https://ria.ru/20220804/pandemiya-1807257301.html

Минобороны: исследуемые Пентагоном возбудители инфекций вызывают пандемию

Минобороны: исследуемые Пентагоном возбудители инфекций вызывают пандемию - РИА Новости, 04.08.2022

Минобороны: исследуемые Пентагоном возбудители инфекций вызывают пандемию

Прослеживается тенденция, что возбудители инфекций, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, заявил в четверг РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:52

2022-08-04T15:52

2022-08-04T17:40

министерство обороны сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

игорь кириллов

коронавирус covid-19

оспа обезьян

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Прослеживается тенденция, что возбудители инфекций, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Кириллов отметил, что в рамках программы минобороны США по снижению биологической угрозы одним из направлений исследований американской компании "Лабиринт Глобал Хэлз" являлось изучение коронавирусов и вируса оспы обезьян.Он также напомнил, что 23 июля Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, на сегодняшний день заболевание выявлено в 76 государствах, количество больных превысило 26 тысяч."Таким образом, мы прослеживаем четкую тенденцию: возбудители инфекционных болезней, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, при этом выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании и их покровители – лидеры демократической партии США", - заявил Кириллов.

https://ria.ru/20220727/pandemiya-1805219511.html

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Кириллов заявил о пандемическом распространении инфекций, попадающих в зону интересов Пентагона Прослеживается тенденция, что возбудители инфекций, попадающие в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Кириллов отметил, что в рамках программы минобороны США по снижению биологической угрозы одним из направлений исследований американской компании "Лабиринт Глобал Хэлз" являлось изучение коронавирусов и вируса оспы обезьян. 2022-08-04T15:52 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, игорь кириллов, коронавирус covid-19, оспа обезьян