Более 58 тысяч объектов в Москве подготовили к новому отопительному сезону
Подготовка к отопительному сезону. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 58 тысяч объектов в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мероприятия по подготовке столицы к осенне-зимнему периоду и старту отопительного сезона выходят на финишную прямую. В настоящее время завершена подготовка более 58 тысяч объектов, в том числе свыше 26 тысяч многоквартирных жилых домов, более 7,5 тысяч социально значимых учреждений городского и федерального значения, 24,5 тысяч административных и нежилых зданий", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что всего подготовят более 74 тысяч городских объектов, все мероприятия идут в строгом соответствии с графиком и будут завершены в срок - до 1 сентября.
"Особое внимание уделяем подготовке тепловых сетей, на них с середины мая по сентябрь проводятся температурные и гидравлические испытания для выявления ненадежных участков. Это позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - добавил Бирюков.