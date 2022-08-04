https://ria.ru/20220804/otravlenie-1807118037.html

СК возбудил дело после массового отравления детей в Челябинской области

СК возбудил дело после массового отравления детей в Челябинской области - РИА Новости, 04.08.2022

СК возбудил дело после массового отравления детей в Челябинской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового отравления детей в лагере в Челябинской области, глава ведомства Александр Бастрыкин также... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T00:51

2022-08-04T00:51

2022-08-04T00:51

происшествия

александр бастрыкин

челябинская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового отравления детей в лагере в Челябинской области, глава ведомства Александр Бастрыкин также потребовал изучить все обстоятельства и предоставить соответствующий доклад, сообщается в Telegram-канале ведомства.Несколько детей из оздоровительного лагеря "Еланчик" в Челябинской области пожаловались на плохое самочувствие из-за, предположительно, отравления, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре прокуратуры региона. Прокуратура организовала проверку, к которой также были привлечены сотрудники правоохранительных органов и представители Управления Роспотребнадзора."Дано поручение руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в детском оздоровительном лагере "Еланчик" в Миассе", - говорится в сообщении.По данным СК, в лагере отравились более 30 детей от восьми до 17 лет. Глава ведомства Александр Бастрыкин также потребовал изучить обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20220803/otravlenie-1806886979.html

челябинская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр бастрыкин, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)