https://ria.ru/20220804/neftedobycha-1807286631.html

Саудовская Аравия и ОАЭ назвали условие увеличения добычи нефти, пишут СМИ

Саудовская Аравия и ОАЭ назвали условие увеличения добычи нефти, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2022

Саудовская Аравия и ОАЭ назвали условие увеличения добычи нефти, пишут СМИ

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты способны нарастить объемы добычи нефти, но сделают это только в случае серьезного кризиса предложения, который РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:24

2022-08-04T17:24

2022-08-04T17:24

экономика

цены на нефть

саудовская аравия

оаэ

россия

опек

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_d58e2337ff8b5fa4cafc85a28c9554ba.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты способны нарастить объемы добычи нефти, но сделают это только в случае серьезного кризиса предложения, который может случиться предстоящей зимой, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники."Три источника... заявили, что Саудовская Аравия и ОАЭ могут прокачать "значительно больше", но сделают это только в том случае, если кризис поставок усугубится", - сообщает агентство.По словам источников, кризис может произойти уже этой зимой, поскольку политическое и экономическое противостояние между Россией, которая является членом ОПЕК+, и Западом из-за военного конфликта на Украине не показывает никаких признаков ослабления.В среду, по итогам заседания, ОПЕК+ принял решение увеличить добычу нефти всего на 100 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, альянс отметил, что свободные добычные мощности ограничены, и использовать их нужно осторожно в ответ на серьезные перебои в поставках.Как сообщают источники, Саудовская Аравия, ОАЭ и некоторые другие члены ОПЕК обладают резервными производственными мощностями на уровне около 2-2,7 миллионов ​​баррелей в сутки. По словам источников, в текущей ситуации Саудовская Аравия и ОАЭ пока не хотели бы наращивать добычу. "Учитывая возможное отсутствие газа в Европе этой зимой и потенциальное ограничение цен на продажу российской нефти в новом году, мы не можем сейчас выбрасывать на рынок каждый баррель", - сказал один из источников."Растут опасения по поводу падения спроса, и если текущая тенденция сохранится, дополнительные баррели окажут нежелательное понижательное давление на цены и в то же время излишне истощат сокращающиеся резервные мощности", - также приводит агентство мнение аналитика PVM Тамаша Варги (Tamas Varga).

https://ria.ru/20220804/neft-1807268864.html

https://ria.ru/20220801/opek-1806303363.html

саудовская аравия

оаэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, саудовская аравия, оаэ, россия, опек, в мире