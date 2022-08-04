https://ria.ru/20220804/norvegiya-1807184800.html

Послу Норвегии выразили протест из-за русофобских высказываний консула

Послу Норвегии выразили протест из-за русофобских высказываний консула - РИА Новости, 04.08.2022

Послу Норвегии выразили протест из-за русофобских высказываний консула

Норвежский консул Элисабет Эллингсен, допустившая русофобские высказывания, должна покинуть Россию, сообщили в МИД после вызова посла Норвегии в Москве. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:14

2022-08-04T12:14

2022-08-04T13:30

в мире

норвегия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Норвежский консул Элисабет Эллингсен, допустившая русофобские высказывания, должна покинуть Россию, сообщили в МИД после вызова посла Норвегии в Москве."Четвертого августа в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Руне Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского генерального консульства Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания", — говорится в сообщении.На Смоленской площади добавили, что учли сожаление Осло по поводу инцидента, но дальнейшее пребывание Эллингсен в России невозможно.В конце июля в интернете разошлась видеозапись, на которой сотрудница норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Эллингсен нецензурно кричит на сотрудника гостиницы и заявляет, что ненавидит русских. Поводом для истерики стала просьба менеджера немного подождать, пока уберут номер.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, в ведомстве эти высказывания расценивают как возмутительный акт ненависти.МИД Норвегии выразил сожаление в связи с инцидентом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220730/intsident-1806110200.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/rusofobiya-1807004818.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, норвегия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)