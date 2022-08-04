https://ria.ru/20220804/obschestvo-1807273949.html

Новое войсковое казачье общество появится в России до конца года

Новое войсковое казачье общество появится в России до конца года - РИА Новости, 04.08.2022

Новое войсковое казачье общество появится в России до конца года

Для укрепления обороны страны и национальной безопасности на северо-западе России необходимо создать войсковое казачье общество, заявил атаман Всероссийского... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:41

2022-08-04T16:41

2022-08-04T16:42

российское казачество

россия

николай долуда

российское казачество

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Для укрепления обороны страны и национальной безопасности на северо-западе России необходимо создать войсковое казачье общество, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда на прошедшем рабочем совещании с атаманами Балтийского отдельного казачьего округа, Санкт-Петербургского казачьего округа, Отдельского казачьего общества Республики Карелия, начальником штаба Центрального казачьего войска, а также представителями Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и правительства Псковской области."Для решения задач стратегии государственной политики в отношении российского казачества, связанных с участием в мероприятиях по укреплению обороны страны и национальной безопасности, на северо-западе России должно быть сформировано мощное, высоко организованное войсковое казачье общество. Это не чья-то прихоть, а веление времени", – подчеркнул он, добавив, что данное решение было принято в 2021 году на первом Большом круге ВсКО и продиктовано геополитической ситуацией в мире.По итогам встречи было принято решение завершить работу по созданию Северо-Западного войскового казачьего общества до конца текущего года. В его состав в соответствии с существующими критериями готовы войти Балтийский отдельный казачий округ, Санкт-Петербургский казачий округ, Вологодское окружное казачье общество, отдельское казачье общество "Областной отдел" (Ленинградская область).По словам Долуды, для создания нового казачьего общества есть все условия, в том числе создана серьезная законодательно-правовая база, регулирующая все направления деятельности российского казачества, начиная от законов и распоряжений президента, председателя правительства, стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества и заканчивая решениями совета при президенте по делам казачества и постоянных комиссий совета.

https://ria.ru/20220527/kazachestvo-1791325482.html

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россия, николай долуда, российское казачество