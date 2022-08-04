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Бастрыкин поручил расследовать осквернение Вечного огня в Улан-Удэ

Бастрыкин поручил расследовать осквернение Вечного огня в Улан-Удэ - РИА Новости, 04.08.2022

Бастрыкин поручил расследовать осквернение Вечного огня в Улан-Удэ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить причастных к осквернению Вечного огня в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:35

2022-08-04T10:35

2022-08-04T10:35

происшествия

александр бастрыкин

улан-удэ

россия

республика бурятия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить причастных к осквернению Вечного огня в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что 3 августа два молодых человека подошли к Вечному огню в парке "Мемориал Победы" в Улан-Удэ, один из них потушил пламя, залив его жидкостью из бутылки."Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Республике Бурятия в кратчайшие сроки установить причастных к преступлению лиц и доложить о проведенных следственных действиях по данному уголовному делу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220616/kuritsa-1795673533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр бастрыкин, улан-удэ, россия, республика бурятия