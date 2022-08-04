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В Кремле заявили, что научились работать в условиях пандемии - РИА Новости, 04.08.2022
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В Кремле заявили, что научились работать в условиях пандемии
В Кремле заявили, что научились работать в условиях пандемии - РИА Новости, 04.08.2022
В Кремле заявили, что научились работать в условиях пандемии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России научились работать в условиях пандемии, формат мероприятий главы государства может меняться,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:09
2022-08-04T18:09
распространение коронавируса
здоровье - общество
политика
владимир путин
дмитрий песков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России научились работать в условиях пандемии, формат мероприятий главы государства может меняться, но их суть - нет."Мы научились достаточно эффективно работать в условиях пандемии за прошедшие два года. Чуть-чуть меняется формат мероприятий, но не меняется их суть", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможных корректировках в графике президента России Владимира Путина в случае резкого роста заболеваемости коронавирусом.На вопрос о ревакцинации главы государства он ответил, что не располагает информацией, но подчеркнул, что "все, что положено, естественно, будет сделано".
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здоровье - общество, политика, владимир путин, дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
18:09 04.08.2022
 
В Кремле заявили, что научились работать в условиях пандемии

Песков: формат мероприятий Путина из-за пандемии может меняться, но их суть остается

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Большой Кремлёвский дворец
Вид на Большой Кремлёвский дворец - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Большой Кремлёвский дворец . Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России научились работать в условиях пандемии, формат мероприятий главы государства может меняться, но их суть - нет.
"Мы научились достаточно эффективно работать в условиях пандемии за прошедшие два года. Чуть-чуть меняется формат мероприятий, но не меняется их суть", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможных корректировках в графике президента России Владимира Путина в случае резкого роста заболеваемости коронавирусом.
На вопрос о ревакцинации главы государства он ответил, что не располагает информацией, но подчеркнул, что "все, что положено, естественно, будет сделано".
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