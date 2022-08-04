https://ria.ru/20220804/pandemiya-1807257301.html
Минобороны: исследуемые Пентагоном возбудители инфекций вызывают пандемию
Минобороны: исследуемые Пентагоном возбудители инфекций вызывают пандемию - РИА Новости, 04.08.2022
Минобороны: исследуемые Пентагоном возбудители инфекций вызывают пандемию
Прослеживается тенденция, что возбудители инфекций, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, заявил в четверг РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:52
2022-08-04T15:52
2022-08-04T17:40
министерство обороны сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
игорь кириллов
коронавирус covid-19
оспа обезьян
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Прослеживается тенденция, что возбудители инфекций, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Кириллов отметил, что в рамках программы минобороны США по снижению биологической угрозы одним из направлений исследований американской компании "Лабиринт Глобал Хэлз" являлось изучение коронавирусов и вируса оспы обезьян.Он также напомнил, что 23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, на сегодняшний день заболевание выявлено в 76 государствах, количество больных превысило 26 тысяч."Таким образом, мы прослеживаем четкую тенденцию: возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, при этом выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании и их покровители – лидеры демократической партии США", - заявил Кириллов.
https://ria.ru/20220727/pandemiya-1805219511.html
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Кириллов заявил о пандемическом распространении инфекций, попадающих в зону интересов Пентагона
Прослеживается тенденция, что возбудители инфекций, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Кириллов отметил, что в рамках программы минобороны США по снижению биологической угрозы одним из направлений исследований американской компании "Лабиринт Глобал Хэлз" являлось изучение коронавирусов и вируса оспы обезьян.
2022-08-04T15:52
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, игорь кириллов, коронавирус covid-19, оспа обезьян
15:52 04.08.2022 (обновлено: 17:40 04.08.2022)
Минобороны: исследуемые Пентагоном возбудители инфекций вызывают пандемию
Минобороны: исследуемые Пентагоном возбудители инфекций получают распространение
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Прослеживается тенденция, что возбудители инфекций, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кириллов отметил, что в рамках программы минобороны США
по снижению биологической угрозы одним из направлений исследований американской компании "Лабиринт Глобал Хэлз" являлось изучение коронавирусов и вируса оспы обезьян.
Он также напомнил, что 23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, на сегодняшний день заболевание выявлено в 76 государствах, количество больных превысило 26 тысяч.
"Таким образом, мы прослеживаем четкую тенденцию: возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, при этом выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании и их покровители – лидеры демократической партии США", - заявил Кириллов.