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Саудовская Аравия и ОАЭ назвали условие увеличения добычи нефти, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2022
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Саудовская Аравия и ОАЭ назвали условие увеличения добычи нефти, пишут СМИ
Саудовская Аравия и ОАЭ назвали условие увеличения добычи нефти, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2022
Саудовская Аравия и ОАЭ назвали условие увеличения добычи нефти, пишут СМИ
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты способны нарастить объемы добычи нефти, но сделают это только в случае серьезного кризиса предложения, который РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:24
2022-08-04T17:24
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
оаэ
россия
опек
в мире
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты способны нарастить объемы добычи нефти, но сделают это только в случае серьезного кризиса предложения, который может случиться предстоящей зимой, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники."Три источника... заявили, что Саудовская Аравия и ОАЭ могут прокачать "значительно больше", но сделают это только в том случае, если кризис поставок усугубится", - сообщает агентство.По словам источников, кризис может произойти уже этой зимой, поскольку политическое и экономическое противостояние между Россией, которая является членом ОПЕК+, и Западом из-за военного конфликта на Украине не показывает никаких признаков ослабления.В среду, по итогам заседания, ОПЕК+ принял решение увеличить добычу нефти всего на 100 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, альянс отметил, что свободные добычные мощности ограничены, и использовать их нужно осторожно в ответ на серьезные перебои в поставках.Как сообщают источники, Саудовская Аравия, ОАЭ и некоторые другие члены ОПЕК обладают резервными производственными мощностями на уровне около 2-2,7 миллионов ​​баррелей в сутки. По словам источников, в текущей ситуации Саудовская Аравия и ОАЭ пока не хотели бы наращивать добычу. "Учитывая возможное отсутствие газа в Европе этой зимой и потенциальное ограничение цен на продажу российской нефти в новом году, мы не можем сейчас выбрасывать на рынок каждый баррель", - сказал один из источников."Растут опасения по поводу падения спроса, и если текущая тенденция сохранится, дополнительные баррели окажут нежелательное понижательное давление на цены и в то же время излишне истощат сокращающиеся резервные мощности", - также приводит агентство мнение аналитика PVM Тамаша Варги (Tamas Varga).
https://ria.ru/20220804/neft-1807268864.html
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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, оаэ, россия, опек, в мире
17:24 04.08.2022
 
Саудовская Аравия и ОАЭ назвали условие увеличения добычи нефти, пишут СМИ

Рейтер: Саудовская Аравия и ОАЭ готовы увеличить добычу нефти в случае кризиса на рынке

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты способны нарастить объемы добычи нефти, но сделают это только в случае серьезного кризиса предложения, который может случиться предстоящей зимой, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Три источника... заявили, что Саудовская Аравия и ОАЭ могут прокачать "значительно больше", но сделают это только в том случае, если кризис поставок усугубится", - сообщает агентство.
По словам источников, кризис может произойти уже этой зимой, поскольку политическое и экономическое противостояние между Россией, которая является членом ОПЕК+, и Западом из-за военного конфликта на Украине не показывает никаких признаков ослабления.
В среду, по итогам заседания, ОПЕК+ принял решение увеличить добычу нефти всего на 100 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, альянс отметил, что свободные добычные мощности ограничены, и использовать их нужно осторожно в ответ на серьезные перебои в поставках.
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Как сообщают источники, Саудовская Аравия, ОАЭ и некоторые другие члены ОПЕК обладают резервными производственными мощностями на уровне около 2-2,7 миллионов ​​баррелей в сутки. По словам источников, в текущей ситуации Саудовская Аравия и ОАЭ пока не хотели бы наращивать добычу. "Учитывая возможное отсутствие газа в Европе этой зимой и потенциальное ограничение цен на продажу российской нефти в новом году, мы не можем сейчас выбрасывать на рынок каждый баррель", - сказал один из источников.
"Растут опасения по поводу падения спроса, и если текущая тенденция сохранится, дополнительные баррели окажут нежелательное понижательное давление на цены и в то же время излишне истощат сокращающиеся резервные мощности", - также приводит агентство мнение аналитика PVM Тамаша Варги (Tamas Varga).
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ЭкономикаЦены на нефтьСаудовская АравияОАЭРоссияОПЕКВ мире
 
 
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