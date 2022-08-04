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Украинские войска обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский
Украинские войска обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский
Украинские войска за 10 минут обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский, выпустив 15 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T21:14
2022-08-04T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский, выпустив 15 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.50 - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 20.40 - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Ранее штаб обороны республики сообщил о ранении трех детей при обстреле Макеевки со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html
макеевка
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
21:14 04.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Макеевке и поселку Гольмовский 15 снарядов

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Макеевки в ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Макеевку и поселок Гольмовский, выпустив 15 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.50 - н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 20.40 - н.п. Курдюмовка – н.п. Гольмовский: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
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14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Ранее штаб обороны республики сообщил о ранении трех детей при обстреле Макеевки со стороны украинских войск.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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