Саудовская Аравия и ОАЭ назвали условие увеличения добычи нефти, пишут СМИ
Рейтер: Саудовская Аравия и ОАЭ готовы увеличить добычу нефти в случае кризиса на рынке
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты способны нарастить объемы добычи нефти, но сделают это только в случае серьезного кризиса предложения, который может случиться предстоящей зимой, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Три источника... заявили, что Саудовская Аравия и ОАЭ могут прокачать "значительно больше", но сделают это только в том случае, если кризис поставок усугубится", - сообщает агентство.
В среду, по итогам заседания, ОПЕК+ принял решение увеличить добычу нефти всего на 100 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, альянс отметил, что свободные добычные мощности ограничены, и использовать их нужно осторожно в ответ на серьезные перебои в поставках.
Как сообщают источники, Саудовская Аравия, ОАЭ и некоторые другие члены ОПЕК обладают резервными производственными мощностями на уровне около 2-2,7 миллионов баррелей в сутки. По словам источников, в текущей ситуации Саудовская Аравия и ОАЭ пока не хотели бы наращивать добычу. "Учитывая возможное отсутствие газа в Европе этой зимой и потенциальное ограничение цен на продажу российской нефти в новом году, мы не можем сейчас выбрасывать на рынок каждый баррель", - сказал один из источников.
"Растут опасения по поводу падения спроса, и если текущая тенденция сохранится, дополнительные баррели окажут нежелательное понижательное давление на цены и в то же время излишне истощат сокращающиеся резервные мощности", - также приводит агентство мнение аналитика PVM Тамаша Варги (Tamas Varga).
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