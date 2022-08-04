12:14 04.08.2022 (обновлено: 13:30 04.08.2022)
Послу Норвегии выразили протест из-за русофобских высказываний консула
МИД России выразил протест послу Норвегии Ресаланд из-за русофобских высказываний
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Норвежский консул Элисабет Эллингсен, допустившая русофобские высказывания, должна покинуть Россию, сообщили в МИД после вызова посла Норвегии в Москве.
"Четвертого августа в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Руне Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского генерального консульства Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания", — говорится в сообщении.
На Смоленской площади добавили, что учли сожаление Осло по поводу инцидента, но дальнейшее пребывание Эллингсен в России невозможно.
В конце июля в интернете разошлась видеозапись, на которой сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Эллингсен нецензурно кричит на сотрудника гостиницы и заявляет, что ненавидит русских. Поводом для истерики стала просьба менеджера немного подождать, пока уберут номер.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, в ведомстве эти высказывания расценивают как возмутительный акт ненависти.
МИД Норвегии выразил сожаление в связи с инцидентом.