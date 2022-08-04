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Бастрыкин поручил расследовать осквернение Вечного огня в Улан-Удэ
Бастрыкин поручил расследовать осквернение Вечного огня в Улан-Удэ - РИА Новости, 04.08.2022
Бастрыкин поручил расследовать осквернение Вечного огня в Улан-Удэ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить причастных к осквернению Вечного огня в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:35
2022-08-04T10:35
2022-08-04T10:35
происшествия
александр бастрыкин
улан-удэ
россия
республика бурятия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить причастных к осквернению Вечного огня в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что 3 августа два молодых человека подошли к Вечному огню в парке "Мемориал Победы" в Улан-Удэ, один из них потушил пламя, залив его жидкостью из бутылки."Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Республике Бурятия в кратчайшие сроки установить причастных к преступлению лиц и доложить о проведенных следственных действиях по данному уголовному делу", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, улан-удэ, россия, республика бурятия
Бастрыкин поручил расследовать осквернение Вечного огня в Улан-Удэ
Глава СК Бастрыкин поручил установить причастных к осквернению Вечного огня в Улан-Удэ