https://ria.ru/20220804/otoplenie-1807205559.html

Более 58 тысяч объектов в Москве подготовили к новому отопительному сезону

Более 58 тысяч объектов в Москве подготовили к новому отопительному сезону - РИА Новости, 04.08.2022

Более 58 тысяч объектов в Москве подготовили к новому отопительному сезону

Более 58 тысяч объектов в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:14

2022-08-04T13:14

2022-08-04T13:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

отопительный сезон 2022-2023 в россии

общество

жкх

петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более 58 тысяч объектов в Москве подготовили к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что всего подготовят более 74 тысяч городских объектов, все мероприятия идут в строгом соответствии с графиком и будут завершены в срок - до 1 сентября."Особое внимание уделяем подготовке тепловых сетей, на них с середины мая по сентябрь проводятся температурные и гидравлические испытания для выявления ненадежных участков. Это позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - добавил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20220802/gazoprovody-1806588884.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

отопительный сезон 2022-2023 в россии, общество, жкх, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы