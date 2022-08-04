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Украинские войска обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский
Украинские войска обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский
Украинские войска за 10 минут обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский, выпустив 15 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T21:14
2022-08-04T21:14
2022-08-04T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский, выпустив 15 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.50 - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 20.40 - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Ранее штаб обороны республики сообщил о ранении трех детей при обстреле Макеевки со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Макеевке и поселку Гольмовский 15 снарядов