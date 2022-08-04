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СК возбудил дело после массового отравления детей в Челябинской области - РИА Новости, 04.08.2022
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СК возбудил дело после массового отравления детей в Челябинской области
СК возбудил дело после массового отравления детей в Челябинской области - РИА Новости, 04.08.2022
СК возбудил дело после массового отравления детей в Челябинской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового отравления детей в лагере в Челябинской области, глава ведомства Александр Бастрыкин также... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T00:51
2022-08-04T00:51
происшествия
александр бастрыкин
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового отравления детей в лагере в Челябинской области, глава ведомства Александр Бастрыкин также потребовал изучить все обстоятельства и предоставить соответствующий доклад, сообщается в Telegram-канале ведомства.Несколько детей из оздоровительного лагеря "Еланчик" в Челябинской области пожаловались на плохое самочувствие из-за, предположительно, отравления, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре прокуратуры региона. Прокуратура организовала проверку, к которой также были привлечены сотрудники правоохранительных органов и представители Управления Роспотребнадзора."Дано поручение руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в детском оздоровительном лагере "Еланчик" в Миассе", - говорится в сообщении.По данным СК, в лагере отравились более 30 детей от восьми до 17 лет. Глава ведомства Александр Бастрыкин также потребовал изучить обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
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происшествия, александр бастрыкин, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
00:51 04.08.2022
 
СК возбудил дело после массового отравления детей в Челябинской области

СК возбудил дело после массового отравления детей в лагере в Челябинской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового отравления детей в лагере в Челябинской области, глава ведомства Александр Бастрыкин также потребовал изучить все обстоятельства и предоставить соответствующий доклад, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Несколько детей из оздоровительного лагеря "Еланчик" в Челябинской области пожаловались на плохое самочувствие из-за, предположительно, отравления, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре прокуратуры региона. Прокуратура организовала проверку, к которой также были привлечены сотрудники правоохранительных органов и представители Управления Роспотребнадзора.
"Дано поручение руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в детском оздоровительном лагере "Еланчик" в Миассе", - говорится в сообщении.
По данным СК, в лагере отравились более 30 детей от восьми до 17 лет. Глава ведомства Александр Бастрыкин также потребовал изучить обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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ПроисшествияАлександр БастрыкинЧелябинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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