", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможных корректировках в графике президента России Владимира Путина в случае резкого роста заболеваемости коронавирусом.На вопрос о ревакцинации главы государства он ответил, что не располагает информацией, но подчеркнул, что "все, что положено, естественно, будет сделано".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, политика, владимир путин, дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
В Кремле заявили, что научились работать в условиях пандемии
Песков: формат мероприятий Путина из-за пандемии может меняться, но их суть остается