https://ria.ru/20220804/obstrel-1807358041.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский

Украинские войска обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский

Украинские войска за 10 минут обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский, выпустив 15 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T21:14

2022-08-04T21:14

2022-08-04T21:14

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский, выпустив 15 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.50 - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 20.40 - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Ранее штаб обороны республики сообщил о ранении трех детей при обстреле Макеевки со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины