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Послу Норвегии выразили протест из-за русофобских высказываний консула - РИА Новости, 04.08.2022
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Послу Норвегии выразили протест из-за русофобских высказываний консула
Послу Норвегии выразили протест из-за русофобских высказываний консула - РИА Новости, 04.08.2022
Послу Норвегии выразили протест из-за русофобских высказываний консула
Норвежский консул Элисабет Эллингсен, допустившая русофобские высказывания, должна покинуть Россию, сообщили в МИД после вызова посла Норвегии в Москве. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:14
2022-08-04T13:30
в мире
норвегия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Норвежский консул Элисабет Эллингсен, допустившая русофобские высказывания, должна покинуть Россию, сообщили в МИД после вызова посла Норвегии в Москве."Четвертого августа в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Руне Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского генерального консульства Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания", — говорится в сообщении.На Смоленской площади добавили, что учли сожаление Осло по поводу инцидента, но дальнейшее пребывание Эллингсен в России невозможно.В конце июля в интернете разошлась видеозапись, на которой сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Эллингсен нецензурно кричит на сотрудника гостиницы и заявляет, что ненавидит русских. Поводом для истерики стала просьба менеджера немного подождать, пока уберут номер.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, в ведомстве эти высказывания расценивают как возмутительный акт ненависти.МИД Норвегии выразил сожаление в связи с инцидентом.
https://radiosputnik.ria.ru/20220730/intsident-1806110200.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220803/rusofobiya-1807004818.html
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в мире, норвегия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:14 04.08.2022 (обновлено: 13:30 04.08.2022)
 
Послу Норвегии выразили протест из-за русофобских высказываний консула

МИД России выразил протест послу Норвегии Ресаланд из-за русофобских высказываний

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Норвежский консул Элисабет Эллингсен, допустившая русофобские высказывания, должна покинуть Россию, сообщили в МИД после вызова посла Норвегии в Москве.
"Четвертого августа в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Руне Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского генерального консульства Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания", — говорится в сообщении.
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МИД Норвегии осудил русофобию сотрудницы консульства в Мурманске
На Смоленской площади добавили, что учли сожаление Осло по поводу инцидента, но дальнейшее пребывание Эллингсен в России невозможно.
В конце июля в интернете разошлась видеозапись, на которой сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Эллингсен нецензурно кричит на сотрудника гостиницы и заявляет, что ненавидит русских. Поводом для истерики стала просьба менеджера немного подождать, пока уберут номер.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, в ведомстве эти высказывания расценивают как возмутительный акт ненависти.
МИД Норвегии выразил сожаление в связи с инцидентом.
Депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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В миреНорвегияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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