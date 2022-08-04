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Бастрыкин поручил расследовать осквернение Вечного огня в Улан-Удэ - РИА Новости, 04.08.2022
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Бастрыкин поручил расследовать осквернение Вечного огня в Улан-Удэ
Бастрыкин поручил расследовать осквернение Вечного огня в Улан-Удэ - РИА Новости, 04.08.2022
Бастрыкин поручил расследовать осквернение Вечного огня в Улан-Удэ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить причастных к осквернению Вечного огня в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:35
2022-08-04T10:35
происшествия
александр бастрыкин
улан-удэ
россия
республика бурятия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить причастных к осквернению Вечного огня в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что 3 августа два молодых человека подошли к Вечному огню в парке "Мемориал Победы" в Улан-Удэ, один из них потушил пламя, залив его жидкостью из бутылки."Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Республике Бурятия в кратчайшие сроки установить причастных к преступлению лиц и доложить о проведенных следственных действиях по данному уголовному делу", - говорится в сообщении.
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происшествия, александр бастрыкин, улан-удэ, россия, республика бурятия
10:35 04.08.2022
 
Бастрыкин поручил расследовать осквернение Вечного огня в Улан-Удэ

Глава СК Бастрыкин поручил установить причастных к осквернению Вечного огня в Улан-Удэ

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить причастных к осквернению Вечного огня в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что 3 августа два молодых человека подошли к Вечному огню в парке "Мемориал Победы" в Улан-Удэ, один из них потушил пламя, залив его жидкостью из бутылки.
"Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Республике Бурятия в кратчайшие сроки установить причастных к преступлению лиц и доложить о проведенных следственных действиях по данному уголовному делу", - говорится в сообщении.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
16 июня, 10:55
Бастрыкин возмутился из-за пожаренной на Вечном огне курицы в Калининграде
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинУлан-УдэРоссияРеспублика Бурятия
 
 
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