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Новое войсковое казачье общество появится в России до конца года - РИА Новости, 04.08.2022
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Новое войсковое казачье общество появится в России до конца года
Новое войсковое казачье общество появится в России до конца года - РИА Новости, 04.08.2022
Новое войсковое казачье общество появится в России до конца года
Для укрепления обороны страны и национальной безопасности на северо-западе России необходимо создать войсковое казачье общество, заявил атаман Всероссийского... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:41
2022-08-04T16:42
российское казачество
россия
николай долуда
российское казачество
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Для укрепления обороны страны и национальной безопасности на северо-западе России необходимо создать войсковое казачье общество, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда на прошедшем рабочем совещании с атаманами Балтийского отдельного казачьего округа, Санкт-Петербургского казачьего округа, Отдельского казачьего общества Республики Карелия, начальником штаба Центрального казачьего войска, а также представителями Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и правительства Псковской области."Для решения задач стратегии государственной политики в отношении российского казачества, связанных с участием в мероприятиях по укреплению обороны страны и национальной безопасности, на северо-западе России должно быть сформировано мощное, высоко организованное войсковое казачье общество. Это не чья-то прихоть, а веление времени", – подчеркнул он, добавив, что данное решение было принято в 2021 году на первом Большом круге ВсКО и продиктовано геополитической ситуацией в мире.По итогам встречи было принято решение завершить работу по созданию Северо-Западного войскового казачьего общества до конца текущего года. В его состав в соответствии с существующими критериями готовы войти Балтийский отдельный казачий округ, Санкт-Петербургский казачий округ, Вологодское окружное казачье общество, отдельское казачье общество "Областной отдел" (Ленинградская область).По словам Долуды, для создания нового казачьего общества есть все условия, в том числе создана серьезная законодательно-правовая база, регулирующая все направления деятельности российского казачества, начиная от законов и распоряжений президента, председателя правительства, стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества и заканчивая решениями совета при президенте по делам казачества и постоянных комиссий совета.
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россия, николай долуда, российское казачество
16:41 04.08.2022 (обновлено: 16:42 04.08.2022)
 

Новое войсковое казачье общество появится в России до конца года

© Фото предоставлено пресс-службой Всероссийского казачьего обществаРабочее совещание по вопросу формирования Северо-Западного войскового казачьего общества
Рабочее совещание по вопросу формирования Северо-Западного войскового казачьего общества
© Фото предоставлено пресс-службой Всероссийского казачьего общества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Для укрепления обороны страны и национальной безопасности на северо-западе России необходимо создать войсковое казачье общество, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда на прошедшем рабочем совещании с атаманами Балтийского отдельного казачьего округа, Санкт-Петербургского казачьего округа, Отдельского казачьего общества Республики Карелия, начальником штаба Центрального казачьего войска, а также представителями Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и правительства Псковской области.
"Для решения задач стратегии государственной политики в отношении российского казачества, связанных с участием в мероприятиях по укреплению обороны страны и национальной безопасности, на северо-западе России должно быть сформировано мощное, высоко организованное войсковое казачье общество. Это не чья-то прихоть, а веление времени", – подчеркнул он, добавив, что данное решение было принято в 2021 году на первом Большом круге ВсКО и продиктовано геополитической ситуацией в мире.
Кубанские казаки - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 21:04Российское казачество
Состоялось заседание президиума совета по делам казачества
По итогам встречи было принято решение завершить работу по созданию Северо-Западного войскового казачьего общества до конца текущего года. В его состав в соответствии с существующими критериями готовы войти Балтийский отдельный казачий округ, Санкт-Петербургский казачий округ, Вологодское окружное казачье общество, отдельское казачье общество "Областной отдел" (Ленинградская область).
По словам Долуды, для создания нового казачьего общества есть все условия, в том числе создана серьезная законодательно-правовая база, регулирующая все направления деятельности российского казачества, начиная от законов и распоряжений президента, председателя правительства, стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества и заканчивая решениями совета при президенте по делам казачества и постоянных комиссий совета.
 
Российское казачествоРоссияНиколай ДолудаРоссийское казачество
 
 
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