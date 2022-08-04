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Более 58 тысяч объектов в Москве подготовили к новому отопительному сезону - РИА Новости, 04.08.2022
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Более 58 тысяч объектов в Москве подготовили к новому отопительному сезону
Более 58 тысяч объектов в Москве подготовили к новому отопительному сезону - РИА Новости, 04.08.2022
Более 58 тысяч объектов в Москве подготовили к новому отопительному сезону
Более 58 тысяч объектов в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:14
2022-08-04T13:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
отопительный сезон 2022-2023 в россии
общество
жкх
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 58 тысяч объектов в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что всего подготовят более 74 тысяч городских объектов, все мероприятия идут в строгом соответствии с графиком и будут завершены в срок - до 1 сентября."Особое внимание уделяем подготовке тепловых сетей, на них с середины мая по сентябрь проводятся температурные и гидравлические испытания для выявления ненадежных участков. Это позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - добавил Бирюков.
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отопительный сезон 2022-2023 в россии, общество, жкх, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
13:14 04.08.2022
 

Более 58 тысяч объектов в Москве подготовили к новому отопительному сезону

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПодготовка к отопительному сезону
Подготовка к отопительному сезону - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 58 тысяч объектов в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Мероприятия по подготовке столицы к осенне-зимнему периоду и старту отопительного сезона выходят на финишную прямую. В настоящее время завершена подготовка более 58 тысяч объектов, в том числе свыше 26 тысяч многоквартирных жилых домов, более 7,5 тысяч социально значимых учреждений городского и федерального значения, 24,5 тысяч административных и нежилых зданий", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что всего подготовят более 74 тысяч городских объектов, все мероприятия идут в строгом соответствии с графиком и будут завершены в срок - до 1 сентября.
"Особое внимание уделяем подготовке тепловых сетей, на них с середины мая по сентябрь проводятся температурные и гидравлические испытания для выявления ненадежных участков. Это позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - добавил Бирюков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОтопительный сезон 2022-2023 в РоссииОбществоЖКХПетр БирюковКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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